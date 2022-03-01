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Netflix отказался транслировать 20 федеральных каналов России
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Netflix не намерен вести прямой эфир 20 российских федеральных каналов в связи со спецоперацией на Украине, сообщили представители этой американской компании.
«Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы на нашу платформу», – сказал представитель Netflix изданию Variety, передают «Ведомости».
Вместе с тем компания продолжит предлагать услуги российским пользователям и будет следить за ситуацией.
Напомним, Роскомнадзор добавил платформу в реестр аудиовизуальных сервисов. Согласно российским законам, Netflix должен был начать трансляцию 20 российских каналов с 1 марта. В их число входили Первый канал, НТВ, «Спас» и другие.
Ранее сообщалось, что у пользователей Netflix в России начались проблемы с оплатой подписки на сервис, его не получается оплатить картами Сбербанка и Альфа-банка, а также картами банка «Тинькофф».
Экономисты призвали Россию продавать Западу нефть и газ только за рубли
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«Надо прекратить экспорт энергоносителей – нефти и газа, а также других критически важных товаров, включая, к примеру, уран. Ведь мы обеспечиваем ураном электростанции в США на 80%», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Так он прокомментировал антироссийские санкции, введенные Брюсселем и Вашингтоном. Затем, по его словам, торговлю можно возобновить на новых условиях.
«Среди прочего, следует прекратить экспорт минеральных удобрений. Мы должны нанести западному бизнесу неприемлемый ущерб. Через некоторое время локальный экспорт можно разрешить, но уже только за рубли. Не отдавайте валюту нашим олигархам, чтобы они яхты себе строили, а продавайте валюту государству на ММВБ, и олигархи пусть получают рубли. Это правильный подход», – считает депутат Госдумы от «Справедливой России», экономист Михаил Делягин.
«Естественно, нужно конфисковать и всю западную собственность на нашей территории. Кроме того, заставить бизнесменов перерегистрировать на нашей территории все офшоры – тоже под страхом конфискации», – напомнил Делягин.
Экономист Василий Колташов тоже считает, Россия могла бы перейти на продажу своих нефти и газа за рубли. «Это вполне адекватный шаг после того, как ЕС имел наглость заморозить активы Банка России. Нужно пояснить, что все западные санкции имели только одну цель – нашу валюту, которая и так давно была недооценена. Запад поступательно наращивал атаки, чтобы пошатнуть стабильность рубля. Теперь нужно думать, как восстанавливать его курс, как укреплять. На этом фоне перевести внешнюю торговлю на рубли было бы логично», – пояснил Колташов. Кроме того, считает эксперт, нужно ввести радикальное ограничение на вывод валюты из российской экономики.
Колташов не исключает, что одним из косвенных итогов спецоперации на Украине станет запуск трубопровода «Северный поток – 2». «Скорее всего, укронацисты взорвут при отступлении газопровод, который ведет из России в Польшу, и так, к слову, уже изрядно изношенный. Так что транзит по нему прервется – об этом уже можно говорить с вероятностью в 90%. Просто так они его не оставят, не захотят передать новому законному правительству Украины, которое будет сформировано без сфальсифицированных выборов и без сегрегации по языковому признаку», – уверен Колташов.
По мнению экономистка, без украинского транзита в Европе возникнет острый дефицит газа, резко усилится социальное напряжение. «И на этом фоне мы вполне сможем добиться запуска «Северного потока – 2», – говорит Колташов.
Напомним, в воскресенье главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю.
Дипломат: Украина продемонстрировала бескультурье на переговорах в Гомеле
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«Это делегация, представляющая свою страну. Такие вещи она не имеет право демонстрировать, потому что показывает свое лицо», – сказал газете ВЗГЛЯД чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь, комментируя ситуацию, когда один из членов украинской делегации сел за стол переговоров с представителями России в кепке.
