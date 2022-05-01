Европу предупредили о грядущем катаклизме без российского газа

Прекращение поставок российского газа в Болгарию и Польшу грозит обернуться «серьезным катаклизмом» для европейского рынка; так, для чешских домохозяйств, стоимость голубого топлива может вырасти пятикратно, пишет чешский портал iDNES.

По словам автора статьи Сары Мазуховой, после решения Москвы прекратить поставки в Болгарию и Польшу стоимость голубого топлива подскочила сразу почти на четверть. На жителей Чехии такая тенденция пока не повлияла, однако это лишь вопрос времени, и проблемы возникнут уже в следующем отопительном сезоне, передает РИА «Новости» содержание публикации.

Как считает специалист по энергетике компании CEZ Михал Шнобр, Россия не сможет просто отключить Чехию от поставок, поскольку большую часть газа страна получает из Германии, и для начала придется ограничить подачу сырья для Берлина. Но даже такое утверждение не вселяет оптимизм, ведь закупка сырья по спотовым ценам обернулась дополнительными затратами для поставщиков, и это несомненно отразится на потребителях.

По мнению директора Ассоциации независимых поставщиков энергии Йиржи Гавора, это произойдет в скором будущем.

«Ни один поставщик не реагирует на сиюминутные колебания. Но произошедшее во вторник и среду, то есть прекращение поставок в Польшу, может привести к серьезному катаклизму на европейском рынке, поэтому есть опасность, что высокие цены рано или поздно весьма ощутимо скажутся на счетах для потребителей», – отметил он.

Что касается чехов, то домохозяйствам следует готовиться к серьезному подорожанию энергоресурсов. Скачки цен могут быть незначительными, тем не менее достаточно частыми. А для потребителей, которые заключали контракты год-два назад, стоимость газа и налоговые взносы вовсе могут вырасти в пять раз, подытожила автор статьи.

Американские СМИ писали ранее, что у Европы нет достаточного количества альтернатив, чтобы избежать проблем и при этом обойтись без российского природного газа.

Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.