Что будет с Украиной без Пушкина и Толстого

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28 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:22  |  vz.ru
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Польша и Болгария провоцируют мировой газовый кризис

Европа получила ответ от России за заморозку резервов Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС
Первыми лишились поставок российского газа Польша и Болгария. Следующими могут оказаться страны Прибалтики и Нидерланды. Причина перекрытия газового вентиля – в нежелании этих стран использовать новую схему расчетов. Чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, России и всего мирового рынка газа? Подробности...
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Что ждет Херсонщину при новой власти

Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону GoFly/YouTube
В Херсонской области появилась новая власть. Назначены мэр города и руководитель региона. Также новые власти приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». О чем свидетельствуют подобные планы и какие перспективы ожидают Херсонскую область под новым руководством?  Подробности...
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Почему России удалось обменять летчика Ярошенко

Ярошенко работал в Африке, где был арестован и экстрадирован по запросу США Валерий Матыцин/ТАСС
Россия вернула на родину летчика Константина Ярошенко, который больше десяти лет провел в американской тюрьме и мог отбыть там еще почти столько же. Россиянина обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Москва многие годы добивалась освобождения Ярошенко. Как при нынешних отношениях с США удалось добиться этого? И есть ли надежда обменять еще одного американского пленника – Виктора Бута? Подробности...
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Китай раскрыл ущербность западных «красных линий»

Китайские ВМС очень пугают Австралию Zuma/ТАСС
Недопустимо, чтобы Китай пересек «красную линию» и разместил свои войска «прямо на пороге» Австралии – заявляют и Вашингтон, и Канберра. Казалось бы, вполне законные требования безопасности. Однако они выглядят лицемерием и цинизмом на фоне реакции Запада на аналогичные требования Москвы – особенно если заметить, где именно расположена эта «красная линия». Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Патриотизм должен стать технологией

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские репортеры»
Мне кажется, самое важное слово сейчас – это слово «Освобождение». Оно описывает то, что происходит с Россией. Но не только. Оно описывает то, что Россия предлагает миру. Подробности...

Америка отвернулась от Христа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В авангарде дехристианизации Демократическая партия США – большинство белых демократов больше не считают себя христианами. А среди тех, кто еще верит в Христа, в основном чернокожие и латиноамериканцы. Подробности...
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Газ в обмен на самолеты

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо понять, что мировой рынок кончился, мировая банковская система кончилась, мировые резервные валюты кончились, финансового капитализма больше нет. Запад обнулил все это своими «санкциями» и экономической войной против России. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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Раздел Украины между Россией и Польшей

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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Памятник дружбе народов, снесенный в Киеве
    		   28 апреля 2022, 18:05
    Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press
    Текст: Николай Стороженко

    Украинская декоммунизация перешла в следующую фазу – дерусификации, полного отказа от русского на улицах городов, а прежде всего Киева. Речь идет о памятниках, названиях улиц, снесена Арка дружбы народов. Парадокс в том, что Украина при этом уничтожает память о самих украинцах, строивших и оберегавших эту страну. И у этой дерусификации будут большие последствия.

    Еще в конце 2013 года, после разрушения памятника Ленину на Бессарабской площади Киева, многие пророчески говорили о том, что это начало конца постсоветской Украины. Кто-то говорил это скорее в шутку: мол, Ленин Украину как республику создал и падающие по всей стране Ленины погребут под собой и украинскую государственность. 

    Другие говорили, что с Ленина все только начинается. А вот когда закончится и закончится ли вообще – большой вопрос.

    Закончилось это, как мы теперь уже понимаем, 24 февраля 2022 года. Итог, понятное дело, промежуточный. За неимением Лениных масштабы деконструкции расширились. Свежий пример – Арка дружбы народов в Киеве. Но она лишь символическое начало: к настоящему моменту список переименований, а вернее массового искоренения общей истории, распух почти до 500 пунктов и активно пополняется

    Долой русских и неправильных украинцев

    Изучение этого списка – занятие увлекательное. На первый взгляд кажется, что там нет ничего нового. Очередная фаза декоммунизации, переименования каким-то чудом еще сохранившихся переулков Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Следующие на очереди – улицы, названные в честь российских топонимов (Московская улица, Астраханская улица). Ну тоже можно понять – в нынешних-то условиях. Мы и сами похожим образом в свое время Санкт-Петербург в Петроград переименовали. Правда, тут же оказывается, что и Минск теперь тоже неугоден, и жителям Минского проспекта, площади, улицы и переулка вскоре предстоит «переехать».  

    А вот дальше интересней. Вслед за Марксом, Энгельсом, а также несколькими советскими функционерами на выход отправляется целый сводный партизанский отряд. Сидор Ковпак и Петр Вершигора. Олег Кошевой и Ульяна Громова. Николай Матеюк и Раиса Окипная. И даже Валя Котик. И ведь их объединяет не только борьба в партизанских отрядах. Все перечисленные либо родились, либо тесно были связаны с Украиной.

