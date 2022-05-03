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Не уезжайте – и не прогоняйте
Сергей Худиев
|3 мая 2022, 14:35
Происходящие события вызвали много разговоров про эмиграцию. Одни пишут в социальных сетях, что собираются уехать, другие радостно припевают «ехай [прочь]», полагая, что страна только выиграет, если такие неприятные люди (и нелояльные граждане) ее покинут.
Такие бодрые песни, однако, несколько поспешны. Одно дело, когда речь идет о работниках сферы искусств и развлечений – тут на вкус и цвет товарищей нет, и понесла ли отечественная культура невосполнимую утрату, могут быть разные мнения. Другое – когда на чемоданы садятся специалисты, которые нужны экономике, особенно в нынешних условиях. Вырастить специалистов нельзя моментально – на это нужны годы учебы и еще годы практики.
Более того, есть что-то в принципе неправильное в том, чтобы побуждать человека покинуть родную страну – если мы признаем, что мы не «граждане мира» и понятие Родины имеет для нас смысл. Не нужно разбрасываться согражданами, их у нас не особенно много.
Поэтому людей не стоит подталкивать к отъезду. Это не хорошо для страны – и не хорошо для них самих. В интернете как-то ходил афоризм «не делай того, что испортит твою жизнь навсегда только потому, что ты временно расстроен». Множество нитей, которые мы не замечаем, как воздух, связывают нас с той культурной средой, в которой мы выросли. «Родная почва», может быть, и метафора, но она описывает то место, где мы свои, где мы находимся как рыба в воде, «в своей коже».
Даже если вы в совершенстве овладели иностранным языком (а между способностью объясниться и способностью быть своим для носителей языка – огромная разница), ваш жизненный опыт все равно резко отличается от опыта жителей других стран. Они смотрели другие мультфильмы в детстве, им в школе преподавали других классиков, им ничего не говорят цитаты, которые вы моментально узнаете, а вы неспособны понять то, что местные подхватывают с полуслова.
Иностранцы в России часто кажутся странноватыми – но не только в России. Оказавшись в чужой стране, вы будете производить на местных точно такое же впечатление. Конечно, люди упорные могут пробиться везде – но иммигрантам приходится конкурировать с местными в заведомо худших условиях. А сейчас ситуация особенно неблагоприятна. Русские не находятся, мягко говоря, на пике своей популярности. Западная Европа заполнена беженцами с Украины, и все места, которые могли бы занять недавние переселенцы из восточнославянских земель, уже заняты.
Конечно, многие говорят о том, что собираются покинуть страну не в поисках лучшей доли (она откровенно сомнительна), а по моральным соображениям. Как написала гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, она уехала из России в Израиль, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями». Это вызвало волну насмешек – Израиль без конца воюет со своими соседями с момента своего основания. Конечно, кто-то будет винить Израиль, кто-то арабов – но факт есть факт: Израиль – высоко милитаризированное государство, которое на войне было больше, чем вы на свежем воздухе.
Если говорить об этом серьезно, то пытаться найти себе безгрешное правительство, чтобы обрести покой под его сенью – это предприятие с самого начала обреченное. Одним из поворотов на той дороге, которая привела нас к нынешнему положению дел, была ситуация, когда одна могущественная держава бомбила столицу суверенной европейской страны, и убила тысячи ее жителей, чтобы поддержать сепаратистское восстание в одном из ее регионов. Этой столицей был Белград, а этой державой – США вместе со своими союзниками по НАТО. Нет, это не оправдывает каких-либо последующих событий – просто если вы хотите покинуть свою страну на почве нравственного негодования против действий ее правительства, то, возможно, вам стоит внимательнее присмотреться к действиям тех правительств, под власть которых вы собираетесь перебраться.
«Весь мир лежит во зле», и думать, что проблема решается переездом, было бы наивно. Если вы хотите удаляться от зла и творить добро, лучше всего это делать там, где вы находитесь и где находятся люди, которые в вас нуждаются. Служить людям и поддерживать какие-то конкретные решения правительства – это разные вещи. В какой-то старой юмореске человек заявлял о своем намерении бросить жену в знак протеста против последних решений кабинета министров. Это, действительно комично – но так же странно было бы покидать страну, если вам в ней что-то не нравится.
Даже члены одной семьи могут расходиться в оценке происходящего. Но это не причина для того, чтобы, скажем, сын уезжал на чужбину, а отец еще и подгонял его, чтобы он поскорее убирался. Узы родства существуют на более глубоком уровне, чем текущая политическая обстановка. Как и узы общей истории, языка и культуры. Мы в любом случае сограждане друг другу.