В понедельник в Гомельской области Белоруссии начались переговоры между делегациями России и Украины. Российская делегация придерживается официально-делового стиля одежды, однако один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позволил себе сесть за стол переговоров в кепке. Глава Минобороны Украины Алексей Резников одет в свитер.
«Это, конечно, демонстрация бескультурья, отсутствие воспитания и наглядное представление отношения к российской делегации. Такого ни в одних переговорах в мире еще не было, чтобы так демонстративно показывать свое отношение. И неважно, в каком положении находятся страны, никто такого себе не позволял», – говорит Корчмарь.
Он подчеркивает, что такой внешний вид украинской делегации может говорить об элементарном незнании этики, культуры переговоров. Однако даже это не освобождает их от ответственности за свой внешний вид.
«Это однозначно недопустимо. Сколько помню переговоров, такого не встречал. Мне приходилось участвовать в переговорах по грузино-осетинскому конфликту, грузино-абхазскому, молдово-приднестровскому, но нигде такого себе не могли позволить. Все-таки это делегация, представляющая свою страну. Такие вещи она не имеет право демонстрировать, потому что показывает свое лицо», – заключил международный дипломат.
Переговоры между Россией и Украиной прошли в Гомельской области.
В октябре прошлого года замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в брючном костюме малинового цвета и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску. Эксперты по протоколу посчитали ее наряд неуместным.
Член делегации Украины сел за стол переговоров в кепке
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Один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сел за стол переговоров с представителями России в кепке.
На кадрах, которые разместило издание RT, видно, что один из членов делегации садится за стол, не сняв головной убор, а другой, глава Минобороны Украины Алексей Резников, одет в свитер.
Ранее в понедельник начались переговоры России и Украины.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, в понедельник делегация украинской стороны прибыла на место проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Минобороны показало удары боевых вертолетов по украинским колоннам
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Минобороны России показало видео боевого применения вертолетов по украинской технике и объектам.
Ведомство распространило видео, на котором показаны российские ударные вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, а также транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ, сообщает РИА «Новости».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
В ролике продемонстрированы записи с экрана оператора оружия ударных вертолетов. На кадрах видно пуск и полет управляемых ракет класса «воздух – поверхность», а также поражение техники и объектов противника, в том числе одного здания, похожего на склад.
В конце ролика представлены результаты поражения – обломки уничтоженной техники украинских военных, в том числе ходовой части, предположительно, САУ «Гводзика».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Путин назвал Макрону условия урегулирования конфликта с Украиной
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Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам.
Лидеры провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. С французской стороны «были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом».
В Кремле подчеркнули, что президент России обратил особое внимание, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. «Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», – отмечено в сообщении.
Путин и Макрон условились оставаться в контакте. Разговор был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны.
Напомним, в понедельник начались переговоры России и Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Захарова: Решение Берлина ставит вопрос о завершении денацификации в самой Германии
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Поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника С. Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне?» – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
Захарова указала, что «в этом контексте теперь, увы, становятся понятными обесценивающие реплики Шольца, который в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 18 февраля 2022 г. объявил «смехотворными» вскрывшиеся факты геноцида мирного населения Донбасса со стороны украинских военных».
«Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат. На этом фоне особенно цинично прозвучали заверения О.Шольца о важности процесса исторического примирения между народами Германии и России», – подчеркнула она.
По ее словам, этим своим решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть «горячей» войны. «Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей «военной» накачки Киева со стороны Берлина, который кроме того, по-видимому, не отдает себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров», – добавила официальный представитель МИД.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Кроме того, в четверг Бербок заявила, что санкции против России и падение рынков акций повлияют и на Германию, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
Украина заявила об использовании аэродромов в Польше для базирования 70 боевых самолетов
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Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах, заявила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 самолетов МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
США пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за операцию России против Украины
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США решили разделить тесное партнерство России и Китая; одним из шагов, по словам американских официальных лиц, может стать попытка заставить Пекин «почувствовать боль» из-за спецоперации России на Украине.
