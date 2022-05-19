Украинцев используют как подопытных кроликов

Взгляд
19 мая, четверг  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
Разделы

Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия делает ставку на боевые лазеры

Так выглядит комплекс «Пересвет». Облик других образцов лазерного оружия России пока секретен Министерство обороны РФ/РИА Новости
«На подходе системы вооружения, которые будут определять боеспособность наших Вооруженных сил в будущем», заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он дал понять, что особая надежда возлагается на перспективное лазерное оружие. Какие системы лазерных вооружений уже использует российская армия – и что нового мы можем уже вскоре увидеть на поле боя?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как российская артиллерия проламывает украинскую оборону

Российская артиллерия доказывает свою эффективность на Украине Михаил Голенков/РИА Новости
Артиллерия в ходе специальной военной операции не так часто упоминается, как эффективные удары «Калибров» и «Искандеров». Однако выясняется, что именно пушки сегодня играют едва ли не решающую роль на полях сражений на Украине. Как применяют сегодня это оружие и за счет чего сохраняется его эффективность? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинцев используют как подопытных кроликов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса. Подробности...

Киев сдает свою нацистскую элиту, как стеклотару

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда власть – это актеры и продюсеры, то и боевые действия планируются, как сериал. В данном случае – о героях нации, которые даже в подвалах завода воюют с москальскою ордою. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему для России важно поддерживать осколки СССР

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В ситуации обострения вокруг Приднестровья неизбежно встает вопрос: что представляет этот анклав для России – осколок былого влияния или форпост национальной внешней политики? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто ведет мир к голоду

США примиряются с Венесуэлой

Самый скандальный «путинский агент»

Перейти в раздел…

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...

Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Европарламент призвал Евросоюз к введению санкций против экс-канцлера ФРГ Шредера
    МИД ответил на призыв представителя ООН открыть доступ к портам Украины Авиаэксперт: Смоленским диспетчерам не грозят польские суды Эрдоган пообещал сказать НАТО «нет» членству Швеции и Финляндии Орешкин предрек начало голода в мире к концу 2022 года
    Стал известен покупатель ресторанов McDonald's в России Шольц призвал не ждать скорого вступления Украины в ЕС Россия объявила в розыск командиров украинского нацбатальона «Азов» Стал известен покупатель ресторанов McDonald's в России
    Царев назвал причины задержания своего брата сотрудниками СБУ Грузия поименно назвала западных недоброжелателей Минобороны: На «Азовстали» в плен сдались 1730 боевиков Цискаридзе заменил Галкина на Первом канале

    Главная тема


    Как российская артиллерия проламывает украинскую оборону

    денацификация Украины


    Задержан один из главарей батальона «Айдар»

    освобождение донбасса


    Посол ЛНР рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке

    удары по территории России


    Эксперт объяснил отказ США поставлять Украине РСЗО М270

    Видео

    бывший канцлер ФРГ


    Создателю «Северного потока» отомстили за верность дружбе с Россией

    «зеленый эксперимент»


    Как советы Греты Тунберг разорили целое государство

    армия и вооружения


    Россия делает ставку на боевые лазеры

    Североатлантический альянс


    Турция потребовала от Запада крупную дань за расширение НАТО

    автомобили Lada


    Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

    имперские амбиции


    Игорь Караулов: «Русофобскую дугу» замкнуть не получится

    субъективные интересы


    Сергей Худиев: Личная выгода на празднике ненависти

    коллективная гибель


    Владимир Можегов: «Коллективный Запад» исчезает на наших глазах

    на ваш взгляд


    Как возрождать автозавод «Москвич»?
    Ирина Алкснис

    Украинцев используют как подопытных кроликов

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		19 мая 2022, 16:40

    В этом году исполняется четверть века фильму, ставшему за прошедшее время больше, чем просто киноклассикой. В нем видят прямо-таки воплощение современной политики и именно его чаще всего приводят в качестве иллюстрации процессов, которые переживает мир. Речь, разумеется, о картине «Хвост виляет собакой», которая в трагикомичной и несколько гротескной форме показала изнанку политических технологий, превративших мир высокой политики в постановки, режиссируемые в соответствии с целями и планами кукловодов.

    Хотя следует уточнить, что гротескным фильм казался на рубеже столетий, в момент выхода на экраны. Тогда сюжет и события картины выглядели слегка карикатурными и пародийно преувеличенными – в соответствии с художественным замыслом авторов. Человечество прошло немалый путь за эти двадцать пять лет, в результате чего теперь «Хвост виляет собакой» смотрится просто документальной лентой, причем скорее приглаживающей реальность, нежели отражающей ее во всей неприглядности.

