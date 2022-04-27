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27 апреля, среда | Последнее обновление — 09:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия приостановила поставки газа Болгарии и Польше
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Цена на газ в Европе превысила 1350 долларов
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Стоимость голубого топлива в Европе на открытии торгов на бирже в среду росла на 21%, поднимаясь выше 1 тыс. 350 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне новостей о приостановке поставок российского газа в Польшу и Болгарию, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до 1 тыс. 374 доллара за 1 тыс. куб. м, или 125 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). После этого стоимость газа опустилась ниже 1 тыс. 250 долларов, передает РИА «Новости».
Ранее Газпром сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о возможной приостановке поставок голубого топлива. В Польше заявляли, что газовый рынок «стабилизируется», когда «европейские потребители получат возможность поставок в Европу не из России таких объемов газа, которые сейчас отправляются Россией». Причем на это в Польше отвели два года.
Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями.
Газета ВЗГЛЯД анализировала целую серию ошибок Еврокомиссии, которые привели Европу к энергетическому кризису.
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Чешский премьер осудил решение России остановить поставки газа в Польшу
Глава правительства Чехии Петр Фиала утверждает, что решение России остановить поставки газа в Польшу является нарушением договоров.
По словам премьера, действия России ведут к «обострению ситуации». Как заявил Фиала, решение Москвы является «очередным доказательством» того, что ЕС необходимо «постепенно избавиться от зависимости в российском природном сырье», передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Кроме того, Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды.
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Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды
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Газпром передал компании «Булгаргаз» уведомление, согласно которому со среды поставки газа приостановят, сообщило Минэнерго Болгарии.
Как сообщило ведомство, во вторник в «Булгаргаз» поступило уведомление «о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля», передает ТАСС.
Минэнерго Болгарии заявило, что Софию не устраивают российские условия в связи с рисками «осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа» из России. Указывается, что предприняты меры по созданию альтернативных механизмов поставок СПГ. В ведомстве заверили, что пока ограничительных мер для потребителей не потребуется.
Напомним, Газпром также сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях.
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СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
Польша больше не получает газ из России, в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях, сообщил портал Onet.
«Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту», – цитирует сообщение портала РИА «Новости».
Информацию неофициально подтвердили источники в правительстве и в польском концерне PGNiG. Onet пишет, что в связи с этим в министерстве климата и окружающей среды Польши собрался кризисный штаб.
После этого сообщения цены на газ в Европе за несколько минут выросли на 12% – до 1150 долларов за тысячу кубометров.
В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Позже в Польше предложили Евросоюзу ввести сбор за использование российских энергоносителей.
Польская PGNiG получила уведомление об остановке поставок газа из РФ
Газпром сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля, заявили в польском нефтегазовом концерне.
PGNiG отмечает, что сейчас «газотранспортная инфраструктура работает бесперебойно, национальная газотранспортная система снабжается на постоянной основе за счет других источников, осуществляется заполнение подземных хранилищ газа, а топливо передается потребителям в соответствии с текущей потребностью», передает РИА «Новости».
По данным PGNiG, уровень заполнения хранилищ составляет около 80%, что значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет.
Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту. После этого стоимость газа в Евросоюзе резко возросла.
Позже Газпром опроверг остановку поставки газа в Польшу.
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Цена на газ в Европе подскочила после сообщений о приостановке поставок из России в Польшу
Стоимость газа в Евросоюзе резко возросла после сообщений в СМИ об остановке российских поставок в Польшу, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость 1 тыс. кубометров газа находится на уровне 1150 долларов, показатели растут на 12%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту.
В марте уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Заявки на поставку газа из России увеличились из-за погоды в Европе
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Европейские импортеры газа увеличили заявку на поставку газа у Газпрома из-за штилевой погоды, которая ожидается в ближайшие полторы недели. Безветренная погода приведет к падению выработки электроэнергии за счет ветра, росту использования газа как резервного топлива.
По данным «Оператора ГТС Украины», номинация на прокачку российского газа в регион на 25 апреля составляет 68,4 млн куб. м, заявка на 24 апреля была 53 млн куб. м., передает «Интерфакс».
