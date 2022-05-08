Случившееся с Россией можно описать одним словом

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США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
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Что Россия будет делать с Херсонской областью

Так выглядел герб Херсона времен Российской империи - и так он будет выглядеть и сейчас общественное достояние
«Исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло». Такими словами представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Украины объявил о возможности возвращения региона в состав России – так же, как это сделал в свое время Крым. Насколько вероятен такой сценарий, а также каким способом и когда он мог бы быть реализован? Подробности...
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Семь главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса

На Россию пытаются возложить вину за обстрел Краматорска из украинской «Точки-У» Office of the President of Ukraine/Reuters
Сейчас западные СМИ активно подхватывают любые украинские фейки о якобы совершенных российскими военными преступлениях на Украине. При этом вне поля их зрения остаются преступления, совершенные ВСУ и неонацистами за восемь лет конфликта в Донбассе. Причем, в отличие от надуманных обвинений в адрес РФ, это действительно массовые убийства мирных граждан и изощренные пытки невинных людей. Подробности...
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Киевский режим невольно усиливает русское православие

Русское православие терпит гонения на Украине Valeria Mongelli/Reuters
Для канонической Украинской православной церкви на Украине (УПЦ) наступает новый этап: ее начинают запрещать только за то, что она принадлежит к Московскому патриархату. Конечно, это полное беззаконие, но Киев давно закрывает глаза на подобные вещи. Однако происходящее дает УПЦ и православию в целом возможность подтвердить вечные христианские истины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Случившееся с Россией можно описать одним словом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Революционный концепт означает максимальную готовность к историческому творчеству, к принятию нестандартных решений, к избавлению от любого количества «священных коров» ради преображения страны. Подробности...

Почему нет названия у новой эпохи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запас прочности системы, которую создали для нас деды, окончательно исчерпан, она подошла к своему концу – и на нашу долю выпал ровно тот же жребий, что и им: борьба за переустройство мира, где России противостоит коллективный Запад. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Или ты русский, или ты ноль

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Кумир поет свою тысячу слов. А никому неизвестные мальчики крепостью своей руки, крепостью своего духа спасают в том числе и кумира этого от смерти. Потому что кому будут нужны его тысяча русских слов, если не будет на земле больше русских. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Когда завершится спецоперация

Для США борьба за Украину важнее Второй мировой

Обсуждение: 4 комментария

Хорватия блокирует расширение НАТО

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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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В мире отпраздновали день «Звездных войн»

На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?
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Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
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Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?
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    Случившееся с Россией можно описать одним словом

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		8 мая 2022, 11:22

    Оказавшись в новой реальности, мы ищем слова, которые бы описывали её с наибольшей точностью. Удачно найденное слово – это ключ, позволяющий отворить двери будущего. И в то же время сам поиск помогает нам лучше понять то, что происходит вокруг нас и с нами. Я не думаю, что один человек в состоянии наметить опорные точки нового языка, однако можно указать хотя бы на ту словесную руду, из которой мы будем их извлекать, общаясь, разговаривая и споря друг с другом.

    Например, возможен такой подход: определить слова, отражающие как масштаб эпохи (характеристика «по модулю»), так и её содержание. Если говорить о первом аспекте, то, на мой взгляд, наступившая эпоха не умещается в диапазон последнего полувека нашей истории: «застой – стабильность – перестройка – реформа». Тут требуется более сильное слово. Мне кажется, что слово, которое лучше всего описывает масштаб сегодняшней ситуации в России – «революция». Слово, которое пока не звучит. Слово, которого боялись и боятся (вспомним «цветные революции» и противостояние им). Но именно этим словом мы вынуждены будем назвать то, чему ещё предстоит произойти со страной. Именно оно наиболее честно и открыто отражает и наши возможности, и наши риски, и необратимый характер течения исторического процесса.

    Наш основной соперник на планете, США, десятилетиями начинал военные действия за своими рубежами, по существу ничего не меняя внутри страны. Возможно, эта страна и вела войны для того, чтобы ничего не менять, ведь они лишь укрепляли её положение в качестве мирового гегемона. Даже проигранные, как ни странно. У России так не получается. Своё место в мире она ещё только ищет. И решение о проведении СВО от 24 февраля 2022 года стало частью поиска нашего места в мире. Наиболее решительным шагом на этом пути.

    Страна буквально вытолкнула себя из «зоны комфорта» (к тому времени уже сомнительного и паллиативного) в зону турбулентности, в «ревущие двадцатые». Как уже не раз случалось в нашей истории, война высветила необходимость в радикальных и немедленных переменах. В таких переменах, которые просто не могут быть полностью контролируемыми, планомерными и упорядоченными, но обязаны быть творческими, точными и эффективными. Много лет говорилось, что «времени на раскачку нет», но сегодня это уже не ритуальная фраза, а непосредственно наблюдаемая реальность.

