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Силы ПВО уничтожили беспилотник над Калужской областью
Губернатор: Силы ПВО уничтожили беспилотник над Калужской областью
За прошедшие сутки над Калужской областью уничтожили один беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«За прошедшие сутки силами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Перемышльского муниципального округа», – написал он в Max.
По его словам, на месте работает оперативная группа.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
В пятницу Шапша сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны двух беспилотников над территорией Юхновского муниципального округа Калужской области.
В тот же день он рассказал о ликвидации 94 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионом.
В среду российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над Калужской областью.