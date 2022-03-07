Netflix приостановил работу на территории России

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7 марта, понедельник | Последнее обновление — 04:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны заявили о планах СБУ и боевиков «Азова» подорвать реактор в Харькове
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В результате, что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию.
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После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину.
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Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Netflix приостановил работу на территории России
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Стриминговый сервис Netflix приостанавливает в России из-за ситуации на Украине, сообщил журнал «Вэрайети» со ссылкой на заявление представителя компании.
«Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России», – цитирует представителя Netflix ТАСС.
Ранее сообщалось, что у пользователей Netflix в России начались проблемы с оплатой подписки на сервис, его не получается оплатить картами Сбербанка и Альфа-банка, а также картами банка «Тинькофф».
Напомним, Роскомнадзор добавил платформу в реестр аудиовизуальных сервисов. Согласно российским законам, Netflix должен был начать трансляцию 20 российских каналов с 1 марта. В их число входили Первый канал, НТВ, «Спас» и другие.
Однако Netflix сообщил, что не намерен вести прямой эфир 20 российских федеральных каналов в связи со спецоперацией на Украине.
В Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России
США просчитались, когда решили ввести санкции против российских разработчиков вооружений, пишет китайское издание Global Times.
Отмечается, что США хотели причинить серьезный ущерб российским разработчикам и производителям оружия и нанести удар во вооруженным силам.
Однако, отмечает издание, санкции не окажут ожидаемого в Вашингтоне эффекта, поскольку российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. При этом применение российской военной техники в реальных боевых условиях станет для нее высококачественной рекламой и повысит спрос на оружие из России, передает РИА «Новости».
Global Times считает, что Россия сумеет преодолеть введенные против нее финансовые санкции.
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Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
Путин назвал условие приостановки операции на Украине
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Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский лидер при этом выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики «проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии».
«При этом российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры», – отметил Путин.
По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса. Радикалы используют в качестве «живого щита» мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники.
Ранее Путин провел переговоры по Украине с премьером Израиля Беннетом.
Российские военные одним ударом вывели из строя аэродром ВСУ
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Российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове, сообщает 6 марта пресс-служба минобороны России.
Накануне в результате массированного удара был поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ.
«В том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста», – рассказал официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА «Новости».
Всего удалось уничтожить более 2200 военных объектов: 76 пунктов управления и узлов связи украинских ВС, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 71 радиолокационная станция.
Также ликвидировано 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники и 62 беспилотника.
Российская армия сейчас контролирует населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское, продвинувшись вглубь на 11 км.
Силовики ДНР и ЛНР установили контроль над 11 населенными пунктами. Сейчас идут бои на окраинах Мариуполя, взят под контроль один из жилых кварталов под названием Старый Крым.
Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. В минобороны России не раз отмечали, что не наносят удары по гражданским объектам, а только по военной инфраструктуре.
Силы ДНР взяли под контроль квартал в Мариуполе
Подразделения Народной милиции ДНР ведут успешные наступательные действий на окраинах городах Мариуполь.
Там взят под контроль квартал города Старый Крым, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым», – передает его слова ТАСС.
Так же стало известно, что боевики батальона «Азов» установили около 10 тыс. мин в жилых домах в центре Мариуполя, завила народная милиция ДНР. Утверждается, что боевики препятствуют выходу мирного населения из Мариуполя, передает РИА «Новости».
Раннее сообщалось, что российская армия установила контроль над базой ВСУ в Херсонской области.
Глава ДНР рассказал о найденных доказательствах подготовки нападения ВСУ на Донбасс и Крым в марте 2022 года
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В штабе «Правового сектора» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) обнаружили ноутбук с данными разведки, лицензионные номера реестра НАТО, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса. В данном ноутбуке – детализированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пушилина.
Он заявил, что найденное является прямым доказательством того, что альянс помогал националистам на Украине.
Пушилин заявил, что ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года. Он сообщил о данных, предоставленных разведкой и пленными, которые сообщили, что наступательная операция должна была начаться 8 марта 2022 года.
«Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию – в Крым», – рассказал он.
Глава ДНР показал карту Крыма, на которой были нанесены точками расположение войск.
Посол Антонов: Антироссийская риторика в США дошла до абсурда
Звучащие в США антироссийские лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное – крайне рискованными для международной безопасности», – передает его слова РИА «Новости».
Антонов подчеркнул, что «готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности».
Ранее посольство России в Вашингтоне требовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
В Кремле заявили, что призыв сенатора Грэма к убийству главы российского государства – показатель того, что при русофобском припадке «многие едут рассудком».
Послу США вручили ноту после заявлений сенатора Грэма о Путине.
Участники незаконной акции напали на полицейских в Петербурге
Нападение на сотрудников полиции совершено во время незаконной акции в Петербурге, двое нападавших задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
«Шестого марта при пресечении противоправных действий во время проведения несогласованной акции ее участниками было совершено нападение на сотрудников полиции. Двоих нападавших полицейские задержали, третий скрылся», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Личность нападавшего установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Несогласованная акция против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины прошла в воскресенье в Петербурге, несмотря на неоднократные предупреждения властей о незаконности этих акций. Правоохранители проводили задержания.
