Президент Латвии поддержал решение снести памятник Освободителям Риги

США захотели запретить России использовать «Посейдоны» и «Сарматы»

Соединенные Штаты хотят ограничить или запретить использование беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в будущем соглашении по контролю над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат» и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», – приводит слова посла России в Соединенных Штатах ТАСС.

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин упомянул о «Сармате» в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В апреле он анонсировал поставки МБР «Сармат» в РВСН.

Напомним, 20 апреля с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».

РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев отмечал, что «Сармат» могут оснастить несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с чего начиналась разработка ракеты «Сармат».

О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.

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