По словам источников, Вашингтон надеется извлечь выгоду из любых разногласий между Москвой и Пекином, и спецоперация на Украине – это возможность заставить Китай сделать выбор между поддержкой Москвы и поддержанием ценных экономических связей с Европой, США и другими частями мира, пишет The Wall Street Journal.
Указывается, что санкции и другие меры, которые США и европейские союзники принимают против России, также служат сигналом Пекину о том, с чем он может столкнуться, если «нападет» на Тайвань.
Директор азиатской программы Немецкого фонда Маршалла Бонни Глейзер сказала, что если Вашингтон пойдет по пути стремления разделить Пекин и Москву, то американцы «могли бы заставить Китай чувствовать себя очень-очень неуютно и, возможно, переосмыслить преимущества близости к Москве».
Ранее Китай заявил, что не поддерживает использование санкций в качестве средства разрешения конфликтов. Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.
Председатель совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям, бывший министр финансов США Джейкоб Лью призвал Китай «решить, на какой стороне стоять», занять определенную сторону в ситуации вокруг Украины.
Кремль предупредил Запад о последствиях поставки оружия на Украину
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Поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Поставка оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка. А в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, действия Запада по оснащению оружием Украины «лишний раз подтверждают правоту России в тех мерах, которые предпринимаются с тем, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая в целом подвержена достаточно агрессивным, а зачастую преступным, как это было в отношении ЛНР и ДНР, устремлениям».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Америки Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Минобороны: Ударам ВКС России подверглись шесть колонн украинской бронетехники
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Российские Воздушно-космические силы уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил», – цитирует его РИА «Новости».
Генерал добавил, что с начала операции «уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники».
Российские силы с начала операции поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 31 пункт управления и узел связи, 81 комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций.
За последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военных, сообщает министерство, добавил Конашенков.
Отмечается, что подразделения вооруженных сил ДНР продвинулись за сутки на 16 км и овладели населенным пунктом Заможное.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Создатель мифа о «Киевском призраке» признал его фейком
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Сбивающий российские самолеты «Киевский призрак», сообщения о котором распространились в Сети, оказался фейком, созданным ютубером War Thunder.
Пользователь портала Reddit u/zetec пишет, что «несмотря на желание многих верить в реальность «Киевского призрака», все признаки указывают на то, что это, вероятно, фейк, созданный ютубером War Thunder.
Как предполагает военный журналист и эксперт по военной авиации Стив Тримбл, эта история просто не правдоподобна с технической точки зрения.
Также разъясняется, что Миг-29, на котором якобы летает «Киевский призрак», «известен своей малой дальностью, и его топливный запас считается самым большим недостатком». Учитывая, что многие аэропорты и авиабазы разрушены, а также то, что в воздухе нет ни одного украинского дозаправщика, автор поста предлагает задуматься: «Думаете ли вы, что один пилот на старом Миг-29А может уничтожить шесть вражеских истребителей, которые лучше оснащены, за 15 минут, не будучи в итоге сбитым?».
Также сам War Thunder заявил, что распространил миф о некоем «Киевском призраке» без каких-либо доказательств и для «поднятия духа» украинцев. Кроме того, ютубера заподозрили в том, что он собирался нажиться на этой истории.
Отметим, что в Сети миф начал развиваться и появились сообщения о том, что «Киевский призрак» якобы сбил порядка шести российских самолетов. Например, он якобы сбил несколько Су-35 и Су-27. При этом появилось подозрение, что «воздушные бои», которые он ведет – это видеомонтаж.
Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.
