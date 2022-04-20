Акции Netflix обрушились на четверть из-за ухода из России

Акции американского стримингового сервиса Netflix подешевели на 25,7% на предторгах после того, как компания сообщила о рекордном снижении количества платных подписчиков в прошлом квартале после ухода из России, следует из пресс-релиза компании и данных торгов.

Суммарное число платящих подписчиков Netflix в мире, с учетом новичков, в первом квартале составило 221,64 млн, однако это на 200 тыс. меньше, чем в четвертом квартале 2021 года. Такое снижение стало первым с 2011 года, передает РИА «Новости».

Netflix, в частности, заявил, что только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тыс. подписчиков. Компания прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 млн по итогам текущего квартала.

Чистая квартальная прибыль Netflix снизилась в годовом выражении на 6,4%, до 1,597 млрд долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,53 доллара после 3,75 доллара годом ранее.

Выручка компании за отчетный период составила 7,868 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 9,8%.

На фоне массового оттока платных подписчиков в Netflix захотели создать более дешевую версию своего стримингового сервиса с рекламными вставками. Указывается, что это «станет большим изменением для компании».

Netflix – компания, которая предлагает для просмотра главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы.

Сервис действует почти в 200 странах, однако он приостановил работу в России на фоне спецоперации на Украине.

Россияне потребовали от Netflix 60 млн рублей за уход с рынка.

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