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Захарова объяснила нервный срыв представителя Пентагона Джона Кирби
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По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о президенте России можно объяснить «нервами».
«У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про Президента России», – отметила Захарова.
«Среди прочей ереси он заявил, что ему «трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине». Это американскому-то контр-адмиралу трудно на что-то смотреть?!», – сыронизирова Захарова в своем Telegram-канале.
Далее представить российского МИД рассказала о карьере Кирби.
«У Кирби солидный послужной список. 28 лет во флоте с 1986 по 2015 год, включая работы в качестве главы информационной службы Военно-морских сил США. То есть он был среди тех высших офицеров США, в чье распоряжение стекалась вся информация Пентагона, он был осведомлен буквально обо всем. Он знал про обеднённый уран в Югославии, знал про «иракское досье», как сейчас называют значительный массив документов, свидетельствующих о военных преступления военнослужащих США в Ираке. Мы обо всем этом узнали благодаря «Викиликс» и его авторам, которых изничтожают коллеги Кирби, а сам Джон каждый день читал эти отчеты: о тысячах и тысячах гражданских, погибших в деревнях Ирака и Сирии от зверств американского контингента. С учетом уровня оснащенности американских военных, нет сомнений, что он видел фотографии, видел видеоматериалы. Интересно, не трудно ему было на эти бесчеловечные зрелища смотреть?», – поинтересовалась представитель МИД.
Причиной его нервозности Захарова назвала раскрытые сведения о работе американских биолабораторий на Украине, а также в оттоке высокопоставленных чиновников из Белого дома.
«Второе. Всё это на фоне отъезжающей из Белого дома политической команды. Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. Повод, который называют эксперты в США, – упаднические настроения на фоне отсутствия доверия к Администрации и лично Байдену», – написала Захарова, отметив, что Кирби тяжело смотреть не украинские события, а на свое будущее.
«Если контроль над Конгрессом перейдёт к республиканцам, мало вообще никому не покажется. И Кирби затаскают по публичным слушаниям первым. Нет, сначала Нуланд. Потом Кирби.
Уже писала про внезапное желание отдохнуть от содеянного, возникшее у архитектора антироссийских санкций, зампомощника Президента США по нацбезопасности Далипа Сингха. И, как оказалось, устали там за год многие.
По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью С.Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Дж.Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома П.Табор, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Д.Фельдман.
Джон Керри в раздумьях, не оставить ли этот корабль до конца года, как пишут те же американские СМИ. Но я в него верю. В такой момент просто непорядочно бросать климат и Байдена.
Что творится в рядах вице-президента США К.Харрис, и писать не хочется. Там просто массовый исход. Руководители аппарата, пресс-служба последуют примеру десятков ключевых сотрудников, которые уже ушли», – прогнозирует Захарова.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать».
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В США оценили опасность ракет «Калибр» для НАТО
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Российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы, выразил уверенность обозреватель The National Interest Крис Осборн.
«Россия модернизирует свою крылатую ракету «Калибр» корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить характеристики [изделия] для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет», – приводит мнение автора материала РИА «Новости».
При этом Осборн в своей статье высказал утверждение, что неизвестно, будет ли модернизация «Калибра» соответствовать последним разработкам ракеты «Томагавк». Как отмечает автор статьи, ракеты «Томагавк» Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.
По мнению обозревателя, вопрос состоит в том, насколько модернизированный «Калибр» будет похож на новые модификации «Томагавка». «Раскрывать подробностей русские не стали, но разумно предположить, что «Калибры» будут представлять угрозу НАТО еще долгие годы», – резюмирует автор.
Напомним, в среду Минобороны России опубликовало видео удара крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря по объектам инфраструктуры ВС Украины. В понедельник гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил о старте работ по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр», которая будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками и повышенной боевой эффективностью.
Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т (с проникающей боевой частью фугасного действия) и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям (также оснащенные фугасными боеголовками). Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок «Калибр-ПЛ» заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.
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Россия в ООН отказалась считать Международный уголовный суд органом правосудия
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Международный уголовный суд не имеет ничего общего с правосудием, это «почти политический» инструмент, заявил глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.
Франция и Албания при поддержке Украины организовали неформальное заседание СБ ООН по теме «Обеспечение ответственности за зверства, совершенные на Украине». Также соорганизаторами выступили США и Великобритания. Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине, передает РИА «Новости».
Леонидченко на заседании указал, что Вашингтон и Лондон «сделали все мыслимое, чтобы огородить своих военных от МУС», создав «защитное законодательство». По его словам, «политическое давление, финансовое воздействие и даже наложение персональных санкций на прокурора МУС – все это вело к желанному результату». В результате «расследования военных преступлений, совершенных солдатами этих государств в Ираке и Афганистане», были «деприоритизированы» судом. Как отметил Леонидченко, это «сложный термин» для «ничегонеделания».
Представитель России подчеркнул лицемерие США и Великобритании, которые внезапно стали поддерживать суд, направляя МУС миллионы долларов. По его словам, это демонстрирует уровень «непредвзятости и объективности МУС», а также «превращает правосудие в фарс».
Леонидченко сообщил, что Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, на котором расскажет «правду о реальной ситуации «на земле». Москва хочет «дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки».
Напомним, ни Россия, ни Украина не являются участниками МУС. Первая подписала Римский статут, но потом отозвала подпись (как поступили и США), а Украина хотя и подписала, не ратифицировала – этот вопрос активно муссировали в Киеве с 2014 года, но оставили как есть, боясь, что может последовать наказание за действия ВСУ в Донбассе.
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Эксперт объяснил потерю интереса простых американцев к Украине
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«Украинская повестка перестала быть актуальной для американского общества еще в начале апреля», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее телеканал Fox News зафиксировал резкую потерю интереса к Украине со стороны американцев на фоне растущих проблем в экономике.
«На первом месте для американцев стоят вопросы экономики, потом борьба с преступностью, миграция и так далее. Украина даже в пятерку проблем периодически не попадает», – отметил эксперт. «Для американского общества проблемы за 10 тыс. километров от границ США довольно абстрактны», – добавил он.
«Совсем другое отношение к этому вопросу у вашингтонского политического класса. Они инвестировали очень много политического капитала в Украину», – рассказал собеседник. «С большой долей вероятности можно говорить, что истеблишмент будет повышать ставки до того момента, пока они не убедятся в своем тотальном поражении», – продолжил политолог.
Дудаков подчеркнул, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса довольно значительную сумму для помощи Украине – порядка 33 млрд долларов. «Такую большую сумму он запросил специально для того, чтобы хватило на весь год. И, скорее всего, он эти деньги получит», – заметил он.
«Скоро выборы в Конгресс США. Уже летом законодатели разъедутся по своим штатам, чтобы участвовать в праймериз, им будет совсем не до Украины. Поэтому Байден пытается этот вопрос закрыть до конца года», – добавил собеседник.
Политолог рассказал, что у Вашингтона есть достаточно серьезные просчеты в оценке взаимоотношения российской власти и олигархов. «В американском истеблишменте придерживаются точки зрения, что если надавить на русских олигархов, то они устроят «дворцовый переворот» в России и изменят внешнюю политику нашей страны», – отметил он.
«Я думаю, что заявления об аресте имущества российских олигархов связанны именно с желанием оказать давление на систему, а не жажды наживы. Суммы там приличные, но не критические для американского бюджета», – резюмировал эксперт.
В среду телеканал Fox News опубликовал результаты опроса, согласно которому проблемы миграции беспокоят американцев больше, чем проблемы Украины. Кроме того, опрос, проведенный университетом Квиннипиак, показал, что инфляция на сегодняшний день является самой актуальным вопросом для американцев – 31% опрошенных заявили, что это их самая насущная проблема. На втором месте миграция (10%), затем избирательные законы (8%), и лишь затем Украина (7%).
В аналогичном опросе месяц назад инфляция была главной проблемой для 30% американцев, за ней следовали Украина (14%), а затем иммиграция с 9%.
Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос о выделении дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украине. Из этих средств порядка 20,4 млрд долларов пойдут на военную помощь, 8,5 млрд – на экономическую и 3 млрд – на гуманитарную помощь и поддержку Украины в сфере продовольственной безопасности.
В США также заявили о намерении изъять активы российских олигархов и направить вырученные средства на помощь Украине. Соответствующие законодательные предложения направил в Конгресс американский президент.
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Захарова раскритиковала идею Блинкена за идиотизм
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону.
«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, <...> ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», – сказала Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Захарова отметила, что пока международное сообщество не ставило глобального вопроса в правовом поле о действиях США в Сирии, Ливии, Ираке и других странах. По ее словам, попытки США принять недружественные меры против России из-за якобы совершенных по отношению к украинцам преступлений могут «отрикошетить» по Вашингтону. «А не получится ли так, что постановка вопроса таким образом приведет к обратному эффекту? И что сотни тысяч иракцев, семей, которые потеряли своих близких в 2000-х годах, сербы, ливийцы и многие другие народы, которые были лишены всего, зададутся тем же вопросом и используют тот же механизм <...> для постановки глобального вопроса о действиях США и всех, кто к ним примкнул в международно-правовой плоскости? Пока вопрос так не стоял», – добавила дипломат.
«Чем больше США эту тему сейчас зарождают в умах международной общественности, тем больше международная общественность вспоминает о преступлениях США», – подчеркнула Захарова, напомнив о поставках Вашингтоном оружия Афганистану, «умеренным» в Сирии. Она уточнила, что есть множество свидетельств попадания американского оружия в руки террористических организаций, поэтому «красивый заход» с точки зрения США о якобы финансировании Россией терроризма может обернуться для них самих издержками.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
Захарова в этой связи заявила, что в Москве считают пропагандистским ходом заявления Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.
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Азиатские СМИ: США поражены отказом Индии вводить санкции против России
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Соединенные Штаты удивились решением Индии не поддерживать антироссийские санкции из-за военной операции на Украине и перейти к торговле с Россией в рублях, пишет зарегистрированное в Гонконге англоязычное издание Asia Times.
По мнению автора статьи, разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражает региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая.
«Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине. Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватель Asia Times считает, что Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству «унизительным» отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис».
«С первой непростой проблемой трем азиатским державам придется иметь дело самим. Второе обстоятельство убедило Нью-Дели в том, что американская дружба схожа с пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент», – сообщается в публикации.
В начале апреля сообщалось, что Россия и Индия могут расширить торговлю в национальных валютах в ближайшем будущем, а индийцы могут занять те ниши, которые освободили западные компании. На первой же встрече в Мумбаи представители Банка России и Reserve Bank of India (RBI, Центробанк Индии) обсуждали оплату торговых сделок в рупиях и рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала три причины, по которым Индия поддерживает Россию.
Россия обменяла американца Рида на летчика Ярошенко
В результате переговоров 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили в МИД.
«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии переговоров по обмену Медведчука на пленных. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Потом глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.
США обвинили Россию в «ядерном шантаже»
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Посол США в России Джон Салливан назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны «ядерным шантажом».
«Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но также не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерного [конфликта]», – утверждал Салливан в интервью телекомпании CNN, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы российского МИД, передает ТАСС.
По словам Салливана, Вашингтон не планирует «ввязываться в безответственную полемику по отношению к ядерному оружию». США «готовы отразить ядерную агрессию против Соединенных Штатов», добавил посол.
Напомним, во вторник Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России. В минувшую субботу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы.
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Ярошенко: Мне не предлагали перевозить наркотики
Российский летчик Константин Ярошенко на телеканале «Россия 24» рассказал, что ему не предлагали перевозить наркотики, речь шла о дипломатической почте Либерии, а прилетел он туда для осмотра самолета.
«Мне не предлагали перевозить никакие наркотики. Мне предложили, и то обходным путем, возможность, если я могу, перевезти дипломатическую почту Либерии. Все, не более того. Тем более я поехал в Либерию не для каких-то переговоров, а я приехал на осмотр самолета», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее в МИД России сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Позднее российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре выразил благодарность турецкому коллеге Тайипу Эрдогану за состоявшийся в Турции обмен.
Американский президент Джо Байден заявлял, что Рид возвращается в страну из России. Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила признательность Турции за то, что она позволила осуществить обмен пленными между Россией и США на ее территории.
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Антонов счел оскорбительными слова пресс-секретаря Пентагона о России
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России «оскорбительными и неприемлемыми».
«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», – сообщается в Telegram-канале посольства.
По словам Антонова, в США стало нормой, что «чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей», при этом не хотят «замечать бесчисленных преступлений киевского режима и толкают его на новые злодеяния, продолжая накачивать Украину вооружениями».
Посол допустил, что, по всей видимости, власти США не заинтересованы в прекращении огня. «Главное для Дж. Кирби и ему подобных – чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно за то, что запятнал честь своего мундира», – заключил Антонов.
Накануне Кирби, отвечая на вопрос журналистов, являются ли, по мнению Пентагона, российские шаги по отношению к Украине рациональными, заявил, что «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать», пишет РИА «Новости».
