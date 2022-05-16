МИДу нужны жесткие действия в пяти странах

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Четыре причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти

Европа не зря боится вводить нефтяное эмбарго Егор Алеев/ТАСС
Европа впервые заговорила о том, чтобы исключить нефтяное эмбарго из шестого пакета санкций. Решиться на такой запрет оказалось не так просто, как в случае с углем. Евросоюз можно понять. У него есть минимум четыре повода, почему этого шага лучше избежать. И один из них в том, что Европа окажется в большем проигрыше, чем Россия. Подробности...
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Преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины

Угроза «неприкрытого геноцида» населения Донбасса со стороны Украины побудила Москву признать государственную независимость ДНР и ЛНР Максим Блинов/РИА Новости
Освобожденные регионы юга Украины должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По словам чиновника, до завершения военной спецоперации с плебисцитами придется повременить, но возможны и «решения временного характера». На каких основаниях Херсонская и другие области могут объявить о выходе из состава Украины? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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План выхода «Азова» на границу с Россией принадлежит США

Внезапное начало российской спецоперации сорвало планы украинских националистов атаковать Донбасс и территории РФ Виктор Антонюк/РИА Новости
Украинские боевики из полка «Азов» рассчитывали в начале марта захватить в ДНР город Новоазовск и выйти к границам России. Соответствующий план наступления был обнаружен на одной из баз полка в освобожденном Мариуполе. В экспертной среде уверены: это далеко не единственная карательная операция украинских националистов, сорванная благодаря началу Россией спецоперации по демилитаризации Украины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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МИДу нужны жесткие действия в пяти странах

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В последнее время сразу пять стран дали повод говорить о том, что возможности спокойного разговора России с ними, присущего дипломатам, исчерпаны. И открывает этот список Литва. Подробности...

Русский офицер Булгаков ненавидел проект «самостийной» Украины

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Сегодняшний кризис на Украине – только продолжение старой истории украинского безвластия в 1918 году, которую прекрасно обрисовал Булгаков. Кто только не владел Киевом в тот год: большевики, немцы-интервенты, Петлюра. Подробности...
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Давление Запада на Россию сработало как пружина

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Сегодня мы приходим к окончательному расчету. Пересмотру всего нашего подхода к отношениям с внешним миром – и к себе самим. Это вопрос уважения, и в конечном счете вопрос нашего выживания. Подробности...
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Тайна гибели главы Пентагона

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Еще один шаг к развалу Великобритании

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Вадим Трухачёв

    МИДу нужны жесткие действия в пяти странах

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		16 мая 2022, 09:18

    МИД России и российскому дипломатическому корпусу не позавидуешь. Сейчас им крайне тяжело, и они делают всё возможное, чтобы отстоять интересы страны в это непростое время. Однако представляется, что порой внешнеполитическое ведомство может вести себя резче и решительнее.

    В последнее время сразу пять стран дали повод говорить о том, что возможности спокойного разговора России с ними, присущего дипломатам, исчерпаны. И открывает этот список Литва, первой в ЕС и НАТО решившая понизить уровень дипломатических отношений с Россией с посла до поверенного в делах. Причем сделали это литовцы не в один день, а за месяц громко анонсировали свое действие. А накануне этого шага местный Сейм принял постановление, объявившее Россию «террористическим государством».

    Собственно говоря, перечислять грубые антироссийские выходки Литвы можно долго. Тут и борьба с памятниками советской эпохи, и фактическая остановка грузового транзита между Калининградской областью и остальной Россией, и вооружение Украины, и постоянные слеты российской несистемной оппозиции в Вильнюсе. По сути, отношений с Литвой у России давно нет, и послу там просто нечего делать. У России уже несколько раз были основания понизить уровень дипотношений. И несколько жаль, что первыми этот шаг сделали прибалты.

    Второй в этом списке идет Латвия. Самый свежий повод – решение Сейма, открывающее зеленый свет сносу памятника Воинам-освободителям в Риге и разрушению всех оставшихся подобных монументов. Собственно говоря, процесс демонтажа запустили и до всякого решения латвийских депутатов. И здесь у российского обывателя (да и политолога тоже) возникает законный вопрос. Неужели при подобном надругательстве над памятью павших можно ограничиться просто гневными филиппиками в адрес властей страны?

