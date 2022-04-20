Акции Netflix обрушились на четверть из-за ухода из России

|
20 апреля, среда | Последнее обновление — 09:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в разработке ракет
Разделы
На смену плоской и однозначной потребительской картине мира, одним из элементов которой является «стыд за русских», приходит неоднозначная, контрастная, объемная, трагическая картина, которую сложно вместить неподготовленному человеку.
Подробности...
Для России вопрос надежности подавляющего числа ядерных и термоядерных зарядов при определенных обстоятельствах превратится в вопрос выживания. А проверить их полностью методами компьютерного моделирования нельзя.
Подробности...
Те, кто переносят страдания с терпением и верой, страдают со Христом – и с Ним будут прославлены. Это вера, которая помогала многим поколениям наших предков пройти через долгие и трагические века нашей истории – и помогает многим сейчас.
Подробности...
Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...
В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...
В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Акции Netflix обрушились на четверть из-за ухода из России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Акции американского стримингового сервиса Netflix подешевели на 25,7% на предторгах после того, как компания сообщила о рекордном снижении количества платных подписчиков в прошлом квартале после ухода из России, следует из пресс-релиза компании и данных торгов.
Суммарное число платящих подписчиков Netflix в мире, с учетом новичков, в первом квартале составило 221,64 млн, однако это на 200 тыс. меньше, чем в четвертом квартале 2021 года. Такое снижение стало первым с 2011 года, передает РИА «Новости».
Netflix, в частности, заявил, что только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тыс. подписчиков. Компания прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 млн по итогам текущего квартала.
Чистая квартальная прибыль Netflix снизилась в годовом выражении на 6,4%, до 1,597 млрд долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,53 доллара после 3,75 доллара годом ранее.
Выручка компании за отчетный период составила 7,868 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 9,8%.
На фоне массового оттока платных подписчиков в Netflix захотели создать более дешевую версию своего стримингового сервиса с рекламными вставками. Указывается, что это «станет большим изменением для компании».
Netflix – компания, которая предлагает для просмотра главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы.
Сервис действует почти в 200 странах, однако он приостановил работу в России на фоне спецоперации на Украине.
Россияне потребовали от Netflix 60 млн рублей за уход с рынка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян с Украины
|
|
Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
«Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания – разработчик мобильных приложений», – сказал Кузнецов в интервью РИА «Новости».
Эта компания с примерно 50 различными официальными приложениями в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов, пояснил он.
«Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги – подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных», – добавил зампред правления Сбербанка. Всего финансовая организация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний, заключил Кузнецов.
Накануне зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил, что финансовая организация ждет в ближайшее время возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения.
Ранее приложение российского банка, «Сбербанк онлайн», оказалось недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. А до этого из Play Market пропало приложение попавшего под санкции банка ВТБ. В марте Apple начала ограничивать оплату картами платежной системы «Мир». Между тем в России собираются создать собственный аналог App Store и Google Play.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций
|
|
Российская экономика еще имеет запасы, однако они конечны, Россия войдет в период структурной трансформации во втором – начале третьего квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина указала, выступая в Госдуме, что «период, когда экономика может жить на запасах, конечен, и уже во втором - начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», передает ТАСС.
Она заявила также, что Банк России не будет пытаться «любыми методами» снизить инфляцию, так как это «помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции, а нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации».
Вместе с тем ЦБ рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами: «На первом этапе наши ограничения были жестче. Сейчас от части мы отказываемся, как, например, от комиссии за покупку валюты через брокера, часть смягчаем. Рассматриваем возможность сделать и более гибкую продажу выручки экспортерами. Действуя так, мы оперативно реагируем на уровень рисков и по мере их стабилизации снижаем барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности».
Набиуллина также сообщила, что после санкций, наложенных Западом на ЦБ, «у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы, но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке».
«К началу 2022 года запас капитала банков с учетом накопленных буферов и макронадбавок составил около 7 трлн рублей, что даже больше половины от общего объема капитала. Этого достаточно, чтобы в моменте покрыть до 10% потерь по кредитам, что в два-три раза превышает уровень годовых потерь в прошлые кризисы», – сказала она.
Однако при том, что запас прочности очень высокий, он распределен неравномерно, подчеркнула Набиуллина. Регулятор будет это учитывать при выработке необходимых мер поддержки.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неизбежным дефолт России. До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны из-за санкций против России
|
|
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 2,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году, снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
По оценкам МВФ, в нынешнем году ВВП еврозоны увеличится на 2,8%, тогда как в январском прогнозе этот показатель составлял 3,9% (снижение на 1,1 процентного пункта). В 2023 году темпы роста ВВП еврозоны, как ожидается, составят 2,3%, что на 0,2 % ниже оценок, представленных в январском докладе (2,5%). Рост ВВП еврозоны в 2021 году, по подсчетам фонда, составил 5,3%, передает ТАСС.
Специалисты фонда отмечают, что снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций. По их мнению, «основным каналом влияния» специальной операции РФ и санкций против России на экономику еврозоны являются «растущие цены на энергоносители и ситуация в сфере энергобезопасности».
