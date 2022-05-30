«Братские войны» быстро залечивают свои раны

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30 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
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Отказ от российского газа рассорил балтийские государства

Единственная надежда стран Прибалтики на поставки газа – СПГ-терминал Excelerate Energy/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Страны Прибалтики и Финляндия много раз хвастались, что способны обеспечить себя газом и без России. Например, финны и эстонцы решили обзавестись совместным терминалом сжиженного природного газа (СПГ), да еще и делиться газом с соседями. Однако внезапно у этого плана обнаружились большие проблемы, а кроме того, выяснилось, что все эти страны по-прежнему потребляют российский газ. Подробности...
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«Лидеров России» подготовили к экстремальным ситуациям

Конкурс «Лидеры России» получил международный масштаб Артем Геодакян/ТАСС
В Москве завершился четвертый сезон проекта «Лидеры России». По итогам конкурса определены 106 лучших управленцев, в том числе из иностранных государств. В чем заключались особенности прошедшего сезона, с какими испытаниями столкнулись его участники и какие перспективы ожидают победителей конкурса?  Подробности...
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Когда у Украины закончится боевая авиация

Бывшие страны Варшавского договора поставляют Украине штурмовики советского производства SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Российские военные почти ежедневно сообщают о сбитых в украинском небе самолетах и вертолетах противника. Однако еще в марте сообщалось о том, что «практически вся» боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Получается, Украина получает авиатехнику из-за рубежа и каким-то образом успевает быстро чинить подбитые машины. На чем летают ВВС Украины и насколько они еще боеспособны?  Подробности...
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Американских малышей лишили детского питания

Полки с детским питанием пусты во многих магазинах Америки Anthony Behar/Reuters
Америка погрузилась в невиданный для нее кризис, затрагивающий самых беззащитных членов общества – детей. Миллионы маленьких американцев остались без специализированной еды, детское питание в магазинах найти практически невозможно. В Нью-Йорке из-за этого даже объявлено чрезвычайное положение. В чем причины происходящего и почему американские политики из-за этого вспоминают про Украину? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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«Братские войны» быстро залечивают свои раны

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Символично, что в сводках СВО размечено не только пространство сражений Великой Отечественной войны, но и территория решающих боев войны Гражданской образца 1919 года. Это и Харьковщина, и Донецкая степь, и Запорожье с Гуляйполем, и Херсон с Каховкой. Как будто герои песен и легенд столетней давности оживают на наших глазах. Подробности...

Какие территории Украины должны стать российскими

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация дает возможность украинцам решить, в каком государстве они будут жить. Пока что эта возможность гарантируется жителям Херсонской и Запорожской областей – однако список может быть расширен. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Опыт СМЕРШа поможет раскрыть украинских нацистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Группе советских войск в Германии ходил анекдот – если спросить возрастного гэдээровского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Как США и СССР едва не уничтожили планету

Западные мудрецы уговаривают Киев сдаться

Венгрия готовится к развалу Украины

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Андрей Полонский

    «Братские войны» быстро залечивают свои раны

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		30 мая 2022, 17:24

    «Братья», «не-братья», «братоубийственная война» – эти риторические фигуры использовались в пропаганде последние восемь лет. Вы нам не братья, а мы вам не сестры, – спела какая-то не слишком талантливая девушка в украинском национальном костюме. «Вы посягнули на волю братского народа», – вопили либералы.

    Между тем с «братскими войнами», братскими конфликтами и братским соперничеством все не так просто. Каждый из нас знает: самые ожесточенные ссоры – между своими, когда похожий язык, схожие привычки, всем понятные сильные стороны и слабости, достоинства и недостатки. Тут если уж нашла коса на камень – дело надо разрешить окончательно и бесповоротно, до полной ясности. Иначе оно никогда не закончится миром.

    О непростых отношениях братьев говорит нам и мировая культура. Каин убивает Авеля уже на первых страницах Книги Бытия. Не менее символична история Исава и Иакова, борьба за право первородства. Обман, подлог и ревность – всё это было в ходу между братьями с начала времен. Точно так же, как любовь, самопожертвование и солидарность.

    Подобный исторический миф присутствует в каждой крупной национальной традиции. В нашей, общей с украинцами, истории – это летописный рассказ о киевском князе Святополке Окаянном, верном союзнике поляков, и убиенных им без вины и повода братьях – князьях-страстотерпцах Борисе и Глебе, ставших первыми национальными святыми и покровителями русского воинства. Но был и четвертый брат, новгородский князь Ярослав Мудрый, который отмстил за погубленных сородичей, выбил Святополка из Киева и подарил Древней Руси эпоху спокойствия и процветания.

