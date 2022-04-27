Цена на газ в Европе превысила 1350 долларов

Стоимость голубого топлива в Европе на открытии торгов на бирже в среду росла на 21%, поднимаясь выше 1 тыс. 350 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне новостей о приостановке поставок российского газа в Польшу и Болгарию, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до 1 тыс. 374 доллара за 1 тыс. куб. м, или 125 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). После этого стоимость газа опустилась ниже 1 тыс. 250 долларов, передает РИА «Новости».

Ранее Газпром сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о возможной приостановке поставок голубого топлива. В Польше заявляли, что газовый рынок «стабилизируется», когда «европейские потребители получат возможность поставок в Европу не из России таких объемов газа, которые сейчас отправляются Россией». Причем на это в Польше отвели два года.

Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями.

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