На минувшей неделе ветряки обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, неделей ранее – 13%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. При этом с понедельника прогнозируется резкое падение скорости ветра.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
Газпром опроверг остановку поставок газа в Польшу
Сообщения о том, что поставки газа из России в Польшу приостановлены, не соответствуют действительности, сообщили в российской компании Газпром.
При этом польская сторона обязана заплатить за поставки газа из России 26 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
Ранее польские СМИ со ссылкой на источники заявили, что страна перестала получать газ по Ямальскому контракту. После этого стоимость газа в Евросоюзе резко возросла.
Россия приостановила поставки газа Болгарии и Польше
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Газпром сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
«Газпром полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях», – сообщает российский газовый холдинг в своем Telegram-канале.
«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», – говорится в сообщении.
«В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», – указывает Газпром.
Российская компания напоминает, что Болгария и Польша являются транзитными государствами. «В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем», – подчеркивается в сообщении.
Между тем глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что прекращение поставок газа из России в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию. «Хочу всех заверить, что отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию. Конечно, завтра мы также проконсультируемся с нашими болгарскими партнерами, но пока все участники подтвердили эту информацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на портал hirado.hu.
По его словам, у Газпрома есть разные контракты с болгарскими компаниями: на поставку объемов, предназначенных для Болгарии, и на транзитные поставки в другие страны.
Министр напомнил, что Газпром переводит оплату за газ на рубли. «Однако найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в «Газпром экспорт», – сказал он.
Сийярто указал, что «согласно опубликованным вчера новостям, наши словацкие друзья и коллеги будут платить точно так же, по крайней мере, так сказал словацкий министр экономики, курирующий словацкие энергетические дела». «Кстати, наше следующее платежное обязательство будет 22 мая», – добавил он.
«Хочу заверить всех, что поставки природного газа в Венгрию идут без перебоев в соответствии с контрактом и графиком», – сказал министр.
Напомним, Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о возможной приостановке поставок голубого топлива. В Польше заявляли, что газовый рынок «стабилизируется», когда «европейские потребители получат возможность поставок в Европу не из России таких объемов газа, которые сейчас отправляются Россией». Причем на это в Польше отвели два года.
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В ЕК предупредили об энергетическом кризисе из-за эмбарго на российский газ
Полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах Евросоюза, заявила заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.
«В настоящее время мы работаем над шестым пакетом санкций. Однако прежде чем вводить какие-либо санкции, мы должны проверить готовность стран-членов пойти на эти меры. Исходное положение, особенно в отношении газа, непростое. Полное газовое эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в ряде стран», – сказала Юрова в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, передает РИА «Новости».
По ее словам, Европа должна «как можно скорее» прекратить зависимость от российских энергоносителей и всерьез заняться остановкой импорта нефти и газа. «Прискорбно, что мы стали настолько зависимы от России в прошлом», – подчеркнула политик, отметив, что в вопросе давления на Россию «можно было бы сделать еще больше».
Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из России к 2027 году.
В субботу министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.
Напомним, министр финансов Австрии Магнус Бруннер также признал отсутствие выбора в вопросе импорта российского газа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
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В Азербайджане опровергли переход на оплату газа из России в рублях
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) опровергла информацию о том, что Баку будет рассчитываться с Россией за импортируемый газ в рублях.
«Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности», – приводит РИА «Новости» сообщение SOCAR.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит публиковать информацию о странах, которые согласились покупать российский газ за рубли.
До этого стало известно, что Ереван начал расплачиваться за российский газ рублями.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро.
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Газпром заявил о штатной подаче газа для транзита через Украину
Газпром поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 51,7 млн кубометров на 24 апреля, сообщила компания.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 51,7 млн кубических метров на 24 апреля», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Напомним, согласно контракту, Газпром должен через Украину по транзиту на 2022 год 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу. Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через Украину.
В Кремле ответили на вопрос об условии ЕК по оплате газа
Вся информация по поставкам и расчетам за российский газ в Евросоюзе обнародуется со стороны Газпрома, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об условии Еврокомиссии по оплате российского топлива.
