Не уезжайте – и не прогоняйте

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3 мая, вторник  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
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Финляндия делает подарок Росатому отказом строить АЭС

Финляндия отказалась от строительства российской АЭС Антон Ваганов/ТАСС
Финляндия разорвала контракт с Росатомом на строительство атомной электростанции. Однако для России такой исход можно считать удачным. Почему Росатом ранее вписался в этот проект и каких экономических выгод лишает себя Финляндия? Подробности...
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Англосаксы делают разрыв Запада с Россией необратимым

Страны англосаксонского мира переводят экономическую войну с Россией в режим войны без правил Clodagh Kilcoyne/REUTERS
США, Канада и другие страны «англосаксонского мира» планируют отменить последние правила в ведущейся сейчас экономической войне. А именно – потратить связанные с российскими бизнесменами активы на военную помощь Украине. Практика показывает, что подобные шаги способны зацементировать антагонизм между странами на несколько поколений вперед. Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов

По вине украинских националистов в Доме профсоюзов заживо сгорели более 40 человек Боровский Андрей/ТАСС
Точно известны имена тех, кто организовывал расправу над активистами одесского Антимайдана, и прямо участвовал в сожжении людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. На это указывает и российское руководство, и активисты одесского сопротивления. Теперь, когда российские войска освобождают Причерноморье, перспектива справедливого правосудия становится реальной. Кто может оказаться на скамье подсудимых? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Не уезжайте – и не прогоняйте

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Есть что-то в принципе неправильное в том, чтобы побуждать человека покинуть родную страну – если мы признаем, что мы не «граждане мира» и понятие Родины имеет для нас смысл. Не нужно разбрасываться согражданами, их у нас не особенно много. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Противостояние не только Востока и Запада, но Севера и Юга

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наши мысли текут по руслам доставшихся нам рек. На Север. Мы умеем созидать тепло. Наши траты обильны. Наши приобретения огромны. Наше будущее чревато вызовами, но мы победим. Подробности...
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Восточная Европа должна ответить за войну с памятниками

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ожидать, что бывшие соцстраны будут разделять нашу память о Второй мировой, не приходится. Тем не менее обязательства поддерживать воинские захоронения в надлежащем виде у этих государств есть. И если они их нарушают – Россия должна отвечать предельно жестко. Подробности...
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Самая жуткая страна в мире

Обсуждение: 6 комментариев

Херсон не вернется в состав Украины

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Газпром «перекрыл вентиль» полякам и болгарам

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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Худиев

    Не уезжайте – и не прогоняйте

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		3 мая 2022, 14:35

    Происходящие события вызвали много разговоров про эмиграцию. Одни пишут в социальных сетях, что собираются уехать, другие радостно припевают «ехай [прочь]», полагая, что страна только выиграет, если такие неприятные люди (и нелояльные граждане) ее покинут.

    Такие бодрые песни, однако, несколько поспешны. Одно дело, когда речь идет о работниках сферы искусств и развлечений – тут на вкус и цвет товарищей нет, и понесла ли отечественная культура невосполнимую утрату, могут быть разные мнения. Другое – когда на чемоданы садятся специалисты, которые нужны экономике, особенно в нынешних условиях. Вырастить специалистов нельзя моментально – на это нужны годы учебы и еще годы практики.

    Более того, есть что-то в принципе неправильное в том, чтобы побуждать человека покинуть родную страну – если мы признаем, что мы не «граждане мира» и понятие Родины имеет для нас смысл. Не нужно разбрасываться согражданами, их у нас не особенно много.

    Поэтому людей не стоит подталкивать к отъезду. Это не хорошо для страны – и не хорошо для них самих. В интернете как-то ходил афоризм «не делай того, что испортит твою жизнь навсегда только потому, что ты временно расстроен». Множество нитей, которые мы не замечаем, как воздух, связывают нас с той культурной средой, в которой мы выросли. «Родная почва», может быть, и метафора, но она описывает то место, где мы свои, где мы находимся как рыба в воде, «в своей коже».

    Даже если вы в совершенстве овладели иностранным языком (а между способностью объясниться и способностью быть своим для носителей языка – огромная разница), ваш жизненный опыт все равно резко отличается от опыта жителей других стран. Они смотрели другие мультфильмы в детстве, им в школе преподавали других классиков, им ничего не говорят цитаты, которые вы моментально узнаете, а вы неспособны понять то, что местные подхватывают с полуслова.

    Иностранцы в России часто кажутся странноватыми – но не только в России. Оказавшись в чужой стране, вы будете производить на местных точно такое же впечатление. Конечно, люди упорные могут пробиться везде – но иммигрантам приходится конкурировать с местными в заведомо худших условиях. А сейчас ситуация особенно неблагоприятна. Русские не находятся, мягко говоря, на пике своей популярности. Западная Европа заполнена беженцами с Украины, и все места, которые могли бы занять недавние переселенцы из восточнославянских земель, уже заняты.

    Конечно, многие говорят о том, что собираются покинуть страну не в поисках лучшей доли (она откровенно сомнительна), а по моральным соображениям. Как написала гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, она уехала из России в Израиль, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями». Это вызвало волну насмешек – Израиль без конца воюет со своими соседями с момента своего основания. Конечно, кто-то будет винить Израиль, кто-то арабов – но факт есть факт: Израиль – высоко милитаризированное государство, которое на войне было больше, чем вы на свежем воздухе.

    Если говорить об этом серьезно, то пытаться найти себе безгрешное правительство, чтобы обрести покой под его сенью – это предприятие с самого начала обреченное. Одним из поворотов на той дороге, которая привела нас к нынешнему положению дел, была ситуация, когда одна могущественная держава бомбила столицу суверенной европейской страны, и убила тысячи ее жителей, чтобы поддержать сепаратистское восстание в одном из ее регионов. Этой столицей был Белград, а этой державой – США вместе со своими союзниками по НАТО. Нет, это не оправдывает каких-либо последующих событий – просто если вы хотите покинуть свою страну на почве нравственного негодования против действий ее правительства, то, возможно, вам стоит внимательнее присмотреться к действиям тех правительств, под власть которых вы собираетесь перебраться.

    «Весь мир лежит во зле», и думать, что проблема решается переездом, было бы наивно. Если вы хотите удаляться от зла и творить добро, лучше всего это делать там, где вы находитесь и где находятся люди, которые в вас нуждаются. Служить людям и поддерживать какие-то конкретные решения правительства – это разные вещи. В какой-то старой юмореске человек заявлял о своем намерении бросить жену в знак протеста против последних решений кабинета министров. Это, действительно комично – но так же странно было бы покидать страну, если вам в ней что-то не нравится.

    Даже члены одной семьи могут расходиться в оценке происходящего. Но это не причина для того, чтобы, скажем, сын уезжал на чужбину, а отец еще и подгонял его, чтобы он поскорее убирался. Узы родства существуют на более глубоком уровне, чем текущая политическая обстановка. Как и узы общей истории, языка и культуры. Мы в любом случае сограждане друг другу.

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