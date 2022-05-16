МИДу нужны жесткие действия в пяти странах

МИД России и российскому дипломатическому корпусу не позавидуешь. Сейчас им крайне тяжело, и они делают всё возможное, чтобы отстоять интересы страны в это непростое время. Однако представляется, что порой внешнеполитическое ведомство может вести себя резче и решительнее.

В последнее время сразу пять стран дали повод говорить о том, что возможности спокойного разговора России с ними, присущего дипломатам, исчерпаны. И открывает этот список Литва, первой в ЕС и НАТО решившая понизить уровень дипломатических отношений с Россией с посла до поверенного в делах. Причем сделали это литовцы не в один день, а за месяц громко анонсировали свое действие. А накануне этого шага местный Сейм принял постановление, объявившее Россию «террористическим государством».

Собственно говоря, перечислять грубые антироссийские выходки Литвы можно долго. Тут и борьба с памятниками советской эпохи, и фактическая остановка грузового транзита между Калининградской областью и остальной Россией, и вооружение Украины, и постоянные слеты российской несистемной оппозиции в Вильнюсе. По сути, отношений с Литвой у России давно нет, и послу там просто нечего делать. У России уже несколько раз были основания понизить уровень дипотношений. И несколько жаль, что первыми этот шаг сделали прибалты.

Второй в этом списке идет Латвия. Самый свежий повод – решение Сейма, открывающее зеленый свет сносу памятника Воинам-освободителям в Риге и разрушению всех оставшихся подобных монументов. Собственно говоря, процесс демонтажа запустили и до всякого решения латвийских депутатов. И здесь у российского обывателя (да и политолога тоже) возникает законный вопрос. Неужели при подобном надругательстве над памятью павших можно ограничиться просто гневными филиппиками в адрес властей страны?

Собственно говоря, Латвия, как и ее южная соседка, тоже дала бесчисленное количество поводов понизить уровень дипломатических отношений до поверенных в делах. Это можно делать хоть каждое 16 марта, когда в Риге проходит традиционный марш ветеранов латышских дивизий СС и их молодых последователей. Разумеется, официальный представитель МИД Мария Захарова вполне обоснованно назвала латышские власти «вурдалаками». Вопрос в том, чтобы таким «вурдалакам» отвечать не только резкими словами, но и решительным делом.

Самая большая страна, которая дала повод к ответу «наотмашь» – Польша. В последнее время российский посол в Варшаве Сергей Андреев стал подлинным героем, достойным государственной награды, а его поведение во время нападения на него 9 мая выглядело просто образцовым. Само это действо полностью выходило за все рамки дипломатических приличий. Как и то, что в апреле поляки выслали 45 российских дипломатов, а также в нарушение всех возможных дипломатических правил забрали здание, принадлежащее посольству РФ.

Только за последний месяц Польша минимум дважды в неделю давала повод о себе поговорить. То местные военные призовут к атаке на Калининград. То не просто отправят оружие на Украину, но и устроят демонстративные военные учения на своей восточной границе. То в прямом эфире устроят представление по сносу памятников советским воинам, освобождавшим страну. И уже не поддается подсчету то количество раз, когда польские руководители называли Россию «врагом» и «экзистенциальной угрозой».

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По большому счету между Россией и Польшей никаких межгосударственных отношений нет уже с 2014 года. Ну максимум – с 2016-го, когда польские власти прекратили упрощенное малое приграничное движение с Калининградской областью. Потому возникает законный вопрос: а достойна ли Польша того, чтобы дипломат такого уровня работал на ее территории? Может, отправить Андреева в Бразилию? Представляется, что там он нужнее, да и португальским языком он прекрасно владеет. А полякам поверенного в делах вполне хватит.

Еще в 2021 году подобный вопрос возник с Чехией. После прошлогоднего скандала российская дипмиссия в Праге почти опустела – как, собственно, и чешская в Москве. Российско-чешские межгосударственные отношения еще прошлой весной фактически перестали существовать. А уж после прихода к власти нынешнего правительства шансы на их восстановление улетучились совсем. Мало того – теперь президент Милош Земан дал согласие на отправку свыше 100 чешских военных для участия в боевых действиях на Украине.

Несмотря на то, что в среднем чешское общество настроено к России не столь враждебно, как прибалтийские или польское, на отношениях это в последнее время никак не отражается. Чехи сделали достаточно для того, чтобы понизить уровень российского представительства. Да и если посмотреть с чисто технической точки зрения – при семи дипломатах послу в Праге просто нет работы. А возможно даже, что работать по совместительству представителем в Чехии может и посол РФ в Словакии.

Пятая страна, давшая повод пересмотреть отношения с ней – Хорватия. «Десант» из местных наемников на Украине оказался одним из самых многочисленных. Вдобавок ко всему в апреле хорваты осуществили массовую высылку российских дипломатов. Как следствие – в Загребе остался только посол и обслуживающий персонал. Ни одного другого дипломата в балканской стране просто не осталось. Может ли посол работать в подобных условиях? Нужен ли он там вообще? Представляется, что хватит поверенного в делах.

Все пять стран – примеры того, что «большая» дипломатия в пяти бывших соцстранах уже бессильна. Тихий и спокойный голос российских послов там никто не хочет слушать, и это очень бросается в глаза российской общественности. И хотя резкие шаги и действия МИД не свойственны по природе, в случае Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Хорватии именно они и будут наиболее оправданными. А для текущих дел хватит поверенного в делах и трех-десяти помощников (в зависимости от размера страны).

Только решительные, демонстративные шаги дадут понять, что разговаривать с нашей страной в таком тоне, который позволяют себе поляки, чехи или литовцы, нельзя.