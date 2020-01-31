МИД Болгарии осудил осквернение памятника «Алеша»

МИД Болгарии осуждает осквернение памятника воину-освободителю «Алеша» в Пловдиве, говорится в сообщении ведомства.

«Мы ожидаем, что правоохранительные органы установят и привлекут виновных к ответственности. Принципиальная позиция МИД – осуждать издевательство над памятниками, которое не соответствует демократическим ценностям нашей страны», – передает ТАСС сообщение МИД Болгарии.

Неизвестные злоумышленники осквернили в ночь на четверг памятник советскому воину-освободителю в Пловдиве, который также известен под названием «Алеша». Основание монумента было залито красной краской, на нем было написано «Мы не забыли» и «Не простим».

Напомним, в 2017 году посольство России в Болгарии направило ноту с требованиями тщательного расследования акта вандализма против памятника советскому воину-освободителю в Пловдиве и наказания виновных.