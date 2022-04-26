Украинцы избили российскую женщину-ученого в Афинах

В Греции группа украинцев жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину, инцидент произошел на Пасху, ей разбили голову, об этом сообщила сама потерпевшая.

Инцидент произошел 24 апреля, когда праздновалась Пасха, сообщила Маряхина РИА «Новости».

«Мы с компанией были на пляже Агиос Космас в Афинах, было много компаний, все пекли мясо – там разрешено. Уже был вечер, наша компания разошлась, остались четверо человек. На некотором расстоянии была украинская компания, их было человек 30. В какой-то момент, когда мы уже собирали вещи, компания стала кричать долго и упорно «слава Украине», наши ребята – их осталось двое – крикнули «Слава России». В ответ посыпалась нецензурная брань, угрозы и люди пошли драться, с какими-то предметами в руках», – сказала она.

Женщина попыталась разнять конфликтующих, но ей ударили кастетом или каким-то железным предметом по лицу.

«Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда упала, били ногами куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах», – добавила Маряхина.

По ее словам, вскоре подбежали на помощь люди, они вызвали полицию, но правоохранители ехали очень долго.

«Те, кто нас бил, спрятались и разбежались. Первое заявление в полицию я сделала, сейчас я пойду к судебному медэксперту снимать побои, вчера они не работали. У меня однозначно есть сотрясение. У меня разбита голова, разбито лицо. Потом я опять пойду в полицию и дополню информацию, которую сразу не дала, а затем делом займутся адвокаты», – уточнила пострадавшая.

Маряхина отметила, что знает того, кто избивал ее, это – Виталий Повильчук, и у нее есть его номер телефона, адрес и другие данные.

«И те, кто меня бил, знают меня. Эти люди хотели этой драки, они выжидали, когда нас останется меньше. У нас компания была большая, но к вечеру все разошлись. Мы ни о чем не сожалеем, мы победим. Уверена, они будут наказаны», – заключила пострадавшая.

Ранее актриса Агния Мищенко-Бродская, называющая себя внучкой знаменитого поэта Иосифа Бродского, сообщила, что украинские беженцы напали на нее в Италии. Поводом избиения стала ее русская речь на улице.

Газета ВЗГЛЯД писала, как реагировать на всплеск русофобии за рубежом.