    Собственно говоря, Латвия, как и ее южная соседка, тоже дала бесчисленное количество поводов понизить уровень дипломатических отношений до поверенных в делах. Это можно делать хоть каждое 16 марта, когда в Риге проходит традиционный марш ветеранов латышских дивизий СС и их молодых последователей. Разумеется, официальный представитель МИД Мария Захарова вполне обоснованно назвала латышские власти «вурдалаками». Вопрос в том, чтобы таким «вурдалакам» отвечать не только резкими словами, но и решительным делом.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Самая большая страна, которая дала повод к ответу «наотмашь» – Польша. В последнее время российский посол в Варшаве Сергей Андреев стал подлинным героем, достойным государственной награды, а его поведение во время нападения на него 9 мая выглядело просто образцовым. Само это действо полностью выходило за все рамки дипломатических приличий. Как и то, что в апреле поляки выслали 45 российских дипломатов, а также в нарушение всех возможных дипломатических правил забрали здание, принадлежащее посольству РФ.

    Только за последний месяц Польша минимум дважды в неделю давала повод о себе поговорить. То местные военные призовут к атаке на Калининград. То не просто отправят оружие на Украину, но и устроят демонстративные военные учения на своей восточной границе. То в прямом эфире устроят представление по сносу памятников советским воинам, освобождавшим страну. И уже не поддается подсчету то количество раз, когда польские руководители называли Россию «врагом» и «экзистенциальной угрозой».

    По большому счету между Россией и Польшей никаких межгосударственных отношений нет уже с 2014 года. Ну максимум – с 2016-го, когда польские власти прекратили упрощенное малое приграничное движение с Калининградской областью. Потому возникает законный вопрос: а достойна ли Польша того, чтобы дипломат такого уровня работал на ее территории? Может, отправить Андреева в Бразилию? Представляется, что там он нужнее, да и португальским языком он прекрасно владеет. А полякам поверенного в делах вполне хватит.

    Еще в 2021 году подобный вопрос возник с Чехией. После прошлогоднего скандала российская дипмиссия в Праге почти опустела – как, собственно, и чешская в Москве. Российско-чешские межгосударственные отношения еще прошлой весной фактически перестали существовать. А уж после прихода к власти нынешнего правительства шансы на их восстановление улетучились совсем. Мало того – теперь президент Милош Земан дал согласие на отправку свыше 100 чешских военных для участия в боевых действиях на Украине.

    Несмотря на то, что в среднем чешское общество настроено к России не столь враждебно, как прибалтийские или польское, на отношениях это в последнее время никак не отражается. Чехи сделали достаточно для того, чтобы понизить уровень российского представительства. Да и если посмотреть с чисто технической точки зрения – при семи дипломатах послу в Праге просто нет работы. А возможно даже, что работать по совместительству представителем в Чехии может и посол РФ в Словакии.

    Пятая страна, давшая повод пересмотреть отношения с ней – Хорватия. «Десант» из местных наемников на Украине оказался одним из самых многочисленных. Вдобавок ко всему в апреле хорваты осуществили массовую высылку российских дипломатов. Как следствие – в Загребе остался только посол и обслуживающий персонал. Ни одного другого дипломата в балканской стране просто не осталось. Может ли посол работать в подобных условиях? Нужен ли он там вообще? Представляется, что хватит поверенного в делах.

    Все пять стран – примеры того, что «большая» дипломатия в пяти бывших соцстранах уже бессильна. Тихий и спокойный голос российских послов там никто не хочет слушать, и это очень бросается в глаза российской общественности. И хотя резкие шаги и действия МИД не свойственны по природе, в случае Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Хорватии именно они и будут наиболее оправданными. А для текущих дел хватит поверенного в делах и трех-десяти помощников (в зависимости от размера страны).

    Только решительные, демонстративные шаги дадут понять, что разговаривать с нашей страной в таком тоне, который позволяют себе поляки, чехи или литовцы, нельзя.

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