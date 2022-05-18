Личная выгода на празднике ненависти

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18 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Российскую молодежь готовят к новым вызовам

В Москве собрались победители интеллектуальных марафонов со всей России Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС
«Любой глобальный кризис – всегда время возможностей для страны, для каждого. Не упустить их – значит, определяться, принимать решения и действовать», – с таким призывом обратился Сергей Кириенко к участникам просветительского марафона общества «Знание». Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что России нужно отвечать на новые вызовы времени. И главным оружием в этой схватке становятся знания. Подробности...
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От украинцев скрывают крупнейший национальный позор

Российский солдат обыскивает сдающихся боевиков «Азова» Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Никакого пленения боевиков нацбата «Азов» в Мариуполе не было, заверяют в Киеве. Была просто «эвакуация» (неведомо куда), и данный демагогический оборот с удовольствием подхватили не только украинские, но и мировые СМИ. Попытка скрыть позорную правду о положении на фронтах рифмуется и с тем, как киевское руководство объясняет катастрофическую ситуацию в экономике. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Личная выгода на празднике ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В любом столкновении проявляются субъективные интересы отдельных людей, которые демонстрируют максимально воинственную позицию, чтобы погреть руки на пожаре и продвинуть себя лично. Подробности...

Легенда «Азова» закончилась бесславно

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
«Герої не вмирають…». Да! Они сдаются в плен на милость победителей. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Запад готовит Украине голод

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Индия остановила экспорт зерна. Германия предупреждает об угрозе начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире. В ООН полагают, что если боевые действия на Украине продлятся год, то 90% населения окажется за чертой бедности. А Украина продает зерно и другое продовольствие. Подробности...
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Историческое поражение батальона «Азов»

Обсуждение: 4 комментария

Расширение НАТО споткнулось о Турцию

За что китайцы любят Россию

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
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    публицист, богослов
    		18 мая 2022, 09:04

    Мэр Ольштына Петр Гжымович отказался сносить памятник советским воинам, павшим при освобождении этого польского города от нацистов – сославшись на опрос общественного мнения, согласно которому большинство жителей высказались против. На общем фоне это сообщение выглядит довольно неожиданно.

    Мы постоянно видим политических и общественных деятелей, которые делают все, чтобы поднять градус противостояния, подчеркнуть свою неукротимую враждебность и заложить прочный фундамент под такую враждебность в будущем. В этой накаленной атмосфере отказ следовать за потоком – признак немалого мужества и еще более редкой добродетели: способности мыслить самостоятельно.

    Конечно, такой отказ нельзя считать признаком пророссийских симпатий – едва ли их стоит искать как у самого мэра, так и тех жителей города, которые поддержали его решение. Речь, скорее, об отношении людей к их собственным ценностям – от которых они не отказываются под давлением текущих обстоятельств.

    Люди по-разному ведут себя в ситуации противостояния, и многие (на обеих сторонах конфликта) выбирают путь наименьшего сопротивления и позволяют стихии вражды уносить себя. При этом рвение демонстративно перебить всю посуду и всячески подчеркнуть свою непримиримость имеет очень мало отношения к желанию поддержать своих. С точки зрения интересов своей стороны в конфликте оно может быть совершенно контрпродуктивным.

    Отменять концерты музыки Чайковского или лекции о Достоевском, или блокировать банковские счета русских, живущих на Западе – это точно не способ помочь Зеленскому. Это способ помочь только лично себе: с одной стороны, избежать возможных нападок за недостаточную боевитость, с другой – вписаться в волну, воспользоваться ситуацией, чтобы заявить о себе и продвинуться, как воинственная сорока из басни Сергея Михалкова.

    Этот процесс носит, скорее, стихийный характер – людей никто не заставляет, они просто (сознательно или нет) избирают стратегию, которая кажется им в данной ситуации самой безопасной и выгодной. Однако он создает очень мощное общественное давление, и человек, который не участвует в этом процессе, вызывает подозрение: а не агент ли он врага? Почему это все побежали, а он не побежал? Не придут ли к нему общественные активисты, чтобы потребовать пояснить его позицию?

    И в этой ситуации люди, которые не бегут с толпой, дают важный урок. Вполне возможно думать своей головой и исходить из своих ценностей. Можно проявлять, как мэр Ольштына, личное благородство – вражда враждой, а вот памятник мы сносить не будем. У нас есть принципы, мы не будем от них отступать. Можно проявить независимость и способность делать то, что считаешь правильным, пренебрегая внешним давлением. Можно иметь несколько больший, чем у других, горизонт планирования – острая фаза конфликта закончится, и надо будет как-то жить дальше. А живем мы все на очень маленькой планете, а поляки с русскими еще и по соседству.

    Другое сообщение такого рода пришло из Венгрии. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан на встрече с сирийским патриархом Игнатием Ефремом II, побывавшим в Будапеште, подтвердил, что не допустит введения Европейским союзом санкций против иерархов Русской православной церкви. Сама идея, выдвинутая некоторыми деятелями в Евросоюзе – вводить санкции против церковного лидера за то, что он поддерживает свое правительство – выглядит абсурдно. Будут ли введены санкции, скажем, против главы УГКЦ Святослава Шевчука или «патриарха» Филарета, которые энергично поддерживали боевые действия Украины в Донбассе? А против американских религиозных деятелей, которые поддерживали вторжение в Ирак? А против патриарха Варфоломея за то, что поддержал действия правительства Турции против курдов?

    Предложение ввести санкции против патриарха Кирилла отражает желание как можно больше повысить градус противостояния – и продемонстрировать верность своей стороне конфликта. И Виктор Орбан тут действует как ответственный государственный муж. В конфликтной ситуации важно сохранять каналы связи – культурные, научные или религиозные – для того, чтобы можно было разговаривать через линию разделения.

    В любом столкновении есть две составляющие. Во-первых, объективно противоречащие друг другу интересы сторон. Во-вторых, то, что является, скорее, необязательным дополнением к конфликту – субъективные интересы отдельных людей, которые демонстрируют максимально воинственную позицию, чтобы погреть руки на пожаре и продвинуть себя лично. Это желание придает столкновению ожесточенность и непримиримость, которых вполне можно было избежать.

    Конфликт вовлекает в себя множество людей, которые его не готовили и не начинали, но которые оказываются перед выбором, как на него реагировать. Кто-то с усердием присоединяется к празднику ненависти – отчасти из страха, отчасти ради личной выгоды. Кто-то сохраняет принципы, дальновидность и здравый смысл. Таких людей не очень много – но именно поэтому их поступки особенно ценны.

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