Глава МИД Франции ответил на вопрос о войне ЕС с Россией
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Ни Франция, ни Евросоюз в целом не являются сторонами конфликта на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFM в ответ на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия Украине, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, мы не участвуем в боевых действиях. Мы не являемся стороной конфликта. Мы лишь оказываем поддержку народу, который борется против вторжения», – приводит ТАСС ответ Ле Дриана на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия то, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, солдат [отправлять] не будем», – сказал Ле Дриан в ответ на уточняющий вопрос о возможной отправке военных на Украину. Также он подтвердил призыв к французам покинуть территорию России, но при этом отметил, что они «пока еще не в опасности».
«В наших отношениях, которые сейчас следует иметь с Россией, предварительным условием должно являться прекращение огня. Сегодня на Совете Безопасности ООН мы предложим резолюцию с требованием о прекращении огня. Оно должно позволить обеспечить доставку гуманитарной помощи на Украину – это то, чего мы требуем от [президента РФ Владимира] Путина немедленно. Это бы стало подтверждением необходимого сигнала, но пока его нет», – заявил Ле Дриан.
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Так он ответил на просьбу прокомментировать одно из условий урегулирования кризиса на Украине, которое озвучил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник. В частности российский лидер заявил, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание суверенитета РФ над Крымом, решение задач по демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса Украины.
Ранее Москва предупредила, что структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Авиаэксперт рассказал о последствиях закрытия воздушного пространства Евросоюза для России
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«Россия же вряд ли начнет производить арест европейских самолетов, это ничего нам не даст, кроме того, что нас лишний раз засудят. Когда они это делают, то это соответствует международным делам, если мы это делаем, то это нарушение», - сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
В воскресенье из-за закрытия Португалией своего воздушного пространства для российской гражданской авиации группа туристов из России не смогли вернуться на родину. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» был принудительно развернут в воздухе.
«Если говорить о полетах мимо Европы, то таковые есть разве что в Америку. Да, мы теперь не сможем по нынешним маршрутам летать ни в Европу, не через океан. Что касается последствий для простых людей, то я таковых не вижу. Они уже два года по большому счету не имеют возможности поехать в Европу: постоянные волны пандемии, регулярное введение ограничений, российскую вакцину от коронавируса не признают, туристические визы не выдают», – говорит Гусаров.
Других россиян, которые, например, имеют в Европе вид на жительство, недвижимость, работу, учебу или иные основания для пребывания в Евросоюзе, данный запрет создаст ряд проблем. Имеющим недвижимость придется остаться в стране на какое-то время, «пересидеть», работающим и учащимся придется подстроиться под обстоятельства.
Организованных туристов в странах ЕС, по словам собеседника, крайне мало. С ними вопрос будет решать Консульство, пытаясь их вывести на родину или обеспечить их в месте пребывания. На остальных гражданах России до полного окончания пандемии коронавируса и начала поры отпусков отсутствие полетов в Европу никак не скажется.
«Проблемы ждут авиационную отрасль. Хоть перевозки и не носили столь масштабный характер как в 2019 году, но все равно это более менее доходные направления, авиакомпании понесут какие-то потери, которые, может быть, каким-то образом поддержит правительство. В крайнем случае, нам есть куда летать отдыхать: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток», – рассуждает эксперт.
Однако он отмечает, что самая главная проблема заключается не в закрытии воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний, а в другом пакете санкций против российской авиационной отрасли – отзыв европейских самолетов: новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех машин запрещены, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца. Так в случае, если США поддержат эти санкции, то Россия может лишиться половины авиапарка.
«Вот это действительно может создать проблему, причем как для авиакомпаний, так и для простых россиян. Мы пока не знаем, как санкции будут работать, что и как будут отзывать, но если это будет самый жесткий вариант, то мы можем оказаться вообще без магистрального флота. Тогда встанет вопрос, как тогда путешествовать», – подчеркивает Гусаров.
Но даже при «самом худшем раскладе» специалист видит решение: в радиусе 2–3 тыс. километров можно будет путешествовать на поезде или автомобиле, туриндустрия не будет полностью парализована. Что касается полетов за рубеж, то здесь можно будет летать иностранными авиакомпаниями. Однако пока не ясно, что в таком случае делать с полетами на Дальний Восток.