«Поскольку они (страны еврозоны – прим. ТАСС) являются нетто-импортерами энергоносителей, более высокие мировые цены являются негативным шоком с точки зрения внешней торговли для большинства европейских стран, что приведет к более низким объемам производства и более высокой инфляции. Нарушения в цепочках поставок также нанесли урон некоторым отраслям промышленности, в том числе автомобилестроению», – отметили эксперты.
Сообщается, что наибольшее снижение темпов роста ВВП будет наблюдаться в «таких странах, как Германия и Италия, где имеется достаточно крупный промышленный сектор и большая зависимость от импорта энергоресурсов из России».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МВФ отметили успех России в смягчении последствий санкций
Российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны, заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
«Действительно, российские власти приняли меры по смягчению последствий санкций. Одной из таких мер является бюджетная поддержка. Довольно успешно они сдерживают любого рода финансовый коллапс внутри страны и обеспечивают, чтобы банковская система оставалась на ногах и внутри России не было никаких крупных банкротств банков. Власти [России] пытаются стабилизировать экономику в крайне неблагоприятных условиях», – цитирует ТАСС Гуриншу.
Ранее МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны из-за санкций против России.
До этого Владимир Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике, а также подчеркнул, что западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Набиуллина объяснила необходимость высокой ключевой ставки
Короткий период высокой ключевой ставки необходим, чтобы не допустить неуправляемый рост инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что «мы должны проводить сейчас такую денежно-кредитную политику, которая не приведет к неуправляемому росту инфляции, значит, нужен достаточно короткий период высокой ставки, иначе мы будем все время пытаться догнать инфляцию, повышать, удерживать ставки на высоком уровне», передает ТАСС.
«Это может потребовать длительного времени, этого длительного времени у нас нет. Нужна структурная перестройка экономики», – добавила она.
Ранее Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Банк России решил оспаривать заморозку золотовалютных резервов
|
|
Банк России будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Набиуллина заявила, что «это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся для того, чтобы их предъявить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», передает ТАСС.
Она отметила, что в связи с заморозкой части резервов пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля: «Я знаю, что многие предприятия тоже очень жаловались по внешнеэкономической деятельности, когда тяжело рассчитываться. Но это вынужденная мера. Будь у нас золотовалютные резервы, вот эта часть (была бы) не заморожена, не было бы необходимости в таких драконовских мерах по движению капитала».
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против Москвы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Valio решила найти инвестора для российского подразделения
Финский концерн Valio рассматривает варианты поиска инвестора для российского подразделения, продолжает работу в России без изменений, сообщили в компании.
Поясняется, что реализация такого решения – это сложный и длительный процесс, детали этого процесса не раскрываются, передает ТАСС.
При этом в Valio подтвердили, что в настоящее время операционная деятельность ООО «Валио» в России продолжается, компания поддерживает функционирование производства и логистических операций, обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются без изменений.
Ранее сообщалось, что финские Valio и Paulig объявили о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий.
Индия возобновила поставки чая и продуктов в Россию
Поставки индийского чая и продовольствия в Россию возобновились на прошлой неделе, сообщают источники The Economic Times. По их данным, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии.
По информации газеты, в Россию уже отправлены грузы чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий, передает РИА «Новости».
Платежи по сделкам обслуживают ряд крупных банков: Сбербанк и Альфа-Банк с российской стороны и Bank of Maharashtra с индийской стороны.
По данным газеты, платежи «в максимально возможном объеме» осуществляются в рублях и рупиях, при этом некоторые банки также проводят платежи в евро.
Россия импортирует 43–45 млн килограммов индийского чая в год, что делает ее одним из его главных потребителей на мировом рынке, указывает The Economic Times.
Ранее СМИ сообщали, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупия и рубль).
Саудовскую Аравию заподозрили в решении примкнуть к альянсу России и КНР
Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается, считает обозреватель Халид аль-Джауси.
Обозреватель пишет в статье для британской газеты Rai Al Youm, что «(наследный принц Саудовской Аравии) Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом.
В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы.
«Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашогги», – считает Халид аль-Джауси.
Ранее в США заметили «мрачные симптомы» смерти американского миропорядка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин поручил ускорить переход на рубли во внешней торговле
Москве нужно ускорить переход к внешнеторговым расчетам в рублях и национальных валютах дружественных России стран, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
По словам президента, ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.
«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся, условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», – цитирует ТАСС Путина. Президент попросил доложить на совещании, как организована данная работа, каких результатов в ней планируется достичь.
Ранее Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении России, и подчеркнул, что одним из последствий антироссийских санкций для европейцев станет падение уровня жизни.
Также президент указал на восстановление ситуации в российской экономике.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Роскомнадзор решил создать систему защиты от DDoS-атак
Роскомнадзор собирается модернизировать оборудование для исполнения закона о «суверенном интернете» и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак, сообщают СМИ.
По словам источника, близкого к Роскомнадзору, такая система может появиться уже осенью 2022 года, когда оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI) будет обновлено. В данный момент ведомство обсуждает детали проекта с поставщиком оборудования, пишет Forbes.
