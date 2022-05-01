Восточная Европа должна ответить за войну с памятниками

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Поставки российского газа в Германию важны всей Европе и особенно Польше

Поставки российского газа в Германию не прерывались даже во времена холодной войны Olaf Schuelke/Global Look Press
Россия неожиданно отклонила платеж от немецкой компании за поставки газа, хотя они были совершены по новой схеме. Это породило страхи о серьезном разладе в отношениях с Германией. Однако поставки российского газа в ФРГ никогда не прерывались за более чем 40 лет. Парадоксально, но больше всех в Европе в них теперь заинтересована Польша. В чем причина возникших разногласий между Москвой и Берлином? И при чем тут Варшава?  Подробности...
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Англосаксы делают разрыв Запада с Россией необратимым

Страны англосаксонского мира переводят экономическую войну с Россией в режим войны без правил Clodagh Kilcoyne/REUTERS
США, Канада и другие страны «англосаксонского мира» планируют отменить последние правила в ведущейся сейчас экономической войне. А именно – потратить связанные с российскими бизнесменами активы на военную помощь Украине. Практика показывает, что подобные шаги способны зацементировать антагонизм между странами на несколько поколений вперед. Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Украинская экономика зависла на краю пропасти

На Украине топливный кризис, и цены на бензин продолжают расти
Украине срочно требуются несколько миллиардов долларов в месяц, иначе страна не сможет функционировать. Об этом официально заявляют украинские власти, и Запад вроде бы обещает помочь. Как именно будет выглядеть помощь, когда именно она придет и почему все эти манипуляции крайне мало способны помочь Киеву? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Восточная Европа должна ответить за войну с памятниками

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Ожидать, что бывшие соцстраны будут разделять нашу память о Второй мировой, не приходится. Тем не менее, обязательства поддерживать воинские захоронения в надлежащем виде у этих государств есть. И если они их нарушают – Россия должна отвечать предельно жестко. Подробности...
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Защита русского мира стала общим делом

Александр Рудаков
Александр Рудаков, политолог
Вопреки прогнозам, предрекавшим раскол общества и кризис доверия к власти, социологические опросы на протяжении последних двух месяцев устойчиво фиксируют прямо противоположную тенденцию. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Херсонская область подаст пример всем освобожденным территориям

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Жители Херсонской области нуждаются в еще более серьезном информационном экзорцизме, чем люди с освобожденных территорий Донецкой и Луганской республик. Подробности...
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Самая жуткая страна в мире

Херсон не вернется в состав Украины

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Газпром «перекрыл вентиль» полякам и болгарам

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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Восточная Европа должна ответить за войну с памятниками

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		1 мая 2022, 15:00

    Последние лет 20 в бывших социалистических странах Европы ближе к 9 Мая начинается приступ борьбы с советским наследием. И именно в этот период усиливается желание снести как можно больше памятников советским воинам-освободителям. Естественно, что в свете последних событий на Украине эти приступы приобрели особо острый характер. Правда, обстановка в разных государствах не одинаковая.

    Естественно, самое большое «оживление» наблюдается в Прибалтике. Во всех трех странах начали запрещать акции, приуроченные к 9 Мая. Но, пожалуй, в этот раз больше других отличилась Латвия. Там задумались о сносе в Риге памятника Воину-освободителю. Подобное действие уже произвели в поселке Мадлиена, а в Валмиере дело пока «ограничилось» осквернением монумента. То, что власти этой прибалтийской страны выполнят свои угрозы и пойдут дальше – сомневаться почти не приходится.

    Тем временем в Эстонии задумались о полном сносе всех памятников красноармейцам. Пока же дело дошло до осквернения «Бронзового солдата» в Таллине, которого отправили на кладбище как раз в эти дни 15 лет назад. В Литве как по команде испохабили монументы сразу в Каунасе, Паланге и Мариамполе – причем совсем не факт, что это рук приехавших в страну выходцев из Украины. Подобное происходило годами, и до всякого 2014 года. И, опять же, вряд ли дело ограничится только осквернением что в эстонском, что в литовском случаях.

    Почему прибалты так поступают – говорить излишне. Для них любой советский памятник – это «восхваление оккупации». Зато в героях ходят пособники Гитлера, от которых в других странах ЕС стараются лишний раз хорошо не вспоминать. И если Россия хочет добиться уважения к себе – необходимо продолжить линию на полный разрыв экономических и иных связей с прибалтийскими странами, и ввести против них бессрочные санкции. Причем вне зависимости от того, чем закончится нынешняя украинская история.

    Польша стабильно остается еще одним центром борьбы с историей. За последние дни в трех городах в разных частях страны демонтировали памятники красноармейцам. Мало того – борьбу с гробами превратили в показуху в прямом эфире. И, опять же – на этом вряд ли успокоятся. Местный Институт национальной памяти анонсировал начало сноса надгробных памятников советским солдатам на кладбищах. Тем самым предполагается расширить действие закона 2017 года, под который попадали только монументы вне мест захоронения.

    Фото: Maciej Luczniewski/Reuters

    По состоянию на прошлый год, в Польше снесли порядка 450 памятников. Уцелели только те, за кого заступились власти на местах. Причем героями в стране становятся уже не только воины бывшей частью Антигитлеровской коалиции Армии Крайовой. Еще три года назад президент Анджей Дуда принял участие в церемонии по случаю 75-летия создания Свентокшиской бригады – подразделения, прямо сотрудничавшего с нацистами, и участвовавшего, например, в уничтожении евреев. У многих поляков, к слову, подобное действо вызвало недоумение.

    Естественно, что подобное поведение не может оставаться без внимания России. Польша – достаточно крупная страна, от отношений с которой отказаться куда сложнее, чем от отношений с прибалтами. Тем не менее, пришло время всерьез заняться ответными мерами и выставлением полякам ответного исторического счета. 

    Эпизод с осквернением кладбища недавно имел место и в Румынии – в местечке Моцка. Учитывая, что уровень российско-румынских отношений почти такой же низкий, как и российско-польских – история вполне может повториться. Тем более, что у румын есть виды на территорию Молдавии. Отягчающим обстоятельством является и тот факт, что они так до конца и не отреклись от фигуры союзника Гитлера, диктатора Иона Антонеску. Его уже, конечно, не героизирует, однако однозначной анафеме и забвению ещё не предали. А раз так – то и снос памятников красноармейцам могут поставить на поток.

    Но уровень накала страстей на «румынском фронте» все-таки пониже. В целом в стране гораздо меньше памятников советским воинам, чем в других бывших соцстранах (что объясняется непростыми отношениями СССР и Румынии в свое время). И государственный вандализм там не приобретал такого размаха, как в Польше и прибалтийских странах. Так что держим руку на пульсе – чтобы в случае чего и к Румынии применить «культуру отмены».

    Весьма непростое положение сейчас в Чехии. Еще свежи в памяти снос памятника маршалу Коневу в Праге и установка в городе обелиска власовцам. Неоднократно оскверняли памятник Воину-освободителю в Брно. Учитывая, что сегодня у власти в стране находятся воинствующие русофобы, не исключена попытка принятия закона о массовом сносе монументов красноармейцам по польскому образцу. Тем более, что сдерживающих факторов почти нет – российско-чешских отношений сегодня фактически не существует.

    Но все же Чехия – пока что не Польша. Массового сноса статуй красноармейцам нет, кладбища никто не трогает. Многие чешские политические силы выступают категорически против такого поворота событий. Пособников нацистов в стране не героизируют. Мало того – чехи очень стесняются говорить о том, что их соплеменники служили в вермахте. Но восстановление отношений необходимо увязать с восстановлением памятника Коневу в Праге на видном, достойном месте – пусть и не прежнем.

    Пока о государственном вандализме не идет речь в Словакии и Болгарии, где союза с Гитлером официально стесняются. Тем не менее, отдельные инциденты в Словакии были, а в Болгарии они носили систематический характер. Сейчас у власти там находятся правительства, настроенные к России далеко не лучшим образом. Так что обстановку необходимо держать под контролем и заранее предупредить о том, что попытки заниматься войной с гробами будут дорого стоить. Желательно еще и подкрепить это какими-то примерами.

    Из бывших соцстран, входящих ныне в Евросоюз, особого беспокойства не вызывает разве что судьба захоронений и монументов в Венгрии и Словении. В первом случае свою роль играет весьма неплохой уровень межгосударственных отношений (несмотря на очень тяжелое их прошлое, связанное с Великой Отечественной войной). Во втором такой памятник всего один, открыли его несколько лет назад – да и уровень накала страстей в российско-словенских отношениях не тот. Проблемы есть, их достаточно, но они не уходят корнями в военное прошлое.

    Ожидать того, что народы бывших соцстран (ныне входящих в ЕС и НАТО) будут полностью разделять наше видение событий Второй мировой войны, не приходится. Да вообще нигде в Европе, кроме Сербии, такого не будет. Тем не менее, обязательства поддерживать воинские захоронения в надлежащем виде у этих государств есть. И если они их нарушают – Россия должна отвечать на подобное предельно жестким образом. Разумеется, разделяя разные случаи, и разнообразя своё поведение в зависимости от каждой конкретной страны.

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