Новак заявил о согласившихся оплачивать газ в рублях покупателях

Перевод платежей за газ в рубли вызван желанием России получить 100% гарантию оплаты, несколько покупателей уже согласились на эти условия, заявил вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

«Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», – передает слова Новака ТАСС.

Сейчас Россия ждет решения остальных импортеров.

По его словам, отказ от российских энергоносителей предлагается обеспечить при помощи диверсификации газовых поставок, ускорения перехода на возобновляемые виды газа, замены газа в системах обогрева на другие виды топлива и генерации электроэнергии из иных источников.

«Все эти меры, как считают в ЕК, позволят сократить спрос на российский газ на две трети (67%) уже до конца текущего года», – подчеркнул Новак.

Ведущими поставщиками газа в Европу вместо России должны стать американские производители СПГ, которые намерены занять значительную долю европейского рынка.

По словам вице-премьер, здесь есть сложность – нельзя нарастить поставки быстро из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для приема СПГ.

Санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.

«Некоторые эксперты предсказывают рост инфляции до 7%. Все это в целом приведет к замедлению темпов роста мировой экономики. Кроме того, дефицит и рост цен на топливо и электричество, спровоцированная инфляция могут привести к дальнейшему увеличению стоимости жизни в странах ЕС и США, а также массовой безработице», – сказал Новак.