«У нас есть указ президента РФ, есть необходимое решение, которое реализуется поставщиком газа Газпромом. Все контакты с покупателями газа осуществляются по линии Газпрома, соответственно, информация по результатам этих контактов тоже обнародуется со стороны Газпрома, – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции.
Польша предсказала стабилизацию рынка газа в течение двух лет
Для стабилизации рынка газа после отказа от поставок из России потребуется около двух лет, заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
Наимский считает, что «рынок стабилизируется», когда «европейские потребители получат возможность поставок в Европу не из России таких объемов газа, которые сейчас отправляются Россией». По его словам, для этого требуются «полное использование газовых портов в Западной Европе», «достройка определенных элементов газопроводов». Он считает, что в этот период возможны сложности на рынке, причем сейчас нельзя «определить, насколько сильными будут эти пертурбации», придется «реагировать в зависимости от обстоятельств», передает ТАСС.
Наимский сообщил, что Польше нужно около 20 млрд кубометров газа в год. Он заверил, что Польша способна уже сейчас обойтись без российского газа: 6,5 млрд кубометров страна получит через терминал СПГ в Свиноуйсьце, 5,5 млрд кубометров – через физический реверс на Ямальском газопроводе, 2,5 млрд кубометров даст газопровод с Литвой (запустят 1 мая), 1,5 млрд кубометров дает связь с Чехией, 5–6 млрд кубометров даст трубопровод из Словакии, который запустят летом. Осенью Польша рассчитывает запустить газопровод Baltic Pipe (до 10 млрд кубометров газа с норвежского шельфа). Использовать газ из хранилищ, объем которых составляет сейчас 3,81 млрд кубометров газа, Польша пока не планирует. Сейчас они заполнены на 76%, и власти намерены к зиме заполнить их полностью.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
Газпром сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. СМИ поясняли, что в минувшую пятницу истек срок оплаты, которая должна была пройти в рублях. Кроме того, Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды.
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Цены на нефть выросли в ожидании сокращения поставок
Мировые цены на нефть поднимаются в среду утром на фоне того, как инвесторы продолжают оценивать перспективы частичного прекращения поставок российского сырья на мировой рынок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,34%, до 104,97 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,15%, до 101,85 доллара, передает РИА «Новости».
Ожидания сокращения поставок вызвали новости о прекращении поставок газа из России в отдельные страны Европы – Болгарию и Польшу – из-за отказа платить рублями.
Аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес, чьи слова приводит газета Wall Street Journal, сказал, что цены на нефть «получают поддержку благодаря эскалации международной напряженности, когда Россия начала перекрывать поставки газа в ЕС».
«И это только начало, так что нефть может остаться в плюсе, когда ЕС прекратит поставки газа, что спровоцирует эффект домино по всему континенту», – заключил он.
Ранее Газпром сообщил польской PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. Кроме того, Газпром предупредил Болгарию о прекращении поставок газа со среды.
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Польша отказалась покупать газ у России
Польша больше не будет покупать газ в России, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
«Нет. Мы не будем покупать газ от российской стороны, российских компаний. Конец», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.
При этом он пообещал, что в Польше не возникнет дефицита голубого топлива. «Я могу обещать, что если не изменятся внешние условия, то газ будет. Если не наступит никакого катаклизма, в прогнозируемых условиях поставки газа будут обеспечены», – сказал представитель правительства.
Он уточнил, что Польша будет обеспечена газом за счет собственной добычи, а также поставок газа с других направлений.
Кроме того, Наимский сообщил, что Польша начинает строительство плавучего терминала для приема СПГ в Гданьске. «Плавучий газопорт», по его словам, сможет дать Польше дополнительные 6 млрд кубометров газа. «Мы уже к этому готовимся. Это вопрос строительства в Гданьске определенной инфраструктуры», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, реализация этого проекта начнется уже в среду, 27 апреля, и будет продолжаться около четырех лет. «Планируется 2027 год. Мы хотим ускорить до 2025 года», – сказал он.
Напомним, Польша покупала в России около 9 млрд кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.
В среду Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1 тыс. 350 долларов за 1 тыс. кубометров.
Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями.
Газета ВЗГЛЯД анализировала целую серию ошибок Еврокомиссии, которые привели Европу к энергетическому кризису.
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