    Тут, конечно, свою роль сыграл грандиозный прорыв в информационных и политических технологиях, произошедший за эти два с половиной десятилетия. Герои Дастина Хоффмана и Роберта Де Ниро действовали еще в пространстве традиционных медиа. В 1997 году интернет делал только первые шаги как технология распространения информации, а социальных сетей не существовало в принципе. С тех пор много воды утекло, и чего мы только не видели за это время – и «белые каски», и дело Скрипалей, и «агента Кремля» Трампа. Но даже в этом ряду особо выделяется Украина.

    Нашу юго-западную соседку можно считать квинтэссенцией и, в определенном смысле, высшей точкой всех этих новейших информационно-политико-постановочных технологий. Украина стала своеобразным виртуальным сериалом, за которым следит остальной мир: одни – с напряжением и острым сопереживанием, другие – с затухающим интересом, третьи – с равнодушием, как за фоновой мыльной оперой. Так что есть какая-то высшая гармония в том, что во главе страны стоит профессиональный комедиант. Ну а свежий украинский «триумф» на «Евровидении» – заранее запрограммированный и организованный как по нотам – является символом слияния политики, шоу-бизнеса и самых передовых технологий пропаганды.

    У сериала «Украина» чисто западные продюсеры и шоураннеры. Причем в нем среди прочего явно тестируется, какую степень абсурда, экстремальности и демонстративного отказа от любых правил, рамок и привычных норм можно впарить людям. Впрочем, ответ уже очевиден: любую. Никаких ограничений в этой сфере не существует. Украинское общество продемонстрировало, что ему можно «скормить» вообще всё – от массового принятия нацистской идеологии с отречением от собственных корней и предков до безоглядной веры в любую околесицу (вроде того, что согласно тамошней пропаганде в России унитазы и «Нутелла» являются знаком принадлежности к привилегированному и состоятельному общественному слою).

    Фото: Jens Büttner/Global Look Press

    Проблема тут не только в том, что весь этот жуткий политико-психологический эксперимент круто замешан на крови, жестокости и человеческих жизнях – хотя для России именно это обстоятельство страшнее и больнее всего.

    Важнее, что для его организаторов Украина, очевидно, выступает полигоном по тестированию и обкатке новейших технологий по управлению обществом и манипулированию человеческим поведением. И они там не развлекаются этим для собственного удовольствия, а решают абсолютно конкретные задачи, где геополитическое противостояние России выступает пусть и ключевой, но все-таки далеко не единственной задачей.

    Более того, наблюдение за событиями на самом Западе все чаще наводит на мысль, что именно эта пропагандистско-психологическая составляющая украинского «сериала» становится все важнее – оттого и денег на нее не жалеют. Потому что после отработки технологий на полигоне наступает время их широкого и повсеместного использования. Пытаясь объяснить кошмарную украинскую метаморфозу, мы упорно ищем ее причины в каких-то особенностях, уязвимостях и предрасположенностях, что уже были заложены в самом украинском обществе, в его менталитете. Безусловно, тут работает механизм психологической защиты, с помощью которого мы убеждаем себя, что с нами ничего подобного случиться не может. Это особенно актуально, учитывая близость наших народов – вероятность повторить украинский путь откровенно пугает.

    Вот только если смотреть на ситуацию трезво, стоит признать, что от подобного не застрахован ни один народ. Более того, активность Штатов (да и Европы) на Украине по отработке всех этих ужасных и просто бесчеловечных алгоритмов промывки мозгов как раз подтверждает максимальную прагматичность преследуемых ими целей – для использования на других площадках и народах. России, к счастью, не пришлось проверять на собственном опыте, насколько высокой оказалась бы сопротивляемость нашего общества, если бы нам на полную мощность включили пропаганду такой интенсивности, которой обработали наших соседей. Хотя, если вспомнить 90-е, то все становится не так однозначно.

    Зато самому Западу, точнее, западному обществу, повезло куда меньше, поскольку именно оно в конце концов станет главным объектом приложения всех этих технологий. Вашингтон и европейские столицы, используя украинцев в качестве подопытного кролика, проверяют эффективность наработок, которые предназначены для их собственных граждан. Собственно, уже сейчас очевиден их перенос и включение в полную силу на западной почве. Так что, когда все чаще кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости тамошнего общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса.

    Другое дело, что та же Украина показывает, что под воздействием такой политики процесс разложения охватывает не только «плебс», но и элиты. А деградация западного истеблишмента также становится видна невооруженным взглядом, так что как бы ему самому не пасть жертвой собственного оружия.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •