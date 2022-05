Россия выигрывает энергетическую войну с Западом

Нарастающий энергетический кризис вынуждает западные СМИ признать, что Россия выигрывает энергетическую войну. Статья в американском журнале Time так и озаглавлена: «Russia Is Still Winning the Energy War». «Россия давно осознала эффективность энергетики как инструмента внешней политики… так как является энергетической и ресурсной сверхдержавой, – пишет Time. – Если война является продолжением дипломатии другими средствами, то энергетическая война является величайшим дипломатическим инструментом из всех».

Признав нашу победу в этой войне, издание прогнозирует, что резкий рост цен на газ может вызвать «катастрофический энергетический кризис в Европе». А США, которые не могут обойтись без российского урана, импортируют из России более 16% необходимого для американских АЭС уранового сырья и страдают еще и от резкого скачка цен на ядерное топливо. Тем не менее, ряд американских энергетических компаний (Duke Energy Corp, Exelon Corp), а также Институт атомной энергетики США умоляют Белый дом не вводить санкции против поставок российского урана, несмотря на внесенный в Конгресс США законопроект о запрете его импорта.

Американцев крайне раздражает, что на фоне жесточайших санкций Россия стала зарабатывать гораздо больше, чем до начала операции Z. За два месяца специальной военной операции (СВО) «Европа купила российских энергоресурсов на 46 млрд. долларов», что в два с лишним раза превышает стоимость российских энергоносителей, импортированных странами ЕС за тот же период прошлого года – негодует CNN.

Евросоюз намерен в ближайшие дни согласовать шестой пакет санкций против России, который предполагает отказ от импорта нефтепродуктов из России. Но аналитики европейского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщают, что в краткосрочной перспективе странам Евросоюза заменить российские энергоносители нечем. «Европейский союз станет единственным пострадавшим в результате введения эмбарго на поставку российских энергоносителей, поскольку для Москвы все еще открыты азиатские рынки. Энергетические санкции против России могут иметь неприятные последствия для ЕС, поскольку у России есть обширная сеть трубопроводов, как действующих, так и запланированных, которые соединяют ее с Азией», – пишет британская Daily Express.

В самой экономически мощной стране Евросоюза, Германии, поднимается паника, уже создана специальная рабочая группа при правительстве, которая будет определять, каким предприятиям и домохозяйствам отключать газ в первую очередь, а каким чуть позже. «Три рабочие группы, каждая из которых состоит из дюжины экспертов из ключевых компаний и отраслевых ассоциаций, разрабатывают критерии, по которым можно было бы ограничить или прекратить подачу газа на различные заводы. На обсуждение поставлены юридические, технические и финансовые вопросы, и на карту поставлены тысячи компаний, бесчисленное количество продуктов и миллионы рабочих мест. Вопрос настолько сложен, что потребуется несколько недель, чтобы разработать разумно управляемый набор критериев, опасается один источник, участвовавший в переговорах», – пишет Der Spiegel.

Германские политики признают, что в стране придется вводить нормирование газа, что серьезно ударит по экономике. И этой в самой мощной стране Европы. Что же говорить об остальных? «Над хрупким экономическим ростом Европы нависла угроза рецессии после того, как Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Это показало, что может ожидать регион», – пишет Bloomberg. Немецкий аналитический центр Sentix Investor Confidence опубликовал исследование, в котором говорится, что доверие инвесторов к еврозоне в настоящее время находится на самом низком уровне с первых дней пандемии в июле 2020 года и что от грядущей мировой рецессии Европа пострадает больше всех.

Не лучше обстоят дела в Америке. Не успел Байден объявить о выбросе из стратегических резервов на рынок миллиона баррелей нефти ежедневно, как США стали поспешно закупать нефть на свободном рынке, опасаясь опустошения своих запасов. В США биржевая стоимость природного газа за три дня в мае взлетела более чем на 18% — до самого высокого уровня почти за 14 лет. За апрель цена газа уже выросла на 30%. А за последний год котировки цены газа в США выросли на 168,5%.

Страны Евросоюза уже охватывает так называемая «топливная бедность» – «fuel poverty». Так, в Великобритании от топливной бедности страдают более четверти домов, в которых проживает15 миллионов человек, так как счёт на электроэнергию за последние годы вырос на 50%. «Дети, растущие в холодных, сырых и заплесневелых домах с недостаточной вентиляцией, имеют более высокие, чем в среднем, показатели респираторных инфекций и астмы, хронических заболеваний и инвалидности», – пишет Sky News.

По официальным данным Европейской комиссии, в 2020 году около 36 миллионов человек в ЕС не могли обеспечить достаточное тепло в своих домах. И это еще до рекордного скачка цен на энергоносители и электроэнергию, вызванного антироссийскими санкциями. При этом в ЕС признают, что предпринимаемые меры по борьбе с топливной бедностью совершенно недостаточны. Несмотря на миллиарды евро, выделенные наиболее пострадавшим от топливной бедности гражданам Евросоюза, заоблачные цены на энергоносители еще больше раздувают инфляцию и разжигают социальное недовольство в Европе, – пишет Reuters.

Аналитики Копенгагенской школы бизнеса назвали топливную бедность «новой пандемией», но никаких способов борьбы с ней не предложили. Шансов на снижение цен на энергоносители в ближайшие годы нет. Началась эпоха дорогих природных ресурсов и их дефицита. А мыши все плачут, колются, но продолжают жрать кактус. Интересно, сколько времени остается до того момента, когда толпы топливных бедняков выйдут на улицы западных столиц?

Отсчет пошел…