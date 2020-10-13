Памятник Советской Армии осквернили в Софии

Памятник Советской Армии осквернили в центре Софии, посольство России отреагирует на акт вандализма, заявили в российской дипмиссии в Болгарии.

«Подтверждаем, что памятник Советской Армии, который находится в Княжеской градине в центре Софии, осквернили. Отреагируем соответствующим образом», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

В январе неизвестные злоумышленники осквернили памятник советскому воину-освободителю в Пловдиве, который также известен под названием «Алеша». Основание монумента было залито красной краской, на нем было написано «Мы не забыли» и «Не простим».

Напомним, в 2017 году посольство России в Болгарии направило ноту с требованиями тщательного расследования акта вандализма против памятника советскому воину-освободителю в Пловдиве и наказания виновных.