Далее после десятисекундной паузы он добавил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель».
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В США запретили проводить «Бессмертный полк»
Соединенные Штаты наложили запрет на проведение «Бессмертного полка», сообщил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.
«Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» – и это запрещено», – цитирует Макарова ТАСС.
По его словам, власти Ирландии отозвали разрешение на проведение шествия «Бессмертного полка» в 2022 году. В Германии же шествие официально не запрещено на данный момент, но прорабатывается вопрос об альтернативном шествии.
В России «Бессмертный полк» в этом году пройдет в традиционном очном формате.
В ноябре Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.
Конгрессмены США поддержали идею помогать Киеву за счет арестованных активов
Палата представителей США проголосовала за законопроект, в соответствии с которым арестованные активы иностранцев можно направлять на поддержку Украины, сообщают информационные агентства.
Проект закона позволяет США конфисковать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки российских властей или незаконных действий. При этом активы можно использовать для восстановления Украины и гуманитарной помощи украинцам, передает РИА «Новости».
Напомним, министр юстиции страны Меррик Гарленд сообщал, что администрация США попросит Конгресс расширить ее полномочия в вопросе конфискации активов. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
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США заявили о намерении изъять попавшие под санкции госактивы России
США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов, адвокаты занимаются этим вопросом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
«Это один из вопросов, к которому мы попросили присмотреться наших адвокатов: какие полномочия будут нужны потенциально для изъятия этих активов», – цитирует РИА «Новости» слова Блинкена.
Так он ответил на вопрос, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам, в том числе Центробанка, по той же модели, которую предлагается использовать для изъятия арестованного имущества российских бизнесменов. Блинкен ответил на этот вопрос утвердительно.
Ранее президент США Джо Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов, что «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины.
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Байден подтвердил возвращение в США американца Тревора Рида
Студент из США Тревор Рид возвращается в страну из России, говорится в заявлении президента США Джо Байдена.
«Сегодня мы ждем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение к семье, которой очень его не хватало. Тревор – бывший морской пехотинец – освобожден из российского заключения», – приводит его сообщение ТАСС.
Ранее в МИД России сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов
Этот пакет предложений создаст новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российскими бизнесменами, и «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины и еще больше укрепит соответствующие правоохранительные механизмы, говорится в письменном заявлении Белого дома.
В Белом доме добавили, что данное «предложение направлено на то, чтобы упростить процесс изъятия активов олигархов, расширить сферу охвата активов, подлежащих аресту, а также позволить доходам поступать на Украину», передает ТАСС.
Таким образом, поясняется в документе, речь идет о «новом, упрощенном административном процессе с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества в США, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями, и имеющего связь с определенными противоправными действиями». Кроме того, президент направляет в Конгресс в четверг и запрос на предоставление Киеву дополнительной военной помощи.
Ранее США поддержали намерение Киева «выдавить россиян» с востока Украины.
Напомним, как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорит о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой. В начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой».
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Блинкен не стал давать оценку нападениям Украины на российскую территорию
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Комментируя нападения украинских военных на российскую территорию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев сам должен выбирать тактику.
Блинкен заверил, что США «привержены стремлению предоставить» Украине «средства, необходимые, чтобы отразить российскую агрессию и вытеснить русских из страны». «Другой вопрос – необходимо ли украинцам совершать действия, которые выходят за пределы их границ», – заявил он. По словам Блинкена, «жизненно важно, чтобы Киев сделал все необходимое для защиты от агрессии».
При этом США намерены «продолжить вводить новые санкции» против России «в предстоящие недели», это будет продолжаться, пока Россия «не прекратит» спецоперацию на Украине. Вашингтон намерен «продолжим фокусировать внимание на дополнительных секторах российской экономики», передает РИА «Новости».
Блинкен сообщил, что американские «дипломаты возвращаются на Украину на этой неделе, чтобы начать процесс открытия посольства в Киеве». Они «начнут в Львове, на западной Украине, с целью открыть посольство насколько возможно скоро, но и насколько возможно безопасно». По словам Блинкена, ожидается, что процесс займет «следующие несколько недель».
Напомним, уже несколько раз фиксировались случаи нанесения ударов по российской территории украинскими вертолетами и, видимо, беспилотниками. В ночь на 27 апреля в приграничных регионах России вновь прозвучали взрывы – в Белгородской области загорелся склад боеприпасов, под Воронежем сбит украинский БПЛА.
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