По словам другого источника, близкого к администрации президента, в первые дни спецоперации России на Украине стало понятно, что российская ИТ-инфраструктура не готова к кибератакам, и потому власти прорабатывают разные варианты защиты рунета от внешних угроз на национальном уровне.
Источник издания в компании по информационной безопасности рассказал, что в DPI-оборудовании есть функция защиты от DDoS-атак, однако Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственный РКН) разработал только несколько образцов атак, на которые оборудование должно среагировать, поэтому не получается обеспечить качественную защиту.
Около месяца назад Минцифры предложило госорганам обратиться в ГРЧЦ, чтобы установить оборудование и защитить свои ресурсы от DDoS-атак.
Ранее в МИД заявляли о ведущейся против России кибервойне. В «Ростелекоме» заявляли о тысячах атакующих российские сайты хакерах.
Кроме того, хакеры из группировки Anonymous объявили России «кибервойну». Их сайт в ответ взломали российские хакеры из Killnet. На Украине хакеры предположительно российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
Эксперт: Повышение соцвыплат и пенсий поможет гражданам справиться с инфляционной волной
|
|
«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя итоги совещания президента с руководством правительства и Центробанка.
«У экспертов были опасения, что различные антироссийские решения иностранных государств, разные пакеты санкций приведут к параличу нашей экономической системы, в частности, к тому, что различные финансово-кредитные организации не смогут выполнять свои обязательства внутри страны. Как мы видим, этого не случилось», – напомнил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По словам эксперта, в этом заслуга не только самих банков и финансовых организаций, но и Центробанка, который в стрессовой ситуации применил различные инструменты, например, упростил ведение отчетности для банкиров.
«Что касается уровня благополучия рядовых граждан, то президент подчеркнул: в этом направлении где-то еще необходима усиленная работа, но где-то есть и достижения – скажем, в той же розничной торговле. Спал ажиотажный спрос на некоторые позиции, когда люди массово покупали сахар. Сейчас отмечается рост товарных запасов, предложение стабилизировалось, товар на полках есть. Но это направление по-прежнему остается в мониторинге», – подчеркнул аналитик.
«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой и повлиять на покупательскую способность россиян. Не исключаю, что по этому направлению будут какие-то решения вроде повышения МРОТ, размеров социальных выплат, пенсионных индексаций, контроля за уровнем минимальной оплаты труда», – считает Кирьян.
В понедельник президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. В нем участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам главы государства, Россия выдержала «беспрецедентное» санкционное давление западных стран. «Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что ситуация в экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года. При этом Путин указал, что за последние полтора месяца потребительские цены заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении к 8 апреля инфляция составила 17,5%. В этой связи он поручил поддержать рядовых россиян. Правительство готовит конкретные параметры повышения всех социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников, напомнил президент.
Meta обжаловала решение на запрет в России
Американская компания Meta* (признана экстремистской в России) подала жалобу на решение суда о запрете ее деятельности, сообщили в Тверском суде Москвы.
«Компания Meta* обратилась с апелляционной жалобой на решении о запрете ее деятельности как экстремистской организации», – сообщили в суде ТАСС.
Жалобу планируется рассмотреть в апелляционной инстанции Мосгорсуда, пока дата не назначена.
Ранее в Роскомнадзорае сообщили, что российские СМИ не должны демонстрировать логотипы организации Meta Platforms Inc. (деятельность на территории России запрещена) и принадлежащих ей социальных сетей Facebook* и Instagram.
Напомним, социальные сети Facebook и Instagram* запрещены в России по решению суда за экстремизм. При этом решение суда о запрете деятельности Meta (Facebook и Instagram) в России не распространяется на мессенджер WhatsApp.
В Кремле пообещали соответствующий интересам России ответ на санкции
Ответные меры России на санкции Запада формулируются и прорабатываются в правительстве, они будут соответствовать интересам Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится подготовка ответных мер на санкции в отношении России, что «они формулируются и прорабатываются в правительстве, в правительственном штабе, поэтому будем ждать информацию оттуда, в любом случае мы неоднократно говорили, что ответные меры будут составляться таким образом, чтобы лучше всего соответствовать нашим собственным интересам», передает РИА «Новости».
Говоря о том, будет ли тема подниматься на совещании в понедельник, Песков ответил, что по его данным, этого не планировалось, если только она не будет кем-то поставлена на повестку дня.
За подробностями ответных мер он попросил обращаться в правительство, передает ТАСС.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Paramount объявила о приостановке вещания своих телеканалов в России
Американская компания Paramount приостанавливает вещание своих телеканалов на территории России на неопределенный срок с 20 апреля.
В группу Paramount входят каналы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также MTV Russia и MTV Live HD. Компания объявила о приостановке вещания в России еще в середине марта, но не обозначила точную дату. Теперь же российских операторов уведомили, что вещание прекратится на неопределенный срок с 20 апреля, передает «ФАН» со ссылкой на Telegram-канал «Кабельщик».
Ранее компания Discovery объявила об ограничении вещания. Ограничения коснулись 15 кабельных каналов, в том числе Discovery Channel и Animal Planet.
До этого приостановили вещание в России телекомпания CNN и американское агентство Bloomberg.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|