    Решение от 24.02.2022 спустило настоящую лавину запросов на перемены. При этом одни запросы порождают другие, одно тянет за собой другое. То, что начиналось как революция сверху, как специальное дело специальных людей – и не могло начаться иначе, – неизбежно приведёт к тому, к чему приводит любая революция: к вовлечению в жизнь страны широких масс.

    Назревает революция политическая, но не в смысле навальнистского «мы здесь власть», когда «активное меньшинство» пыталось перехватить управление государством у государственников. Сегодня, когда от принимаемых решений и от состава принимающих решения лиц зависит судьба страны, растёт интерес народа к политическим процессам, принцип «начальству виднее» уже не кажется убедительным и «мнение народное» приобретает всё большее значение. Чиновник уже не сможет как угодно себя вести и что угодно говорить, пока им довольно начальство. Сегодня он как на ладони. По сути, это революция информационно-управленческих потоков: жизнь государства становится более прозрачной. 

    Экономическая революция стучится в двери. Даже Валентина Матвиенко грозится выйти на улицу с плакатом «Свободу бизнесу». Эта революция давно назревала, но действия западных «партнеров» сделали её неизбежной. Для выживания и развития в условиях санкционного и военного противостояния требуется сочетание государственной воли и активной децентрализованной экономической среды, тем более что прежним капитанам бизнеса, которых мы часто называли «олигархами», санкции нанесли тяжёлый удар.

    Наконец, культурная революция, которая должна выйти далеко за рамки ограничительных мер. Следить за тем, кто из деятелей культуры какую позицию занял – дело полезное, хотя и эта работа сегодня держится на нескольких самодеятельных телеграм-каналах. Но гораздо важнее открыть простор для новых идей и концептов. Страна, наконец, должна подумать и понять, что же именно она хочет и может сказать миру. Я уверен, что нас ждёт настоящий, массовый взрыв творчества. Пробудившийся народ потребует от государства новаторской культурной политики. 

    России пока ещё непривычна её новая роль – роль очага изменений в системе миропорядка. Она, можно сказать, с недоверием ощупывает себя в этом новом обличии. Однако стране не впервой поднимать глобальное восстание, революционное прошлое со всеми его атрибутами заложено в нашей генетической памяти. Поэтому сейчас растёт популярность символов нашего революционного прошлого, таких, как красное знамя, а исторические реалии столетней давности актуализировались вплоть до названий населенных пунктов, которые знакомы нам по книгам о гражданской войне и вновь всплывают в современных военных сводках. Но содержание нынешней революции, конечно, не имеет ничего общего с коммунистической идеологией. Какими эпитетами описать это содержание?

    Прежде всего, это народно-освободительная революция. На Украине российские войска освобождают братьев от гнёта чуждой им националистической идеологии. Внутри России стоит задача освободиться от внешней зависимости в экономике, от влияния прозападной агентуры, как профессиональной, так и добровольной. В той мере, в какой Россия является культурной колонией Запада (такое определение даёт, например, режиссёр Эдуард Бояков), наша новая революция имеет антиколониальный характер. 

    Кроме того, на повестке дня – защита страны от тех противоестественных идей, которые составляют ядро новейшего западного тоталитаризма, возврат к ценностям, обеспечивающим развитие общества, а не распад общественной ткани: любовь к Родине, традиционная семья, дети, труд, свобода мысли. И в этом смысле можно говорить о консервативной революции.

    Что нам даёт осознание революционного характера происходящих процессов? Во-первых, представление об их необратимости. Ни надеждам одних людей на возвращение к прежней жизни после успешного завершения спецоперации, ни надеждам других людей на срыв спецоперации, после которого можно будет опять-таки жить по-прежнему, не суждено сбыться. Страна в любом случае станет совершенно другой, а элиту ждёт радикальная смена. Во-вторых, ощущение участия в невиданных исторических событиях. На нашу страну снова, как и сто лет назад, с надеждой и интересом смотрит весь мир. В-третьих, чувство ответственности за будущее: мы сами должны построить это будущее, не ожидая, что нам его обеспечит начальство. В-четвертых, открывающуюся перед нами перспективу свободного творчества в политике, экономике, искусстве.

    Использование понятия «революция» в качестве базового концепта для описания происходящего со страной никоим образом не означает пресловутого «до основанья, а затем», тем более что модель «революции сверху», скорее всего сохранится. Но оно означает максимальную готовность к историческому творчеству, к принятию нестандартных решений, к избавлению от любого количества «священных коров» ради преображения страны.

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