Взгляд
28 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:47  |  vz.ru
Разделы

Запад намерен лишить Россию авиации

Евросоюз грозит отобрать у России самолеты Airbus Андрей Самсонов/ТАСС
Авиационная отрасль России оказалась под санкционным давлением Запада. Полностью прекращено авиасообщение с Евросоюзом. Запрещены взлет, пролет и посадка всех самолетов с российской регистрацией и российскими владельцами, в том числе бизнес-джетов. Но это еще далеко не все. Главное - под вопрос поставлена эксплуатация Россией всех лайнеров под маркой Airbus. Подробности...
Перейти в раздел…

Условия «мира по Путину» услышали во Франции

Земмур уверен: отказ от расширения НАТО на восток выгоден Франции Aurelien Morissard/imago-images.de/
Global Look Press
Тема отношений с Россией обещает стать одной из главных на президентских выборах во Франции. Нынешние власти в лице Эммануэля Макрона занимают крайне жесткую позицию из-за операции ВС РФ на Украине, однако его соперник с правого фланга Эрик Земмур сенсационно предложил выполнить ключевое требование Москвы к НАТО. Подробности...
Перейти в раздел…

Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Как реагировать на всплеск русофобии за рубежом

Иностранцы подвергают проживающих за рубежом россиян массовым нападкам и травле REUTERS/Mayela Lopez
Из-за военной операции ВС РФ на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств. Нападки на русскоязычных приобрели устрашающие масштабы – в Польше украинцы грозятся «резать глотки» дальнобойщикам, а в Чехии русских студентов выгоняют с занятий. К чему следует быть готовым за рубежом и как власти России могут повлиять на ситуацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Рай может подождать

Владимир Мамонтов
Владимир Мамонтов, журналист
Все эти помешанные на деньгах уроды, которые за свою газовую жижу готовы всех удавить. Убийцы Каддафи. Лгуны и мошенники. Которые, закатывая глаза, как святоши, тащили и тащили ракеты к нашим границам. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Переговоры могут быть проведены и под Гомелем, и снова в Минске. А посредником в них должен быть Китай. Участие КНР придаст переговорам наивысший статус, полноту и значимость. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Можно подумать, что Россия во всем и везде зависит от сотрудничества со странами Запада и что разворачивающееся санкционное цунами и впрямь может накрыть нашу экономику «медным тазом», а то и вовсе удушить. Так ли это? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

В Париже услышали Путина

Обсуждение: 13 комментариев

Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 7 комментариев

Визит Алиева на фоне заговора

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Взломаны сайты популярных российских СМИ
    В Белоруссии начались переговоры России и Украины Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из вузов Европы В Японии употребили термин «оккупация» в отношении Южных Курил Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%
    Зеленский объявил об освобождении заключенных с боевым опытом Песков сказал, как Путин относится к персональным санкциям Германия решила полностью обеспечить себя возобновляемой электроэнергией к 2035 году Иностранцам запретили продавать ценные бумаги России
    Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса Премьер Болгарии потребовал отставки главы Минобороны из-за оценки действий России США пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за операцию России против Украины Михалков задал вопрос «плакальщикам» из богемы

    поставки оружия


    Сенатор: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца

    закрытие авиасообщения


    Рогозин заявил об аресте российских самолетов Евросоюзом

    «для поднятия духа»


    Создатель мифа о «Киевском призраке» признал его фейком

    Видео

    дерзкие подвиги


    Как простой матрос стал национальным героем России

    невиданное событие


    Пример Украины приводит Грузию в чувство

    подготовка диверсий


    Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

    финансовая система


    Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

    избавление от нацистов


    Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?

    Как реагировать на всплеск русофобии за рубежом

    Иностранцы подвергают проживающих за рубежом россиян массовым нападкам и травле
    		   28 февраля 2022, 14:38
    Фото: REUTERS/Mayela Lopez
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Из-за военной операции ВС РФ на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств. Нападки на русскоязычных приобрели устрашающие масштабы – в Польше украинцы грозятся «резать глотки» дальнобойщикам, а в Чехии русских студентов выгоняют с занятий. К чему следует быть готовым за рубежом и как власти России могут повлиять на ситуацию?

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что часть российских граждан, проживающих за границей, столкнулась с травлей и нападками со стороны иностранцев из-за событий на Украине. «Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», – цитирует Москалькову РИА «Новости».

    Она добавила, что в социальных сетях «озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские. По словам Москальковой, к ней обратился дальнобойщик, которому разбили фары машины в Германии, а правоохранительные органы не предприняли никаких мер.

    Ранее постоянная комиссия Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала правозащитников в Европе отреагировать на резкий рост уровня русофобии в странах Евросоюза.

