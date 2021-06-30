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30 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
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Любители жить в долг порождают новый мировой кризис

Новый экономический кризис ожидается через несколько лет Edwin Molenaar/YAY/ТАСС
В попытке справиться с пандемией и запустить экономический рост, ведущие страны назанимали рекордные суммы. В итоге мир столкнулся с самым высоким уровнем глобального долга со времен Второй мировой войны. Выйти из этой ямы будет весьма непросто: история показывает, что подобные проблемы разрешаются лишь новым экономическим кризисом. И на этот раз тоже вряд ли будет исключение.  Подробности...
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    Любители жить в долг порождают новый мировой кризис

    Новый экономический кризис ожидается через несколько лет    30 июня 2021, 09:00
    Фото: Edwin Molenaar/YAY/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    В попытке справиться с пандемией и запустить экономический рост, ведущие страны назанимали рекордные суммы. В итоге мир столкнулся с самым высоким уровнем глобального долга со времен Второй мировой войны. Выйти из этой ямы будет весьма непросто: история показывает, что подобные проблемы разрешаются лишь новым экономическим кризисом. И на этот раз тоже вряд ли будет исключение.

    Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня. Пандемия привела к росту глобального долга на 32 трлн долларов до 290,6 трлн долларов, следует из недавно опубликованного агентством Moody's отчета за прошлый год.

    «По факту, в четвертом квартале 2020 госдолг вырос до 105% мирового ВВП, тогда как до пандемии это были «всего лишь» 88%. Фактически, мы наблюдаем самый высокий уровень со времен окончания Второй мировой войны», - говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    По данным Международного института финансов, мировой долг вырос в 2020 году на 9% и достиг 355% мирового ВВП на конец 2020 года. При этом, темпы роста долга в развитых странах в полтора-два раза превосходили темп роста долга в развивающихся.

    «Стимулирующие монетарная и фискальная политики активно поддерживали этот тренд. Если посмотреть на отдельные страны, то объем государственного долга или приблизился к исторически максимальным или превысил его. Так, госдолг США достиг 120% на конец 2020 года – это уровень сопоставимый с уровнем госдолга во время Второй мировой войны. А госдолг Японии увеличился до 250% ВВП в прошлом году по сравнению с 200% ВВП во время войны», - отмечает Михаил Николаев, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА.

    «Сегодняшняя долговая нагрузка стала общей проблемой в глобальном масштабе», - считает Купцикевич. Вопрос стабилизации госдолга, безусловно, будет одним из самых важных вопросов повестки стран в ближайшей перспективе, согласен Николаев.

    Пока регуляторы держат ставки низкими, обслуживать внешние долги не так дорого. США в прошлом году, например, потратили менее 10% своих доходов на обслуживание своего долга, что относительно немного. Но как только ведущие экономики начнут ужесточать свою денежно-кредитную политику, может начаться долговой кризис по всему миру. У мира осталось всего три-четыре года до нового глобального экономического кризиса, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

    Новый экономический кризис случится в 2025-2026 годах, как раз к тому моменту, как экономика России выберется из пандемии, прогнозирует Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

    «Рост инфляции в мире в последние месяцы – это предвестник того, что переход к более жесткой монетарной политике не за горами. Приведет ли такая ситуация к мировому кризису не ясно, но для обслуживания долга правительствам придется повышать налоги, а это будет негативно сказываться на темпах роста и росте доходов населения. Так что даже при отсутствии кризиса мы можем увидеть стагнацию и нарастание социально-экономических проблем в отдельных странах», - считает Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets.

    Похожие примеры, как рост долговой нагрузки приводит к разрушительным последствиям, в истории уже имеются. Это и долговой кризис стран Южной Америки 80-х годов, и азиатский финансовый кризис 1997–1998 годов, и глобальный экономический кризис 2007–2008 годов.

    «Выбраться из новой ямы будет непросто. Цифры госдолга продолжают расти в 2021 году с сумасшедшей скоростью,

    за чем можно наблюдать в режиме реального времени на специально созданном для этого портале USDebtClock. Поводов для остановки и нормализации ситуации пока нет. Новые штаммы коронавируса и потенциально неизбежные карантины, которые коснутся бизнеса, не могут способствовать уменьшению госдолгов», - говорит Купцикевич.

    Все внимание, конечно, приковано в первую очередь к сумме госдолга США. Его совокупный объем уже приближается к 28,5 трлн долларов. Это колоссальная сумма.  В случае дальнейшего роста долговой нагрузки, Америку ждет дефолт, заявил на прошлой неделе глава Минфина США Джанет Йеллен. «Подобная ситуация усилит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев. И это в то время, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии», - заявил в прошлый четверг Йеллен.

    «Буквально 31 июля США упрутся в потолок по госдолгу: больше занимать будет просто нельзя, цифра будет заморожена, и в распоряжении страны останутся лишь средства от казначейских облигаций, которых хватит на пару месяцев покрытия основных расходов. Дальше обслуживать госдолг не представляется возможным, дополнительные средства брать неоткуда, пандемия продолжается, а, значит, придется повышать планку, уже даже не задумываясь над тем, как эти деньги страна будет отдавать», - рассуждает Александр Купцикевич. 

    Америка наращивает свои долги по одной простой причине: ее бюджет все время дефицитный. Американские власти тратят каждый год значительно больше, чем зарабатывают, и просто не в состоянии сократить расходы. Нехватка денег на растущие запросы решается кредитами.

    Парадокс в том, что США при этом все равно находятся в лучшей позиции, чем многие другие страны. «Несмотря на значительный объем госдолга США, это не является главной проблемой, поскольку такой долг будут прямо или косвенно помогать обслуживать все страны – за счет доминирующей позиции доллара в глобальной финансовой системе. Поэтому в кризис госдолга в США я не очень верю, по крайней мере, на горизонте ближайших нескольких лет», - говорит Тихомиров. Америка, в первую очередь, задолжала Японии (18% долга), Китаю (15%) и Британии (6%). Иными словами, именно благодаря этим странам американцы получают пособия, огромную помощь в пандемию, а экономика США возглавит «парад» восстановления экономик.

    Жить так на широкую ногу за счет других, не сильно беспокоясь о последствиях, могут только страны, валюты которых имеют резервный статус и вес в мировой торговле. По словам Купцикевича, Центральная и Восточная Европа находятся в более выгодном положении нежели Латинская Америка или Азия, а наиболее уязвимые – Африка и Карибский бассейн.

    Рубль не относится к резервным валютам. Поэтому

    российские власти стремятся не впадать в долговую зависимость от западных стран, ведь занимать придется в иностранной валюте, а это огромные риски. Можно вспомнить, как россияне, набравшие ипотеку в валюте, после кризиса 2008-2009 годов оказались у разбитого корыта. 

    «Для России риски долгового кризиса существенно ниже, так как у нас небольшой госдолг, и наши резервы в разы больше, чем весь внешний долг, включая частный сектор», - говорит Тихомиров. Но это, конечно, не значит, что в случае роста турбулентности на мировых рынках России удастся остаться в стороне. «Отток капитала и уход инвесторов от риска окажут давление на рубль, из-за чего может сохраняться высокая инфляция и стагнация реальных доходов граждан. Но вероятность нового финансового кризиса в России, на мой взгляд, низкая», - считает Тихомиров.

    Спасти от рисков долгового кризиса может лишь резкое окончание пандемии, например, благодаря всеобщей вакцинации, и если все страны пойдут исключительно по пути восстановления. Только тогда темпы роста госдолга начнут сокращаться, считает Купцикевич. 


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