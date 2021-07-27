США заставили расти цены по всему миру

В разгоне мировой инфляции виноваты США. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. Вашингтон, чтобы сохранить экономику, во время пандемии запустил печатающий доллары станок на полную мощность. В итоге сейчас весь мир пожинает плоды беспрецедентной помощи США своим гражданам.

Владимир Путин заявил о вине Америки в разгоне мировой инфляции. «В США инфляция превысила пять процентов, хотя, по-моему, у них целевой показатель где-то в районе двух. И уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом в 15 процентов. Этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской (экономики) для всего мира и значимость доллара как самой востребованной резервной валюты», - заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам Путина, в России инфляция «пусть и не столь значительная, но все же выходит за наши целевые ориентиры». Он призвал правительство к скоординированным действиям в связи с ростом цен.

До пандемии в 2019 году инфляция показала второе самое низкие значение за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован в 2017 году. В 2020 пандемийном году инфляция достигла 4,91% после 3,04% в 2019 году. В этом году прогноз Центробанка – 4,7-5,2%, но в 2022 году она должна снизиться до 4-4,5%, а потом держаться на целевом уровне в 4%.

Собственно, проблемы с разгоном инфляции начались в прошлом году у многих стран. И главным виновником действительно являются США.

«США экспортируют инфляцию в другие страны – сбрасывают рост инфляционного напряжения в развивающиеся государства, иначе у них бы инфляция была значительно выше 5%. Это одно из следствий глобальной экономики,

когда страны зависят друг от друга, от политики внешних регуляторов и от числа напечатанных денег – доллара и евро», - говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

В СССР такой ситуации с инфляцией, например, не было. Многие люди о ней даже не задумывались, потому что те же тарифы ЖКХ не менялись десятилетиями. «Это происходило по той простой причине, что экономика СССР не была тесно завязана на долларе, по крайне мере, не до такой степени, как сейчас. В настоящее время наша страна вписана в глобальную экономику и все, что происходит в США или Европе, сказывается на курсе рубля, уровне инфляции, балансе государства и т.д.», - говорит Деев.

Как же происходит экспорт инфляции из США в другие страны, в том числе Россию? В США находится печатный станок доллара. Поэтому, когда наступил кризис из-за локдауна в пандемию, американские власти решили раздавать деньги направо и налево населению, чтобы удержать экономику на плаву. Тем более, что сделать это легко – достаточно запустить печатный станок на полную мощность. С начала пандемии США потратили на антикризисные меры от шести до девяти триллионов долларов. А когда к власти пришел Джо Байден, потратили еще почти 2 трлн долларов на новый пакет социальных стимулов.

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«Еще до 2014 года глава ФРС Бен Бернанке по прозвищу «вертолетчик» шутил на тему того, что инфляция очень низкая, но всегда можно начать разбрасывать деньги с вертолета, чтобы вызвать ее рост. Вот в 2020 году меры прямой финансовой поддержки населения в суммах порой превышающих зарплату среднестатистического американца стали реализацией идеи Бернанке по «раскидыванию» денег», - говорит заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Конечно, печатный станок – не единственный способ найти деньги для обеспечения поддержки населения и бизнеса в кризис. Другой способ – повысить доходы бюджета и занять в долг на глобальном рынке. Но два последних способа для США проблематичны. В кризис бюджету и так тяжело, а здесь еще и невероятный рост расходов. Неудивительно, что в 2020-м году дефицит бюджета США достиг 16,1% или 3,1 трлн долларов. Это максимальный с 1945 года дефицит, то есть в год окончания Второй мировой войны.

С госдолгом ситуация в США вообще патовая. Страна в очередной раз оказалась на грани дефолта. Госдолг США к концу марта 2021 года достиг 28 трлн долларов или 101% ВВП. Это значит, что госдолг превысил размер экономики США, а это, между прочим, крупнейшая в мире экономика. Подобное случалось в истории США однажды – после Второй мировой войны в 1946 году соотношение было 106%. Повторения ждали только через десять лет, а США назанимали так много уже сейчас. Теперь страна на грани дефолта, потому что по закону занимать больше нельзя. Впрочем, в реальность дефолта никто не верит – американцы как всегда повысят потолок заимствований новым росчерком пера, и все в мире вздохнут свободно.

Именно поэтому американские власти так активно и взялись за печатный станок. Тем более, что у них есть прекрасная возможность экспортировать часть инфляции за пределы собственной страны. Хотя, конечно, и внутри США инфляция составляет не целевые 2%, а 5%, но это ничто по сравнению с той инфляцией, которая могла бы быть, если бы не было возможности ее экспортировать.

Что же такое экспорт инфляции? «Механизм заключается в том, что чем больше США и другие развитые страны печатают денег, а их валюты входят а список резервных валют мира, тем ниже покупательская способность других валют, например, рубля. Развивающиеся рынки страдают сильнее развитых, поскольку инфляция растет большими объемами, импорт дорожает», - говорит Деев.

Когда США напечатали много долларов, которые не обеспечены производством реальных товаров, то выросла инфляция в стране, товары подорожали. Они продают свои товары по более высоким ценам. Напечатанные доллары расползаются по миру через фондовые биржи, через покупки американцами импортных товаров и т.д.

«Косвенно печатание денег и как следствие надувание пузырей на рынке нефти, металлов, зерновых и прочих товаров ведет к росту цен во всех странах, в том числе в самих США», - указывает Максим Шеин, главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

Когда цены на биржевые товары растут, то, например, российским экспортерам нефти, металла и зерновых становится намного выгодней экспортировать свою продукцию. Это создает дефицит товара внутри страны, и приводит к рыночному росту цены. Отсюда и попытки российских властей удержать рост цен путем введения временных ограничений на экспорт того или иного товара. Конечно, накладываются порой еще и точечные факторы, которые приводят к резкому взлет цены на конкретный продукты. Например, это погодные факторы – неурожай.

«Кроме того, в случае, если импортные товары выступают в качестве сырья или комплектующих для производства отечественной продукции, то инфляция на мировых рынках приводит к повышению производственных издержек и, в конечном счете, цены продукции. Бороться с экспортом инфляции крайне сложно – в качестве долгосрочных мер реализуется локализация производства, повышение конкурентоспособности отечественной продукции», - говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плехановой, к.э.н. Александр Красильников.

«Даже глядя в глаза инфляции, власти США продолжают «валять дурака», сохраняя бюджетный дефицит и необеспеченную эмиссию. Жить по средствам большая ответственность, которая, естественно, не прельщает загулявшихся заморских кутил. Но долго так продолжаться не может и не будет. Пугает только то, что весь мир находится в одной финансовой лодке, поэтому финансовое «похмелье» грозит всем и к этому стоит готовиться уже сейчас», - заключает Ордов.

«Печатать деньги они не перестанут, поскольку других способов восстановить экономику у Штатов и других стран нет. Инфляция в глобальном масштабе будет расти»,

- говорит Деев. Сделать с этим никто ничего не может сделать. Потому что нынешняя глобальная экономическая система завязана во многом на долларе. «Грубо говоря, с того момента, как США превратили доллар в свой главный товар, государства стали зависимы от финансовой и экономической политики Штатов. А США просто имеют исключительную возможность развивать свою экономику за счет продажи своих долговых обязательств всему миру. Штаты живут в долг у всего мира, зная, что никогда не расплатятся. А все имеющиеся проблемы, в том числе инфляционные, решают за счет других, в том числе и России», - говорит Деев.

Поэтому и идут разговоры о монополии США и необходимости ее разрушить. Доля доллара в мировой торговле и в мировых резервах снижается, однако происходит это крайне медленно. Резкие шаги слишком опасны для всех. Россия из-за санкционного давления процесс отказа от доллара ускорила: Москва уже отказалась давать США в долг и от доллара в своих резервах.