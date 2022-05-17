Политкорректность убила американское кино

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17 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
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Каким будет новый автомобиль «Москвич»

Россиянам предлагают пересесть на «Москвичи» Станислав Красильников/ТАСС
Сенсационное заявление сделало правительство Москвы, в руки которого перешел автомобильный завод в Москве от французской Renault. Желание города сохранить рабочие места понятно. Споры вызывало объявление о восстановлении из пепла автомобильного бренда «Москвич». Как это может выглядеть? Подробности...
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Преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины

Угроза «неприкрытого геноцида» населения Донбасса со стороны Украины побудила Москву признать государственную независимость ДНР и ЛНР Максим Блинов/РИА Новости
Освобожденные регионы юга Украины должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По словам чиновника, до завершения военной спецоперации с плебисцитами придется повременить, но возможны и «решения временного характера». На каких основаниях Херсонская и другие области могут объявить о выходе из состава Украины? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

НАТО расширится вплоть до границ Китая? EPA/VALDA KALNINA/EPA/ТАСС
Североатлантический альянс, НАТО должен действовать не только в Европе, но и очень далеко от Атлантики – в Индо-Тихоокеанском регионе. По крайней мере, в этом уверено руководство Великобритании. Почему именно Лондон выдвинул эту инициативу, как может выглядеть продвижение НАТО в Азии – и как его там встретят? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Политкорректность убила американское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы думаете, Netflix терпит падение доходов в диких масштабах, потому что перестал подписывать противных русских? Нет. Потому что во всем мире людей уже тошнит от киноамериканщины. Подробности...

Америка из-за Украины остается безоружной

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Возникает вопрос о вменяемости администрации Байдена, которая тратит астрономические суммы на военную помощь Украине, хотя эти траты не имеют смысла: почти все поставленное Киеву оружие уничтожается, а российская армия по-прежнему имеет стратегическую инициативу. Подробности...
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Ядерное оружие в экономической войне

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если избыточные объемы российской нефти по тем или иным причинам не удастся реализовать на азиатских рынках, речь может пойти о сокращении добычи, восстановить которую, как известно, быстро не получится. Такой сценарий чреват возникновением глобального дефицита энергоресурсов уже в долгосрочной перспективе. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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За что китайцы любят Россию

Тайна гибели главы Пентагона

Чем Белоруссия помогает спецоперации

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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
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    Кто возродит из пепла автомобиль «Москвич»

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    Пленных «азовцев» вывозят с «Азовстали» на автобусах с буквой «Z»

    «смелые решения»


    Шольц назвал цель Запада в ситуации на Украине

    программа ARRW


    США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

    Видео

    удары по штабам


    Как лишить украинскую армию мозга

    новые модификации дронов


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    объявление независимости


    Преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины

    нефтяное эмбарго


    Четыре причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти

    нападение на Новоазовск


    План выхода «Азова» на границу с Россией принадлежит США

    резко и решительно


    Вадим Трухачёв: МИДу нужны жесткие действия в пяти странах

    дефицит энергоресурсов


    Глеб Простаков: Ядерное оружие в экономической войне

    вменяемость администрации


    Владимир Прохватилов: Америка из-за Украины остается безоружной

    на ваш взгляд


    Как возрождать автозавод «Москвич»?
    Игорь Мальцев

    Политкорректность убила американское кино

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		17 мая 2022, 09:20

    Так получилось, что с момента прихода видеомагнитофонов в страну, а было это в 80-х, я смотрю от одного до пяти фильмов в день. Только не спрашивайте. Просто это даже на какие-то годы помогало в профессии – в частности, в первые годы приобретения прав для становления лицензионного рынка. Twin Peaks, Reservoir Dogs, Pulp Fiction и даже весь Monty Python, приобретенные на территорию России и СНГ, – это при моем деятельном участии.

    Это не бахвальство, а просто чтобы вы понимали, что для меня кино – часть профессии. То есть, в принципе, тот, кто не поколение ЕГЭ, может посчитать легко, сколько я фильмов к сегодняшнему дню посмотрел, многие из них – по нескольку раз, скажем, с 1986 года. Вот, например, «Обыкновенные подозреваемые» Зингера все время пересматриваю, чтобы понять, где же меня обманули. Даже купил нерезаный сценарий, чтобы понять.

    И я продолжаю смотреть кино в таком же темпе по сей день. Только не спрашивайте, что у меня прямо сейчас крутится на левом мониторе (если честно – документальный сериал «Самые жестокие серийные убийцы» в пяти сезонах).

    Так вот, в какой-то момент я понял, что уже много лет практически нет фильмов, которые хотелось бы пересматривать, а теперь еще хуже – идет какая-то масса фильмов, которые не хочется смотреть даже по первому разу. И это, в основном, то самое американское кино, к качеству и творческой мощи которого мы как-то привыкли и воспринимаем это как должное. Но теперь это не так. Вот просто до тошноты не так. Прям на уровне постера начинается какое-то внутреннее отторжение.

    Для чистоты эксперимента: я вот прямо сейчас открою какой-нибудь популярный киносайт и посмотрю, что сегодня вышло в интернет-прокат. «Человек, который упал на Землю» – на постере сериала черный актер. В «настоящем» «Человеке, который упал на Землю» играл Дэвид Боуи, и это было сильное кино. Нынешние, решившие паразитировать на бренде, делают инопланетянина негром, который озабочен сохранением земного климата. Ну обалдеть теперь. Пролистываем.