    «Мы, члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, с тревогой следим за происходящим с нашими соотечественниками и согражданами за рубежом. К сожалению, обороты набирает не только антироссийская риторика, но и прямые акты унижения и насилия, которым в странах Европейского союза и за его пределами подвергают граждан Российской Федерации, русскоязычных за одно лишь то, что они являются русскими или гражданами РФ», – говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, которое опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

    В заявлении приведено несколько эпизодов, о которых стало известно членам Совета. Так, в одной из школ Берлина учитель вывесил фотографии русских детей на доску позора только за то, что они русские, а в одной из школ Манчестера (Британия) ученику младшего класса устроили допрос про президента РФ Владимира Путина и его действия на Украине.

    «В соцсетях мы читаем истории реальных людей – российских студентов, которые рассказывают о том, как их выгоняют с занятий в Праге. Да, за одно то, что они россияне. В Польше выбили окна в здании российского посольства. В Литве демонстранты избили российского дипломата прямо возле посольства Российской Федерации. В Вашингтоне неизвестные разгромили ресторан русской кухни Russia House и сорвали с него российский флаг. Вандалы покушались на мемориал павшим советским воинам в Берлине», – приводит РИА «Новости» сообщение СПЧ.

    Сообщалось также о поступающих угрозах россиянам со стороны украинцев в Польше. Они бьют российские фуры и обещают ночью «резать глотки» российским дальнобойщикам. Кроме того, с аналогичным отношением сталкиваются белорусские граждане, проживающие в ряде стран Восточной Европы.

    «Мы подтверждаем, что в странах Европы и в США происходит травля, а в некоторых случаях – даже нападения на россиян. Также мы фиксируем нападения на объекты собственности россиян, в том числе на магазины и другой бизнес», – сказал член координационного совета по международному сотрудничеству Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    По его словам, зачастую такие инциденты провоцируют националистически настроенные украинцы, проживающие в этих же городах, но также на местных жителей оказывает воздействие и западная русофобская пропаганда. «Россиянам нужно предпринимать все законные меры для обеспечения собственной безопасности. На межгосударственном уровне Москва будет делать все возможное по дипломатическим каналам, чтобы защитить своих граждан», – отметил собеседник. При этом он посетовал, что

    Общественная палата не может эффективно взаимодействовать со своими коллегами в западных странах для решения этой проблемы.

    «Понимаете, так или иначе такие явления инспирируются или поддерживаются правительствами западных государств. Поэтому наши обращения к ним бесполезны», – добавил правозащитник.

    В свою очередь член СПЧ Николай Сванидзе считает, что нападения на россиян за рубежом – объяснимое явление. «К сожалению, россияне – объект ненависти за границей. Здесь мы видим свойственный для всех людей психологический момент: если мы в чем-то обвиняем страну, то невольно проецируем это и на ее граждан», – пояснил он.

    Собеседник добавил, что «Россия для всего мира – агрессор». «Мы можем как угодно относиться к тому, что сейчас происходит между Россией и Украиной, но исторический факт не оспоришь: последний раз войну одной европейской страны с другой начала Германия. Поэтому для большинства нынешних европейцев боевые действия на их маленькой уютной территории – нонсенс. И они не могут этого простить», – подчеркнул Сванидзе.

    Сванидзе также считает, что всем россиянам за границей нужно иметь в виду вышеперечисленные факты – независимо от их индивидуального отношения к военной операции России на Украине.

    «Проблема в том, что жители зарубежных стран не вникают в причины происходящего на Украине. Они верят пропаганде, которая выставляет все в искаженном свете, демонизирует и представляет Россию источником зла. Иностранцы поддаются агрессивной и враждебной риторике глав своих государств, видят беспрецедентный режим санкций, которые принимаются в одностороннем порядке и идут вразрез с юридическими договоренностями», – отметил член СПЧ Александр Брод.

    «Все это разбудило в людях негативные инстинкты и чувства в отношении россиян, проживающих за рубежом. Примеров этому становится все больше – людей перестают обслуживать в магазинах, ресторанах, высаживают из такси. Причем никто не разбирается, русский это или представитель другой национальной группы, главное, что он из России, которая, по их мнению, является страной-агрессором», – объяснил эксперт.

    «Это пример вопиющей дискриминации – сразу вспоминаются США периода расизма и Германия 30-х годов,

    – добавил собеседник. – Думаю, что тенденция будет идти по нарастающей в зависимости от развития ситуации на Украине. Возможны и какие-то вовсе пещерные проявления ненависти – нападения, акты вандализма в отношении дипломатических учреждений, памятников и иных объектов, связанных с собственностью России».

    В этих условиях, по мнению Брода, у России должна быть внятная официальная позиция. «Нужно отдельное заявление МИДа и руководства страны о недопустимости дискриминации россиян за рубежом. Нужно усиливать поддержку со стороны неправительственного сектора, включая правозащитные организации. Кроме того, надо искать союзников за рубежом среди здравомыслящих политиков, деятелей искусства, культуры и общественных деятелей», – считает эксперт.

    «Нужно говорить правду об Украине – что там происходило в течение восьми лет, почему Россия защищает своих соотечественников в Донбассе и других регионах, и таким образом открывать глаза тем, кто хочет разобраться в ситуации», – заключил Брод.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •