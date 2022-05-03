Не уезжайте – и не прогоняйте

Происходящие события вызвали много разговоров про эмиграцию. Одни пишут в социальных сетях, что собираются уехать, другие радостно припевают «ехай [прочь]», полагая, что страна только выиграет, если такие неприятные люди (и нелояльные граждане) ее покинут.

Такие бодрые песни, однако, несколько поспешны. Одно дело, когда речь идет о работниках сферы искусств и развлечений – тут на вкус и цвет товарищей нет, и понесла ли отечественная культура невосполнимую утрату, могут быть разные мнения. Другое – когда на чемоданы садятся специалисты, которые нужны экономике, особенно в нынешних условиях. Вырастить специалистов нельзя моментально – на это нужны годы учебы и еще годы практики.

Более того, есть что-то в принципе неправильное в том, чтобы побуждать человека покинуть родную страну – если мы признаем, что мы не «граждане мира» и понятие Родины имеет для нас смысл. Не нужно разбрасываться согражданами, их у нас не особенно много.

Поэтому людей не стоит подталкивать к отъезду. Это не хорошо для страны – и не хорошо для них самих. В интернете как-то ходил афоризм «не делай того, что испортит твою жизнь навсегда только потому, что ты временно расстроен». Множество нитей, которые мы не замечаем, как воздух, связывают нас с той культурной средой, в которой мы выросли. «Родная почва», может быть, и метафора, но она описывает то место, где мы свои, где мы находимся как рыба в воде, «в своей коже».

Даже если вы в совершенстве овладели иностранным языком (а между способностью объясниться и способностью быть своим для носителей языка – огромная разница), ваш жизненный опыт все равно резко отличается от опыта жителей других стран. Они смотрели другие мультфильмы в детстве, им в школе преподавали других классиков, им ничего не говорят цитаты, которые вы моментально узнаете, а вы неспособны понять то, что местные подхватывают с полуслова.

Иностранцы в России часто кажутся странноватыми – но не только в России. Оказавшись в чужой стране, вы будете производить на местных точно такое же впечатление. Конечно, люди упорные могут пробиться везде – но иммигрантам приходится конкурировать с местными в заведомо худших условиях. А сейчас ситуация особенно неблагоприятна. Русские не находятся, мягко говоря, на пике своей популярности. Западная Европа заполнена беженцами с Украины, и все места, которые могли бы занять недавние переселенцы из восточнославянских земель, уже заняты.

Конечно, многие говорят о том, что собираются покинуть страну не в поисках лучшей доли (она откровенно сомнительна), а по моральным соображениям. Как написала гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, она уехала из России в Израиль, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями». Это вызвало волну насмешек – Израиль без конца воюет со своими соседями с момента своего основания. Конечно, кто-то будет винить Израиль, кто-то арабов – но факт есть факт: Израиль – высоко милитаризированное государство, которое на войне было больше, чем вы на свежем воздухе.

На эту тему

Если говорить об этом серьезно, то пытаться найти себе безгрешное правительство, чтобы обрести покой под его сенью – это предприятие с самого начала обреченное. Одним из поворотов на той дороге, которая привела нас к нынешнему положению дел, была ситуация, когда одна могущественная держава бомбила столицу суверенной европейской страны, и убила тысячи ее жителей, чтобы поддержать сепаратистское восстание в одном из ее регионов. Этой столицей был Белград, а этой державой – США вместе со своими союзниками по НАТО. Нет, это не оправдывает каких-либо последующих событий – просто если вы хотите покинуть свою страну на почве нравственного негодования против действий ее правительства, то, возможно, вам стоит внимательнее присмотреться к действиям тех правительств, под власть которых вы собираетесь перебраться.

«Весь мир лежит во зле», и думать, что проблема решается переездом, было бы наивно. Если вы хотите удаляться от зла и творить добро, лучше всего это делать там, где вы находитесь и где находятся люди, которые в вас нуждаются. Служить людям и поддерживать какие-то конкретные решения правительства – это разные вещи. В какой-то старой юмореске человек заявлял о своем намерении бросить жену в знак протеста против последних решений кабинета министров. Это, действительно комично – но так же странно было бы покидать страну, если вам в ней что-то не нравится.

Даже члены одной семьи могут расходиться в оценке происходящего. Но это не причина для того, чтобы, скажем, сын уезжал на чужбину, а отец еще и подгонял его, чтобы он поскорее убирался. Узы родства существуют на более глубоком уровне, чем текущая политическая обстановка. Как и узы общей истории, языка и культуры. Мы в любом случае сограждане друг другу.