Ранее в Москве автозак с задержанными на незаконной акции попал в ДТП и перевернулся.
Плющенко, Газманов и Билан призвали россиян сплотиться и гордиться страной
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Российские звезды спорта и эстрады Евгений Плющенко, Олег Газманов и Дмитрий Билан призвали поддержать Россию и пострадавших от санкций паралимпийцев, также в регионах прошел патриотический автопробег в поддержку российской армии.
«Меня зовут Евгений Плющенко! Я – русский! Я – горжусь тем, что я – РУССКИЙ! Я родился в Великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде – Сталинграде. Выступал за Санкт – Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области. 4 олимпийские медали в 4 Олимпийских Играх принес нашей родине – России! Русские, идите с поднятой головой во всем мире, и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы – Русские!», – написал Плющенко в своем Instagram.
Поддержал обращение Плющенко к россиянам и Олег Газманов. Он призвал поддержать российских паралимпийцев.
«У нас на олимпиаде отняли флаг гимн и теперь ударили по людям, для которых спорт единственная опора и стимул выжить. Вокруг нас множится злоба и ненависть. История повторяется. Нужно быть вместе, чтобы выстоять!», – написал Газманов в Instagram.
Призвал помнить свои корни и певец Дима Билан.
«Я за общечеловеческие ценности! Я за то, чтобы помнили свои корни! Родина – это где ты родился, это свято, это важно для каждого! Наверное… я надеюсь, в идеальном мире должно быть так . но мы люди, в какой бы ты стране не жил! Я вижу мир 20 лет подряд без остановок – я могу сравнивать! И поверьте у нас потрясающая страна и государство! Прошу ВАС – цените ее! Да, мир – (планета) прекрасна, а Родина – Мать! Родина – МАМА!», – обратился к подписчикам Билан.
Между тем, во многих городах России прошел автопробег в поддержку действий российской армии на Украине.
В Екатеринбурге колонна, в которой насчитывалось около 30 автомобилей, проехала от торгового центра «Дирижабль» до улицы Репина. На некоторых машинах была наклеена буква Z, из окон развевались российские флаги. В автопробеге принял участие известный уральский гонщик, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин, пишет «Коммерсант».
Патриотический автопробег в поддержку Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, состоялся в Краснодаре, в нем приняли участие порядка 80 автомобилей. Автоколонна с флагами РФ проследовала по центральной улице города, на автомобилях нанесены изображения символа «Z», передает ТАСС.
Также к акции присоединились Москва, Тверь, Барнаул, Казань и другие города.
В Минобороны заявили об уничтожении всей боеспособной авиации Украины
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Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима, только за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета», – цитирует ТАСС Конашенкова. Он также добавил, что практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.
Кроме того, в Минобороны заявили, что всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета.
«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», – заявил Конашенков.
Также Конашенков заявил, что аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице был уничтожен ударом высокоточного оружия ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове.
В Сети высмеяли перепутавшего Россию с Украиной Байдена
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети.
Короткий ролик, где Байден выступил с речью и сказал «как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», опубликован в Telagram-канале «360».
Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали на оговорку американского лидера. «Быть того не может, чтобы 81 млн американцев выбрал в президенты это», – передает РИА «Новости» слова пользователя Seven Wonders.
Другой пользователь заметил, что «обожает уроки географии от нашей администрации».
«Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно», – заявил jeff Scarpino.
«Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе «ничего подобного не было со Второй мировой». Извините? Он был в подвале с 2001 года???» – прокомментировал Duco Darling.
Профессора Университета Чикаго потребовали изгнать из вуза за «антиукраинскую идеологию»
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Профессора американского университета, политолога и специалиста по международным отношениям Джона Миршаймера, автор теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США, просят уволить из вуза, обращение поступило от инициативной группы студентов Университета Чикаго.
«Отменить Миршаймера» хотят за «поддержку Путинизма», «антиукраинскую идеологию» и «распространение российской дезинформации», сообщает Telegram-канал «Политообозреватель».
Это случилось после того, как издание The New Yorker опубликовало интервью с Джоном Миршаймером с заголовком «Почему Джон Миршаймер винит США в кризисе на Украине».
Отмечается, что политолог не изменил свое мнение сейчас и продолжает выступать с убеждениями, которых придерживался годами.
«Когда разразился кризис (на Украине в 2014 году), нам надо было на кого-то свалить вину за происходящее. И, конечно, себя мы винить не собирались. Мы обвинили русских. Мы придумали эту сказку про агрессию России по отношению к Восточной Европе, про то, что Путин помешан на создании «большой России» или даже на воссоздании Советского Союза», – говорил эксперт.
Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель – помочь народу Донбасса, который столкнулся с геноцидом, а также демилитаризация Украины.