    Вот Валя Котик. Пионеры нынче не в почете, даже пионеры-герои. Но Валя не просто пионер и партизан, но и боец отряда имени Устима Кармелюка. Да еще и родом из-под Шепетовки (Хмельницкая область). Кармелюк и Шепетовка – если есть что-то более украинское, с радостью рассмотрим. Ковпак с полтавским суржиком. Вершигора, в мемуарах которого как не Иван Франко, так Ольга Кобылянская или Василий Стефаник. Бьемся об заклад, он знал украинскую литературу лучше тех, кто сегодня взялся переименовывать его улицу. 

    Раиса Окипная – актриса. Родилась в Чернигове, работала в Виннице и Киеве. Подпольщица, расстреляна гестапо. Ладно, пусть дерусификация. Но каким боком к ней урожденная Капшученко?

    Ну хорошо, эти хотя бы партизаны (а партизаны у нас советские). Но вот Амвросий Бучма. Актер и режиссер. Место рождения – лучше не придумать: Львов, Австро-Венгрия. Видимо, «провинился» двумя Сталинскими премиями, которые перечеркивают все его достижения и несомненный талант: название-то не новое, как назвали улицу в 1967 году, так и зовется.

    К поэтам Николаю Бажану и Павлу Тычине, видимо, претензии схожие. Украинскость обоих никак не конфликтовала с советской властью, поэтому – премии, награды, звания, улицы в их честь. А теперь все, баста.

    А вот Алексей Берест. В учебники как водружавшие на Рейхстаге Знамя Победы вошли Егоров и Кантария, сумчанин Берест почему-то потерялся по дороге. Во времена Ющенко ему даже посмертно дали «Героя Украины». В пику России, конечно же: мол, замалчиваете нашего. Потому что украинец. 

    Замалчиваем в фантазиях Ющенко. Памятная доска участнику штурма Рейхстага Алексею Бересту на проходной «Ростсельмаша» уж сколько лет висит. И что сегодня более весомо – она или звание от Ющенко – это хорошо бы у самого Береста спросить. В любом случае даже времена Ющенко теперь в прошлом. Звания Берест достоин, а улицы, получается, нет. Теперь – нет. А еще семь лет назад – да, вот только в 2015 году назвали.

    Напоследок у нас писатели. Нет, не Пушкин, Лермонтов, Достоевский и Толстой, хотя их на карте Киева тоже вскоре не останется. А Булгаков, Паустовский и Куприн. Каждый из них подарил нам свой Киев: «Белая гвардия», «Повесть о жизни», «Киевские типы». За одно это они заслуживают улицы в Киеве. Но мэрия считает иначе. 

    Дерусификация, как и было предсказано

    Сегодня Киев пытается оправдать эту чистку военной операцией РФ. Россия вторглась, бомбит наши города, поэтому ничего русского тут не останется. На это есть что возразить. «Десоветизация без разрыва с российской культурой невозможна», наставляет украинцев Юрий Макаров еще из 2013 года. Военная операция стала лишь удобным поводом, чтобы начать делать уже давно продуманные шаги. И здесь нынешним украинцам не по пути не только с Пушкиным и Толстым. Но и с другими украинцами, которые (так или иначе) оказались задействованы в общем государственном и культурном проекте.

    В последние годы этот проект называют русским миром, подразумевая цивилизационное поле, выходящее за географические границы нынешней России.

    Хотя стараниями пропагандистов с обеих сторон термин успел немного набить оскомину. Между тем все довольно просто. Русский мир – это когда в партизанском отряде рядом с украинцем Сидором Ковпаком идет русский Сергей Руднев. И им обоим не приходит в голову выяснять, кто из них кто. Русский мир – это когда украинец Берест на маленькой станции под Ростовом-на-Дону в последний момент успевает выдернуть из-под колес поезда маленькую девочку. И умирает от полученных ран через несколько часов.

    Русский мир – это когда Марлен Дитрих становится на колени перед своим кумиром, писателем Паустовским: она так мечтала об этой встрече. Общее прошлое и общее будущее двух национальностей одного народа. 

    Все в комплекте

    И от прошлого, и от будущего на Украине отказались уже давно. И сегодняшние переименования в рамках этого отказа были неизбежными. Не исключено даже, что вместо Арки дружбы народов мы вскоре получим новый арт-объект: Арку вражды или что-то в этом духе.

    Забавно, что даже многие иностранцы наивно понимают Украину лучше самих ее жителей. Для среднего иностранца украинцы – это такие русские, которые живут на Украине. Как оно, собственно говоря, и есть.

    А дальше уже проще. Русские – это космос, балет, Калашников, водка, икра, ракеты. И вечная заноза в заднице Запада. Со всем этим, а также со всеми вышеперечисленными украинцами, Киев сегодня решительно порывает. Что сразу ставит задачу: нужно как-то по-новому объяснить всему миру, кто такие украинцы. Для внутреннего употребления все просто. Была улица Толстого, станет улица Героев полка «Азов». Плюс памятник Бандере в каждом райцентре, плюс братские могилы защитников Украины – и готово дело. 

    Труднее будет с заграницей, для которой «Украина» вскоре превратится в «а, это те, у которых русские зачем-то половину страны оттяпали?». Тут уж иностранцы не поймут, а украинцы должны помнить. Всякий раз, когда Украина превращалась в Антироссию, наступал период Руины и скукоживания до двух-трех земель. Все идет в комплекте, просьба не обижаться.

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