    Фото: Alexander Prautzsch/Global Look Press

    Нет, конечно, первые годы внезапной любви Голливуда к черным актерам, которых начали совать в каждое кино вне зависимости от профессиональных качеств, мы помалкивали – мало ли что там у них происходит – чувство вины за недововлеченность, рабство, welfare и за то, что Хендрикс уехал в Лондон. Но теперь обязательные негры по любому поводу стали выглядеть как партийная разнарядка. Назойливо, неумно, непрофессионально.

    Что там еще? «Воспламеняющая взглядом» по Кингу. Спасибо, страдания этой девочки мы уже видели в 1984 году. Я понимаю, что новых идей вообще нет, а «девочка любого возраста плюс страдания» это тоже уже несколько лет – обязательная формула. Я понимаю, что именно актрисы продают кино, но теперь истерическая концентрация женских драм, страданий и переживаний – из-за гнусных мужиков, что тоже обязательная программа. На каждом постере обязательно женщина (и негр), даже в сериале про нацистских подводников «U Boat» – новым маркетологам невдомек, что нацистам было наплевать на феминизм.

    Какие-то «Сияющие» с дамой, преследующей своего обидчика, снятый аж тремя дамами-режиссерками. Да, женщин в режиссуру уже, похоже, набирают по объявлению и завозят автобусами. Наверное, тоже из чувства вины на недовключенность. Но тут есть одна проблема: им всем никогда не стать Кэтрин Бигелоу, Татьяной Лиозновой, Кирой Муратовой, Джейн Кэмпион, Агнешкой Холланд и Верой Хитиловой. Хотя бы потому, что это очень тяжелая профессия, куда не стоит соваться только на основании партийной разнарядки или с ощущением, что теперь тебе все должны за века унижения (вообще-то давно уже нет). Результат – резкое понижение качества кинопродукта.

    Вот какая-то фантастика «Ликвидация» – дама-режиссер даже не понимает основ профессии или что такое сценарий. А потом смотришь – оказывается, она же сценарист. Спасибо. В топку. «Игрушка для взрослых» – сериал: «Устав от токсичного брака, Хэйзел сбегает от супруга. Однако свобода оказывается не такой желанной, какой она себе ее представляла. Оказывается, что бывший возлюбленный вживил в ее мозг высокотехнологичное устройство в виде чипа». Конечно, две дамы-режиссерки. Короче, они умудрились убить даже такой вездеходный жанр, как хоррор. Читать двухсотый синопсис «группа друзей (семья, парочка) приезжает в заброшенный (не заброшенный, но одинокий) дом, где они встречают…» решительно невозможно. Где вы, новые Раими и Карпентеры? Тишина.

    И это снимается тоннами – судя по всему, денег в индустрии не считают вообще – какие-то фонды помогают с продвижением правильной повесточки демократической партии. Ну, приходит сценаристка, продюсерка, режиссерка с очень свежим проектом кино про токсичный брак – ну как же не дать на такое денег? Главное, потом не спрашивать, сколько народу посмотрело. Потому что – нисколько. Но это теперь неважно. То есть на самом деле наплевать на повесточку, просто это все халтурно, бездарно и непрофессионально.

    Но даже в так называемом большом кино – посмотрите «Оскар–2022» – что смотреть? «Ребенка глухих родителей»? Они гордо сообщают, что исполнитель роли «аж второй глухой актер, который получил награду за историю Оскара». По-моему, это унизительно, прежде всего, для этого глухого бедняги. Да и фильм в оригинале был бельгийский вообще-то. Ну, слава богу, дали, наконец, «Оскара» Джейн Кэмпион – она всю жизнь пашет режиссером, как вол, и сценаристом, и вообще она сняла потрясающую картину «Пианино» еще в 1993 году. А Оскара дали за полупидоров-ковбоев в 2022-м.

    Проблема в том, что давно прошли времена «Нового Голливуда» – реальных, выдающихся картин – хоть Майкла Чимино, хоть Сэма Пекинпа, хоть молодого Копполы – ничего масштаба «Охотника на оленей», «Соломенных псов» или «Крестного отца» уже не может возникнуть в этом пруду по колено, где плещутся какие-то мелкотравчатые авторки и режиссерки с обсасыванием собственных обид и психических отклонений.

    Кстати, про «Крестного отца» – пожалуй, единственное, что сейчас вдруг вышло нормального, – это сериал «Предложение»: о том, как создавался «Крестный отец» – рассказ с точки зрения продюсера этой картины Альберта Радди. Который ничего хорошего так потом и не снял. Когда реальных тем, которые трогали бы, как раньше, большую часть мировой аудитории, нет, остается каннибализировать старые достижения – того же «Крестного отца», и рассказывать про былых героев и былое величие. Возможно, темы есть, и даже, возможно, есть писатели, которые это пишут, но все это никому в Голливуде не нужно. За всех отдувается своей идеальной красотой картинки Уэс Андерсон. В полном одиночестве, превращаясь в европейца.

    И есть сейчас буквально в каждой американской картине какая-то инфернальная фальшь и лицемерие, которое заставляет нормального зрителя отворачиваться. Вы думаете, Netflix терпит падение доходов в диких масштабах, потому что перестал подписывать противных русских? Нет. Потому что во всем мире людей уже тошнит от киноамериканщины.

    Неслучайно все больше и больше на киносайтах русского кино, турецкого, испанского, аргентинского и, конечно, британского, где видно, что людей волнуют совершенно иные вещи, чем им указывает американское кинопроизводство. Только не смотрите канадское и австралийское. Нет там больше нового Кроненберга или Питера Уийра с Джорджем Миллером – там такое село и колхоз, что аж стыдно. Всем, кроме них самих.

    Короче, гасите свет, Голливуд уходит в туман банальности и хтонической серости. Серые победили и черных, и белых.

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