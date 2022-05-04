Почему из администрации США бегут сотрудники

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4 мая, среда  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
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Финляндия делает подарок Росатому отказом строить АЭС

Финляндия отказалась от строительства российской АЭС Антон Ваганов/ТАСС
Финляндия разорвала контракт с Росатомом на строительство атомной электростанции. Однако для России такой исход можно считать удачным. Почему Росатом ранее вписался в этот проект и каких экономических выгод лишает себя Финляндия? Подробности...
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Англосаксы делают разрыв Запада с Россией необратимым

Страны англосаксонского мира переводят экономическую войну с Россией в режим войны без правил Clodagh Kilcoyne/REUTERS
США, Канада и другие страны «англосаксонского мира» планируют отменить последние правила в ведущейся сейчас экономической войне. А именно – потратить связанные с российскими бизнесменами активы на военную помощь Украине. Практика показывает, что подобные шаги способны зацементировать антагонизм между странами на несколько поколений вперед. Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов

По вине украинских националистов в Доме профсоюзов заживо сгорели более 40 человек Боровский Андрей/ТАСС
Точно известны имена тех, кто организовывал расправу над активистами одесского Антимайдана и прямо участвовал в сожжении людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. На это указывают и российское руководство, и активисты одесского сопротивления. Теперь, когда российские войска освобождают Причерноморье, перспектива справедливого правосудия становится реальной. Кто может оказаться на скамье подсудимых? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему из администрации США бегут сотрудники

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Ставка администрации Байдена на агрессивную внешнюю политику обернулась оглушительным провалом, не сулящим Демпартии ничего хорошего ни в ближней, ни даже в среднесрочной перспективе. Подробности...

Не уезжайте – и не прогоняйте

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Есть что-то в принципе неправильное в том, чтобы побуждать человека покинуть родную страну – если мы признаем, что мы не «граждане мира» и понятие Родины имеет для нас смысл. Не нужно разбрасываться согражданами, их у нас не особенно много. Подробности...
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Противостояние не только Востока и Запада, но Севера и Юга

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Наши мысли текут по руслам доставшихся нам рек. На Север. Мы умеем созидать тепло. Наши траты обильны. Наши приобретения огромны. Наше будущее чревато вызовами, но мы победим. Подробности...
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Самая жуткая страна в мире

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Херсон не вернется в состав Украины

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В городах России широко отпраздновали Первомай

В городах России прошли торжественные демонстрации по случаю праздника Весны и Труда – именно так сейчас называется знаменитый на весь мир праздник, истоки которого уходят в XIX век. Флаги, цветы, шарики и транспаранты – неотъемлемая часть первомайских мероприятий
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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Владимир Прохватилов

    Почему из администрации США бегут сотрудники

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		4 мая 2022, 09:14

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что команда администрации Джо Байдена разбегается, спешно покидая Белый дом. По ее словам, недавние хамские заявления представителя Пентагона Джона Кирби вызваны, помимо прочего, еще и тем, что у Кирби сдают нервы на фоне массовых увольнений ведущих чиновников администрации Белого дома.

    «Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США – упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к администрации и лично Байдену. По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Джина Маккарти», – отметила Захарова.

    Подумывают об отставке и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, а также зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх. Еще больше беглецов из команды вице-президента США Камалы Харрис. В конце апреля подала в отставку ключевой член команды Харрис – глава ее аппарата Тина Флурной. В конце прошлого года ушла в отставку глава пресс-службы и старший советник Харрис Симона Сандерс, брутального вида афроамериканка, разрабатывавшая политическую стратегию не только для своей начальницы, но и для Джо Байдена. Хлопнув дверью Белого дома, Сандерс стала вести свое шоу на канале MSNBC. 

    Месяцем раньше команду Харрис покинула директор по связям с общественностью, еще одна пассионарная чернокожая активистка Эшли Этьенн, которая занимала такую же должность в администрации Обамы и была старшим советником по стратегическому планированию в президентской кампании Байдена. Если Тина Флурной ушла тихо и устроилась на телевидении, то Эшли Этьенн дала понять, что недовольна своей начальницей и идет искать по свету «другие возможности» (other opportunities) борьбы против белых супрематистов.

    Из команды вице-президента США Камалы Харрис также сбежали: замглавы администрации Харрис Майкл Фукс, советник по национальной безопасности Нэнси МакЭлдауни, заместитель пресс-секретаря Сабрина Сингх, заместитель директора по связям с общественностью и межправительственным связям Винсент Эванс, директор по связям с общественностью Питер Вельц, спичрайтер Кейт Чайлдс Грэм.

    Фото: IMAGO/Oliver Contreras / Pool/Global Look Press

    Всего таких беглецов почти полтора десятка, причем, похоже, будет еще больше. Дело в том, что практически все увольняющиеся по собственному желанию советники Байдена и Харрис подвизались в Госдепе еще при Клинтоне и Обаме, то есть являются убежденными прогрессистами, борцами за «новую нормальность», зеленую экономику и против белого супрематизма.

    Они бы не ушли с хорошо оплачиваемых должностей, если бы не понимали, что их карта бита. Рейтинг Байдена падает стремительным домкратом, но рейтинг Харрис пикирует еще быстрее, прямо с гиперзвуковой скоростью. В условиях экономического кризиса в США, вызванного санкционной войной против России и Китая, позиции Демпартии слабы как никогда. Рейтинг Байдена просел до 33%. Большинство американцев категорически против его украинской политики, «опасаясь разжигания более широкого конфликта». Две трети уверены, что дела в экономике будут становиться еще хуже. 54% считают Байдена худшим президентом в истории Америки.

    Американцы отворачиваются от демократов, поражение которых на промежуточных выборах осенью этого года, а затем и в следующей президентской гонке, практически предопределено. Мало того, всех причастных к грязным делам Байдена и Ко ждет скамья подсудимых. Нацелившиеся на завоевание большинства в Конгрессе республиканцы вытащат все прогрессивные скелеты из шкафов противников. 

    Американская Фемида, осознавая перемену настроения широких народных масс, держит нос по ветру. Несколько лет назад демократы науськали прокуратуру Нью-Йорка начать расследование девелоперского бизнеса Дональда Трампа, полагая, что в мутных водах городской застройки всегда можно найти увесистый компромат и выбросить Трампа из большой политики.

    Ан нет. На днях коллегия присяжных, рассматривавшая «дело Трампа», самораспустилась, и шансы сделать Трампа «самым выдающимся уголовным ответчиком в мире» близки к нулю, что с досадой признает The New York Times.

    Больше всего в Америке возмущаются украинской политикой администрации Байдена.

    Коалиция прогрессивного сообщества США CommonDreams – ядерный электорат демократов – направила письмо Джо Байдену, в котором призывает его администрацию «сделать все возможное для дипломатического урегулирования войны на Украине и избегать действий, которые могли бы вызвать дальнейшую эскалацию, потому что это может привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией, обладающими ядерным оружием». От Байдена потребовали начать прямые переговоры с Россией для предотвращения термоядерной войны.

    Феминистская организация CODEPINK назвала запрошенные Байденом $33 млрд для Украины «взносом на третью мировую войну»: «Как США могут поддерживать уже довольно очевидное вранье о том, что мы не участвуем в войне между Украиной и Россией, если мы вкладываем в нее 33 миллиарда долларов? Это не приведет к эскалации?» – справедливо спрашивают феминистки.

    Республиканский Ron Paul Institute назвал украинский конфликт государственным рэкетом, развязанным жаждущим наживы военно-промышленным комплексом США. К Байдену возникает все больше вопросов о бессмысленности подобных астрономических трат. Самый популярный американский телеведущий Такер Карлсон прогнозирует скорый разгром украинской армии в Донбассе. Переданное Украине американское оружие будет уничтожено или окажется в руках русских.

    Ставка администрации Байдена на агрессивную внешнюю политику обернулась оглушительным провалом, не сулящим Демпартии ничего хорошего ни в ближней, ни даже в среднесрочной перспективе. А козлами отпущения могут сделать тех самых прогрессивных стратегов вроде Тины Флурной и Эшли Этьенн, которые спешат покинуть тонущий корабль Байдена.

    Вовремя предать – это значит предвидеть. 

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