    История нового и новейшего времени знает множество эпизодов «братских войн», когда люди, говорящие на одном или родственных языках, исповедующие одну или близкие религии, связанные множеством личных историй, общественных, культурных и хозяйственных интересов, вдруг в силу тех или иных обстоятельств, того или иного обольщения, эпизода, ложного выбора или враждебной пропаганды, оказывались злейшими врагами. Такие «братские войны» всегда имели черты гражданских, но могли идти и с полным презрением к государственным границам, часто мнимым и произвольным.

    Именно «братские войны» бывали самими отчаянными и ожесточенными. Они велись за принципы и идеалы, питались давними обидами и легендарными ссорами, вторгались в национальную мифологию и историческую память. Своим со своими всегда есть что делить – на кровном уровне. Когда дальние сталкиваются с дальними, обычно бывает больше политики, имущественных интересов, стратегических расчетов. Меньше страсти. Романтический порыв к схватке – всегда между своими.

    Конечно, «братские конфликты» случались непохожими друг на друга, с разной степенью ожесточения и непримиримости. Достаточно вспомнить религиозные войны во Франции с их Варфоломеевской ночью и регулярные прусско-австрийские столкновения в период объединения Германии, Балканские войны, где схлестнулись православные народы, еще недавно бок о бок боровшиеся против Османского владычества, и сербско-хорватскую взаимную ненависть, прошедшую через весь ХХ век и завершившуюся большой войной на руинах Югославии.

    И, конечно, нашу Гражданку, величайшую национальную трагедию, тоже чисто «братскую» войну, когда брат восставал на брата, сын на отца, рушились семьи, и вчерашние друзья становились злейшими врагами. Символично, что в сводках СВО размечено не только пространство сражений Великой Отечественной войны, но и территория решающих боев войны Гражданской образца 1919 года. Это и Харьковщина, и Донецкая степь, и Запорожье с Гуляйполем, и Херсон с Каховкой. Как будто герои песен и легенд столетней давности оживают на наших глазах. Одно только это обстоятельство в тысячный раз показывает, насколько мы воюем за свою землю, отданную по недосмотру на тридцать лет легкомысленному, нерачительному и склонному к предательству «брату».

    Кстати, тогда, в Гражданскую, при других обстоятельствах и условиях, уже были свои укронационалисты – петлюровцы, и западные интервенты, снабжавшие их оружием, и стремление использовать Украину как анти-Россию тоже присутствовало. Попытка эта сокрушительно провалилась, вызвав ненависть и бессильную злобу «цивилизованного мира». Провалится она и на сей раз.

    У «братских войн» есть еще одна роковая и трагическая черта. Они часто рождаются из идейных споров, книжных перетолкований, разных представлений об общем прошлом и то ли общем, то ли «навсегда разделенном» будущем. Оскорблением и поводом к войне здесь могут стать архитектурные памятники, учебники истории и трактаты по искусству. До поры до времени такой раскол живет в головах современников. Отчаянные споры ведутся на страницах печатных изданий, в аудиториях и гостиных, на вокзалах и площадях. Но случается роковой момент, и спор – обычно не без помощи «третьих сил» – срывается в конфронтацию. Между вчерашними оппонентами, по жизни часто друзьями и даже родственниками, пролегает линия фронта. С этого дня все разговоры о деталях должны быть оставлены. Ты либо за «своих», либо за «врага». Почти исчезает пространство для идейного маневра, нюансов личных отношений. Тут уже любой выбор идет всерьез, на уровне жизни-смерти. Каждое решение, даже решение остаться дома или уехать, может оказаться роковым. Частные судьбы оказываются подчинены большому историческому движению. Речь заходит о базовых принципах существования, присутствия в истории. Идейный конфликт превращается в экзистенциальную войну.

    Современникам, участникам и заложникам ситуации часто кажется, что выхода нет, что разлом – на целые поколения, может быть даже на века. И действительно, так случается, если дело заканчивается временным компромиссом, разделом «территорий» и сфер влияния. Но в большинстве случаев «братские войны», хоть и ведутся с крайним ожесточением, быстро залечивают свои раны. Должно быть только одно условие – победа. Если нет безусловной победы, раны действительно могут кровоточить столетиями. Когда победитель ясен, через десять лет и не вспомнят, как это – мы воевали, убивали друг друга? Да не может быть.

    …Чтобы наступил мир, надо побеждать. Другого пути нет.


     
     
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