На закрытие воздушного пространства Россия, скорее всего, ответит тем же, полагает собеседник. Насколько это будет критично для Евросоюза можно увидеть на примере Британии: в воскресенье появились сообщения о том, что рейс из Лондона в Токио летел через Аляску с посадкой и дозаправкой. Такой полет занял 18 часов вместо 9.
«Когда Британия ввела против России ограничения на полеты, получив ответные от нас, у них было запланировано 70 рейсов через нашу территорию, транзитом. И это не только пассажиры, но и грузы, товары, почтовые отправления. Теперь все они вынуждены летать каким-то другим маршрутом. Теперь это коснется всего Евросоюза. Для них цена высока», – объясняет эксперт.
В понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram написал, что Евросоюз запретил самолетам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией, в связи с чем речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран ЕС.
«Вообще, авиакомпании заблаговременно знали, что вводятся ограничения. Многие заранее отменили рейсы, причем и западные, и наши. Пока информации о том, что где-то задержали самолет, нет, кроме ситуации в Стамбуле, где задержали самолет «Победы» по требованию лизингодателя, ведь самолет зарегистрирован в Ирландии. Пока это единственный случай», – рассказывает Гусаров.
Он не исключает того, что на территории Евросоюза находятся российские самолеты, которые проходят там техобслуживание. В таком случае, авиакомпаниям придется оплачивать пребывание техники в стране столько, сколько понадобится. Вывезти, скорее всего, их в ближайшее время будет нельзя. Кроме того, он обращает внимание на то, что самолеты только условно являются «российскими» – все они находятся в лизинге, причем преимущественно западных и европейских компаний.
«Россия же вряд ли начнет производить арест европейских самолетов, это ничего нам не даст, кроме того, что нас лишний раз засудят. Когда они это делают, то это соответствует международным делам, если мы это делаем, то это нарушение», – заключил эксперт.
Ранее на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России. Росавиация, Ростуризм и МИД пообещали организовать вывоз российских граждан из Европы на родину.
Москва предупредила ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ
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Структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, говорится в заявлении МИД РФ о роли ЕС в событиях на Украине.
«Еэсовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Они не могут не понимать степени опасности последствий», – приводит текст заявления ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что принятое ЕС 27 февраля «решение о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным». «[Оно] знаменует конец евроинтеграции как «пацифистского» проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Еэсовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Это решение игнорирует все восемь критериев собственной же «общей позиции» Совета ЕС «Об определении общих правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования» от 8 декабря 2008 года, отметили в министерстве.
На Смоленской площади также напомнили, что на протяжении многих лет Евросоюз «под маской «миротворца» щедро финансировал киевский режим, пришедший к власти в результате антиконституционного госпереворота», и «безмолвно наблюдал за истреблением населения в Донбассе, удушением русскоязычия на Украине».
«В ЕС игнорировали наши постоянные призывы обратить внимание на засилье нацистов во власти Украины, социально-экономическую блокаду и убийства мирного населения юго-востока страны. Увязав все перспективы отношений с Россией с выполнением минского «Комплекса мер», ничего не сделали, чтобы побудить Киев приступить к реализации его ключевых элементов. Одновременно давали киевским властям деньги и безвизовый режим. Продлевали под сомнительными предлогами антироссийские санкции. Участвовали в устраиваемых Киевом спектаклях, ставящих под сомнение территориальную целостность Российской Федерации», – отметили в МИД.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие, подтвердили, что Киев планировал широкомасштабное наступление, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Перешедшие на сторону республики военные Украины подтвердили, что получили команду готовиться к широкомасштабным боевым действиям, сказал Басурин в эфире «России 24», передает ТАСС.
«Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение. Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше», – заключил он.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ активно применяют диверсионную тактику, минируют мосты и переправы.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.