Россияне потребовали от Netflix 60 млн рублей

Защита российских пользователей Netflix подала в суд коллективный иск к стриминговому сервису с требованием компенсации в 60 млн рублей за уход с рынка, сообщили в пресс-службе адвокатского бюро.

Бюро, представляющее интересы пользователей Netflix, «подало в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix, основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей.

Старший партнер бюро Константин Лукоянов пояснил, что пока в группе истцов 20 человек – это необходимое число для коллективного иска. Однако «в работе еще около 100 заявок, процесс присоединения истцов продолжается и будет продолжен даже в процессе рассмотрения иска в суде».

В бюро пояснили, что договор Netflix с подписчиками является публичным и не предусматривает возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств.

В соответствии с Гражданским кодексом России и законом «О защите прав потребителей», подобные действия «являются прямым нарушением прав пользователей», отметила защита.

Сумма требований включает компенсацию морального вреда, а также штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы. Кроме того, в случае неисполнения со стороны Netfix решения суда ответчику будет начисляться штраф за каждый день неисполнения судебного акта.

«Нарушение прав потребителей очевидно, мы будем добиваться от компании Netflix выполнения требований российского законодательства», – резюмировал Лукоянов.

Напомним, Netflix приостановил работу на территории России и исчез у российских пользователей в Google Play и App Store.