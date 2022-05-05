Газу для «Северного потока – 2» нашли новых потребителей

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5 мая, четверг  |  Последнее обновление — 23:58  |  vz.ru
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Российская валюта показывает постоянное укрепление, хотя санкционный удар Запада следует один за другим. Доллар и евро стоят уже как два с лишним года назад. Более того, эксперты не исключают дальнейшего укрепления рубля вплоть до фантастических 60 за доллар. Что происходит? Подробности...
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Католики испортили план НАТО в самый ответственный момент

Франциск сравнил политику НАТО в отношении России с лаяньем у двери, Миланович – с тыканьем ручкой в глаз медведю IPA/Sipa USA/Reuters
Президент Хорватии или, как говорят сербские радикалы, «окатоличенной части Сербии» Зоран Миланович вновь проявил себя как главный друг России в ЕС: пообещал заблокировать ускоренное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Параллельно политику альянса в отношении России осудил Папа Римский Франциск. Зачем это все католикам?  Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Почему Израиль закрывает глаза на украинский неонацизм

Новое поколение политиков еврейского государства полностью ориентируется на США Anthony Behar/Sipa USA/REUTERS
С начала украинского конфликта Израиль занял подчеркнуто нейтральную позицию. Премьер Беннет ездил в Москву, звонил в Киев, пытаясь играть роль посредника. Впрочем, эта миссия не удалась. Теперь же еврейское государство якобы готово начать поставки вооружений Киеву, правда, пока лишь оборонительных. Неужели Израиль готов пожертвовать отношениями с Россией? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Учтет ли Россия интересы других стран на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Дикая орда и сантехфаянс

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Максим Соколов, публицист
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    Газу для «Северного потока – 2» нашли новых потребителей

    Газпром не списывает «Северный поток – 2» со счетов
    		   5 мая 2022, 23:05
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия решила задействовать для внутренних нужд неиспользуемые на российской территории газопроводы, построенные под проект морского «Северного потока – 2». Эти трубы помогут развитию газоснабжения в северо-западных регионах страны. При этом заявление Газпрома наполнено оптимизмом вокруг судьбы самого «Северного потока – 2». Есть ли шансы, что этот газопровод будет когда-нибудь запущен в эксплуатацию?

    Газпром решил задействовать российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России. Об этом сообщила компания в своем официальном Telegram-канале. Если Германия возобновит проект «Северного потока – 2», то она не сможет рассчитывать на его полную мощность до 2028 года, добавил Газпром.

    Двухниточный газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год готов, обе нитки заполнены технологическим газом, и в любой момент по нему можно начать качать газ. Однако даже после строительства трубы ее сертификация затягивается. А после признания России ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине, сертификация была и вовсе заморожена Германией.

    Газпром решил, что раз «Северный поток – 2» не используется, то он может задействовать часть инфраструктуры на российской территории для прокачки газа для внутренних потребителей. Пропускная мощность каждой нитки двухниточного «Северного потока – 2» составляет 75 млн кубометров в сутки. Соответственно, одну нитку на 75 млн кубометров решили использовать для распределения газа по регионам Северо-Запада России. В России существует программа догазификации регионов.

    В частности, по газификации СЗФО в 2021–2025 годах планируется построить 288 новых объектов распределительной инфраструктуры, газифицировать 688 населенных пунктов и на 100% газифицировать Ленинградскую область. В декабре 2020 года подписан масштабный план газификации Карелии. Здесь уровень газификации на начало 2020 года составлял всего 7,9% – это крайне мало, учитывая, что средний уровень газификации по стране составляет 72%.

    «Чем севернее регион, тем ниже уровень газификации. В Ленинградской области показатели еще более-менее нормальные, а вот почти нулевой уровень не только в Карелии, но и в Архангельской, Мурманской областях, в Коми. Логика «Северного потока – 2» такова, что мы поставляем газ с Ямала по самому короткому пути. Поэтому газопровод проходит по более северным территориям», – объясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Речь идет о газопроводах Бованенково – Ухта, Ухта – Грязовец, Грязовец – Усть-Луга. В Усть-Луге планировалось подавать газ в морскую трубу «Северного потока – 2», которая находится на дне Балтийского моря. Трубы выходят на берег Германии.

    Теперь часть мощностей будут задействованы для поставок газа внутренним потребителям, а не европейцам. Для этого, говорит Юшков, потребуется построить трубопроводные ответвления на крупные города, газифицировать их, построить распределительную инфраструктуру, создать спрос: например, построить новые газовые электростанции или перевести старые на газ. На это уйдет, скорее всего, не один год.

