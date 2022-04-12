Стало известно о нахождении 200 наемников из Хорватии на Украине

Хорватские журналисты утверждают, что на Украине действуют 200 наемников из Хорватии, которые прибыли в Мариуполь до российской спецоперации, сказал посол России в Загребе Андрей Нестеренко в эфире «Россия 24».

«Я могу оперировать не официальными данными, а той информацией, которая появлялась здесь в средствах массовой информации. Речь шла о двухстах наемниках. Причем местные журналисты, ссылаясь на свои закрытые источники, утверждали, что эти наемники прибыли в Мариуполь еще до начала нашей спецоперации», – приводит его слова РИА «Новости».

Дипломат считает, что у Хорватии было убеждение, что военные действия вот-вот начнутся, и они «вынуждены» участвовать.

«Подтверждением тому, что в Мариуполе были хорватские наемники, является то, что на одном из зданий, опять же, согласно утверждениям хорватских СМИ, располагался штаб «Азова» (против бойцов этого националистического полка в России возбуждено уголовное дело) и рядом с флагом «Азова» хорваты повесили свой флаг, этому имеются документальные подтверждения», – уточнил Нестеренко.

Он подчеркнул, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть цифры.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД