Россия выигрывает энергетическую войну с Западом

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США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
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Что Россия будет делать с Херсонской областью

Так выглядел герб Херсона времен Российской империи - и так он будет выглядеть и сейчас общественное достояние
«Исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло». Такими словами представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Украины объявил о возможности возвращения региона в состав России – так же, как это сделал в свое время Крым. Насколько вероятен такой сценарий, а также каким способом и когда он мог бы быть реализован? Подробности...
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Семь главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса

На Россию пытаются возложить вину за обстрел Краматорска из украинской «Точки-У» Office of the President of Ukraine/Reuters
Сейчас западные СМИ активно подхватывают любые украинские фейки о якобы совершенных российскими военными преступлениях на Украине. При этом вне поля их зрения остаются преступления, совершенные ВСУ и неонацистами за восемь лет конфликта в Донбассе. Причем, в отличие от надуманных обвинений в адрес РФ, это действительно массовые убийства мирных граждан и изощренные пытки невинных людей. Подробности...
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Киевский режим невольно усиливает русское православие

Русское православие терпит гонения на Украине Valeria Mongelli/Reuters
Для канонической Украинской православной церкви на Украине (УПЦ) наступает новый этап: ее начинают запрещать только за то, что она принадлежит к Московскому патриархату. Конечно, это полное беззаконие, но Киев давно закрывает глаза на подобные вещи. Однако происходящее дает УПЦ и православию в целом возможность подтвердить вечные христианские истины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россия выигрывает энергетическую войну с Западом

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
История с западными санкциями против российских энергоносителей напоминает известный анекдот про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Подробности...

Случившееся с Россией можно описать одним словом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Революционный концепт означает максимальную готовность к историческому творчеству, к принятию нестандартных решений, к избавлению от любого количества «священных коров» ради преображения страны. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему нет названия у новой эпохи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запас прочности системы, которую создали для нас деды, окончательно исчерпан, она подошла к своему концу – и на нашу долю выпал ровно тот же жребий, что и им: борьба за переустройство мира, где России противостоит коллективный Запад. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Когда завершится спецоперация

Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

Обсуждение: 4 комментария

Хорватия блокирует расширение НАТО

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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Россия выигрывает энергетическую войну с Западом

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		8 мая 2022, 14:30

    Нарастающий энергетический кризис вынуждает западные СМИ признать, что Россия выигрывает энергетическую войну. Статья в американском журнале Time так и озаглавлена: «Russia Is Still Winning the Energy War». «Россия давно осознала эффективность энергетики как инструмента внешней политики… так как является энергетической и ресурсной сверхдержавой, – пишет Time. – Если война является продолжением дипломатии другими средствами, то энергетическая война является величайшим дипломатическим инструментом из всех».

    Признав нашу победу в этой войне, издание прогнозирует, что резкий рост цен на газ может вызвать «катастрофический энергетический кризис в Европе». А США, которые не могут обойтись без российского урана, импортируют из России более 16% необходимого для американских АЭС уранового сырья и страдают еще и от резкого скачка цен на ядерное топливо. Тем не менее, ряд американских энергетических компаний (Duke Energy Corp, Exelon Corp), а также Институт атомной энергетики США умоляют Белый дом не вводить санкции против поставок российского урана, несмотря на внесенный в Конгресс США законопроект о запрете его импорта.

    Американцев крайне раздражает, что на фоне жесточайших санкций Россия стала зарабатывать гораздо больше, чем до начала операции Z. За два месяца специальной военной операции (СВО) «Европа купила российских энергоресурсов на 46 млрд. долларов», что в два с лишним раза превышает стоимость российских энергоносителей, импортированных странами ЕС за тот же период прошлого года – негодует CNN.