    «Газпром пытается найти новый смысл для российских труб, которые мы построили, а они лежат в земле и никому не нужны. Чтобы не списывать убытки, Газпром решил использовать их для внутренних нужд»,

    – говорит Юшков.

    Любопытно, что в своем заявлении Газпром намекает на то, что «Северный поток – 2» еще рано списывать со счетов. Газпром сохраняет возможность запуска как минимум одной нитки трубопровода. При этом по правилам ЕК «Северный поток – 2» не мог бы работать на полную мощность в 55 млрд кубометров газа в год. Ему было бы разрешено качать лишь половину объема – 27,5 млрд кубов. Газпром пытался найти способ обойти эти жесткие правила обновленной Газовой директивы ЕС, однако шансы изначально были невелики. Теперь они нулевые. Газпрому даже в суде не дадут высказаться на этот счет. Буквально в конце апреля арбитражный трибунал в Канаде отменил запланированные на конец июня 2022 года слушания по спору о применении к «Северному потоку – 2» обновленной Газовой директивы ЕС по просьбе Nord Stream 2 AG, оператора проекта.

    Есть ли основания для того, что «Северный поток – 2» может заработать? «Сегодня с учетом геополитической обстановки и высокого уровня напряженности, вероятность такого сценария крайне низкая. Вместе с тем определенные шансы для запуска газопровода остаются», – рассуждает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

    По его словам, это станет возможным, например, когда Россия и ЕС преодолеют напряженность, на что потребуется больше года. «Например, через два-три года «Северный поток – 2» может начать поставки газа напрямую в Германию, если Россия откажется от украинского транзита после 2024 года», – рассуждает Громов. В 2024 году как раз заканчивается транзитный контракт с Украиной, по которому Газпром обязан прокачивать ежегодно 40 млрд кубометров газа. Если стороны не подпишут новый контракт, то никаких обязательств по украинскому маршруту у Газпрома больше не будет. Ход будет на стороне ЕС.

    Сможет ли Европа за два года снизить потребность в российском газе на 40 млрд кубометров, которые нынче идут по украинскому маршруту? «Европейцы говорят, что хотят резко сократить потребление российского газа уже в этом году. Но это совершенно не очевидный факт, поэтому посмотрим, что у них получится. Существенное и реалистичное замещение российского газа возможно на горизонте пяти-семи лет, то есть не раньше 2027-2030 годов. До этого момента может использоваться «Северный поток – 2», – говорит Громов.

    Поэтому в конце 2024 года Европа может встать перед выбором: сократить закупки российского газа на 40 млрд кубов или запустить «Северный поток – 2» вместо украинского маршрута. Многое, конечно, будет зависеть от отношений Украины и ЕС с Россией на тот момент.

    Но есть вариант, при котором «Северный поток – 2» начинает работать не через два года, а значительно раньше – уже в этом году.

    «В современных реалиях газопровод может быть запущен в работу только в случае экстремальной ситуации на европейском рынке»,

    – говорит Юшков. Например, рассуждает он, по той или иной причине сейчас останавливаются поставки газа в Европу. Это может произойти, если предположить, что все европейские страны откажутся переходить на рублевые расчеты за газ. Тогда остаток весны и все лето ЕС будет жить без российского газа. Худо-бедно, сократив потребление газа, низкий сезон Европа пройти сможет. Есть же другие трубопроводные поставщики – Норвегия, Азербайджан, Алжир плюс СПГ. Но вот в сентябре-октябре ЕС придется договариваться с Газпромом о возобновлении поставок газа, потому что на носу осенне-зимний отопительный сезон. А газа в подземных хранилищах Европа не накопила, что делается обычно весной и летом. К тому моменту и ситуация на Украине может измениться.

    Юшков предполагает, что между Газпромом и ЕС может быть подписан «зимний пакет» о возможности использования газа в отопительном сезоне в больших, чем обычно, объемах, которые невозможно будет поставить без запуска «Северного потока – 2».

    «Если Европа войдет в отопительный сезон с полностью опустошенными подземными хранилищами газа, то зимой они будут ежесуточно импортировать в разы больше. В условиях зимы обычно увеличивается и отбор из подземных хранилищ, и импорт газа тоже возрастает. Но в этот раз второго источника газа в виде подземных хранилищ не будет. А поэтому может возникнуть потребность в «Северном потоке – 2». Однако после окончания зимнего сезона Европа может снова остановить трубу», – рассуждает эксперт ФНЭБ. Но если кризисной ситуации в Европе не возникнет, шансы запустить «Северный поток – 2» в ближайшие годы будут крайне низкими.  
     
     
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