В Германии предупредили о мировом голоде без российской пшеницы
В связи с тем, что крупные поставщики зерна Россия и Украина оказались отрезаны от мирового рынка, цены на пшеницу вышли из-под контроля, что грозит человечеству голодом, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритч, на Россию и Украину приходится до 30% мировых поставок пшеницы. Специалист считает, что в сложившейся ситуации особенно уязвимы страны Северной Африки и Ближнего Востока – крупнейшие импортеры зерна, говорится в статье, передает РИА«Новости».
Усугубит кризис, по мнению аналитиков, снижение резервов крупнейших экспортеров пшеницы – ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана. Сейчас запасы этих стран находятся на минимальном за девять лет уровне – 57 млн тонн, чего должно хватить миру на 27 дней, а без резервов России и Украины – меньше, чем на три недели.
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Отмечается, что в ноябре 2016 года тонна пшеницы стоила 113 евро, в апреле 2021 года – 165, а в ноябре уже 278, и эта тенденция сохраняется.
В материале также говорится о важности Китая на рынке пшеницы. Запасы страны оцениваются в 131 млн тонн, однако проверить это невозможно, так как в Пекине считают эти данные стратегически важными. Обращается также внимание на то, что в прошлом году власти страны впервые за семь лет подняли закупочные цены на зерно.
За последние два года биржевые цены на пшеницу по фьючерсным контрактам в Европе почти удвоились, а в США выросли в 2,5 раза.
Ранее в Международном валютном фонде заявили, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
До этого в Британии предрекли России победу в санкционной войне с Западом.
Социолог: Россияне четко сознают угрозу со стороны НАТО
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Общество поддерживает спецоперацию на Украине. Граждане осознают существование угрозы России и понимают необходимость решения этой проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Так он прокомментировал данные опроса ВЦИОМ о том, что более 70% россиян считают успешным ход спецоперации на Украине.
«Как социолог, я могу подтвердить цифры, которые дали коллеги. Мы действительно наблюдаем высокую консолидацию и поддержку принятого решения о проведении спецоперации. Сейчас эта тема консенсусная для общества, то есть ее поддерживает значимое большинство. На фоне усиливающихся санкций и давления на Россию происходит консолидация общества», – говорит директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
Ключевой выбор респондентов связан с тем, что «целью проведения спецоперации является защита России и ее граждан». Поэтому можно делать вывод о том, что россияне четко сознают угрозу со стороны НАТО. «Граждане признают наличие в том числе внешней угрозы по отношению к России», – подчеркнул эксперт.
Из опубликованного накануне исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) следует, что решение о спецоперации на Украине поддерживают 71% жителей России. При этом 21% придерживаются обратной точки зрения. Затруднились с ответом 8% респондентов. «Большинство россиян доверяют российской армии (84%). Скорее не доверяет каждый десятый (10%). Полагают, что военная операция для российских войск скорее проходит успешно 70% граждан. Скорее неуспешно – 14%. Затруднились дать оценку 16% опрошенных», – говорится в исследовании на сайте ВЦИОМ.
Потуремский добавляет, что 84% – это очень серьезная поддержка армии. «По своей практике я могу сказать, что общество широко осведомлено о фейках, об информационной и пропагандисткой войне, которая ведется против России. Граждане делают соответствующие выводы и не доверяют поступающей информации. Их по-человечески возмущают, вызывают отторжение и неприятие тонны фейков. В их представлении – это находится уже за какой-то моральной чертой», – считает социолог.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, он принял такое решение с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Минобороны получило доказательства разработки биооружия на Украине
Документы, полученные российской стороной подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Он также добавил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США.
По его словам, с началом российской военной спецоперации на Украине украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.
«Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов. Часть из них, в частности указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Напомним, в мае 2020 года глава МИД Сергей Лавров раскритиковал США за отказ от транспарентности биолабораторий. Он указывал, что отказ американской стороны поддержать создание механизма верификации в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия заставляет задуматься о целях Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об опасных биолабораториях США на границах с Россией, а также разбиралась, почему необходимо требовать инспекций американских биолабораторий.
Россиянам посоветовали оформить карту «Мир-UnionPay» для оплаты покупок за рубежом
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Россияне для оплаты покупок за рубежом могут оформить карту «Мир-UnionPay», которая работает в России и еще 180 странах, заявлено в Национальной системе платежных карт.
Россияне для оплаты покупок за рубежом могут оформить кобейджинговую карту «Мир-UnionPay», которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay, передает РИА «Новости».
Также стало известно, что Сбербанк уже прорабатывает возможность выпуска такой карты. «Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир-UnionPay». О сроках запуска мы сообщим дополнительно», – сообщили в кредитной организации.
Ранее в Сбербанке объяснили, что решение международных платежных систем Visa и MasterCard ограничить работу с Россией не повлияет на работу карт Сбербанка внутри России, однако платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт будут ограничены.
Напомним, платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать.
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