    Евросоюз намерен в ближайшие дни согласовать шестой пакет санкций против России, который предполагает отказ от импорта нефтепродуктов из России. Но аналитики европейского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщают, что в краткосрочной перспективе странам Евросоюза заменить российские энергоносители нечем. «Европейский союз станет единственным пострадавшим в результате введения эмбарго на поставку российских энергоносителей, поскольку для Москвы все еще открыты азиатские рынки. Энергетические санкции против России могут иметь неприятные последствия для ЕС, поскольку у России есть обширная сеть трубопроводов, как действующих, так и запланированных, которые соединяют ее с Азией», – пишет британская Daily Express.

    В самой экономически мощной стране Евросоюза, Германии, поднимается паника, уже создана специальная рабочая группа при правительстве, которая будет определять, каким предприятиям и домохозяйствам отключать газ в первую очередь, а каким чуть позже. «Три рабочие группы, каждая из которых состоит из дюжины экспертов из ключевых компаний и отраслевых ассоциаций, разрабатывают критерии, по которым можно было бы ограничить или прекратить подачу газа на различные заводы. На обсуждение поставлены юридические, технические и финансовые вопросы, и на карту поставлены тысячи компаний, бесчисленное количество продуктов и миллионы рабочих мест. Вопрос настолько сложен, что потребуется несколько недель, чтобы разработать разумно управляемый набор критериев, опасается один источник, участвовавший в переговорах», – пишет Der Spiegel.

    Фото: Reuters

    Германские политики признают, что в стране придется вводить нормирование газа, что серьезно ударит по экономике. И этой в самой мощной стране Европы. Что же говорить об остальных? «Над хрупким экономическим ростом Европы нависла угроза рецессии после того, как Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Это показало, что может ожидать регион», – пишет Bloomberg. Немецкий аналитический центр Sentix Investor Confidence опубликовал исследование, в котором говорится, что доверие инвесторов к еврозоне в настоящее время находится на самом низком уровне с первых дней пандемии в июле 2020 года и что от грядущей мировой рецессии Европа пострадает больше всех.

    Не лучше обстоят дела в Америке. Не успел Байден объявить о выбросе из стратегических резервов на рынок миллиона баррелей нефти ежедневно, как США стали поспешно закупать нефть на свободном рынке, опасаясь опустошения своих запасов. В США биржевая стоимость природного газа за три дня в мае взлетела более чем на 18% — до самого высокого уровня почти за 14 лет. За апрель цена газа уже выросла на 30%. А за последний год котировки цены газа в США выросли на 168,5%.   

    Страны Евросоюза уже охватывает так называемая «топливная бедность» – «fuel poverty». Так, в Великобритании от топливной бедности страдают более четверти домов, в которых проживает15 миллионов человек, так как счёт на электроэнергию за последние годы вырос на 50%. «Дети, растущие в холодных, сырых и заплесневелых домах с недостаточной вентиляцией, имеют более высокие, чем в среднем, показатели респираторных инфекций и астмы, хронических заболеваний и инвалидности», – пишет Sky News.

    По официальным данным Европейской комиссии, в 2020 году около 36 миллионов человек в ЕС не могли обеспечить достаточное тепло в своих домах. И это еще до рекордного скачка цен на энергоносители и электроэнергию, вызванного антироссийскими санкциями. При этом в ЕС признают, что предпринимаемые меры по борьбе с топливной бедностью совершенно недостаточны. Несмотря на миллиарды евро, выделенные наиболее пострадавшим от топливной бедности гражданам Евросоюза, заоблачные цены на энергоносители еще больше раздувают инфляцию и разжигают социальное недовольство в Европе, – пишет Reuters. 

    Аналитики Копенгагенской школы бизнеса назвали топливную бедность «новой пандемией», но никаких способов борьбы с ней не предложили. Шансов на снижение цен на энергоносители в ближайшие годы нет. Началась эпоха дорогих природных ресурсов и их дефицита. А мыши все плачут, колются, но продолжают жрать кактус. Интересно, сколько времени остается до того момента, когда толпы топливных бедняков выйдут на улицы западных столиц?

    Отсчет пошел…  

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