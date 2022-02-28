Как реагировать на всплеск русофобии за рубежом

Из-за военной операции ВС РФ на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств. Нападки на русскоязычных приобрели устрашающие масштабы – в Польше украинцы грозятся «резать глотки» дальнобойщикам, а в Чехии русских студентов выгоняют с занятий. К чему следует быть готовым за рубежом и как власти России могут повлиять на ситуацию?

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что часть российских граждан, проживающих за границей, столкнулась с травлей и нападками со стороны иностранцев из-за событий на Украине. «Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», – цитирует Москалькову РИА «Новости».

Она добавила, что в социальных сетях «озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские. По словам Москальковой, к ней обратился дальнобойщик, которому разбили фары машины в Германии, а правоохранительные органы не предприняли никаких мер.

Ранее постоянная комиссия Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала правозащитников в Европе отреагировать на резкий рост уровня русофобии в странах Евросоюза.

«Мы, члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, с тревогой следим за происходящим с нашими соотечественниками и согражданами за рубежом. К сожалению, обороты набирает не только антироссийская риторика, но и прямые акты унижения и насилия, которым в странах Европейского союза и за его пределами подвергают граждан Российской Федерации, русскоязычных за одно лишь то, что они являются русскими или гражданами РФ», – говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, которое опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

В заявлении приведено несколько эпизодов, о которых стало известно членам Совета. Так, в одной из школ Берлина учитель вывесил фотографии русских детей на доску позора только за то, что они русские, а в одной из школ Манчестера (Британия) ученику младшего класса устроили допрос про президента РФ Владимира Путина и его действия на Украине.

«В соцсетях мы читаем истории реальных людей – российских студентов, которые рассказывают о том, как их выгоняют с занятий в Праге. Да, за одно то, что они россияне. В Польше выбили окна в здании российского посольства. В Литве демонстранты избили российского дипломата прямо возле посольства Российской Федерации. В Вашингтоне неизвестные разгромили ресторан русской кухни Russia House и сорвали с него российский флаг. Вандалы покушались на мемориал павшим советским воинам в Берлине», – приводит РИА «Новости» сообщение СПЧ.

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Сообщалось также о поступающих угрозах россиянам со стороны украинцев в Польше. Они бьют российские фуры и обещают ночью «резать глотки» российским дальнобойщикам. Кроме того, с аналогичным отношением сталкиваются белорусские граждане, проживающие в ряде стран Восточной Европы.

«Мы подтверждаем, что в странах Европы и в США происходит травля, а в некоторых случаях – даже нападения на россиян. Также мы фиксируем нападения на объекты собственности россиян, в том числе на магазины и другой бизнес», – сказал член координационного совета по международному сотрудничеству Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

По его словам, зачастую такие инциденты провоцируют националистически настроенные украинцы, проживающие в этих же городах, но также на местных жителей оказывает воздействие и западная русофобская пропаганда. «Россиянам нужно предпринимать все законные меры для обеспечения собственной безопасности. На межгосударственном уровне Москва будет делать все возможное по дипломатическим каналам, чтобы защитить своих граждан», – отметил собеседник. При этом он посетовал, что

Общественная палата не может эффективно взаимодействовать со своими коллегами в западных странах для решения этой проблемы.

«Понимаете, так или иначе такие явления инспирируются или поддерживаются правительствами западных государств. Поэтому наши обращения к ним бесполезны», – добавил правозащитник.

В свою очередь член СПЧ Николай Сванидзе считает, что нападения на россиян за рубежом – объяснимое явление. «К сожалению, россияне – объект ненависти за границей. Здесь мы видим свойственный для всех людей психологический момент: если мы в чем-то обвиняем страну, то невольно проецируем это и на ее граждан», – пояснил он.

Собеседник добавил, что «Россия для всего мира – агрессор». «Мы можем как угодно относиться к тому, что сейчас происходит между Россией и Украиной, но исторический факт не оспоришь: последний раз войну одной европейской страны с другой начала Германия. Поэтому для большинства нынешних европейцев боевые действия на их маленькой уютной территории – нонсенс. И они не могут этого простить», – подчеркнул Сванидзе.

Сванидзе также считает, что всем россиянам за границей нужно иметь в виду вышеперечисленные факты – независимо от их индивидуального отношения к военной операции России на Украине.

«Проблема в том, что жители зарубежных стран не вникают в причины происходящего на Украине. Они верят пропаганде, которая выставляет все в искаженном свете, демонизирует и представляет Россию источником зла. Иностранцы поддаются агрессивной и враждебной риторике глав своих государств, видят беспрецедентный режим санкций, которые принимаются в одностороннем порядке и идут вразрез с юридическими договоренностями», – отметил член СПЧ Александр Брод.

«Все это разбудило в людях негативные инстинкты и чувства в отношении россиян, проживающих за рубежом. Примеров этому становится все больше – людей перестают обслуживать в магазинах, ресторанах, высаживают из такси. Причем никто не разбирается, русский это или представитель другой национальной группы, главное, что он из России, которая, по их мнению, является страной-агрессором», – объяснил эксперт.

«Это пример вопиющей дискриминации – сразу вспоминаются США периода расизма и Германия 30-х годов,

– добавил собеседник. – Думаю, что тенденция будет идти по нарастающей в зависимости от развития ситуации на Украине. Возможны и какие-то вовсе пещерные проявления ненависти – нападения, акты вандализма в отношении дипломатических учреждений, памятников и иных объектов, связанных с собственностью России».

В этих условиях, по мнению Брода, у России должна быть внятная официальная позиция. «Нужно отдельное заявление МИДа и руководства страны о недопустимости дискриминации россиян за рубежом. Нужно усиливать поддержку со стороны неправительственного сектора, включая правозащитные организации. Кроме того, надо искать союзников за рубежом среди здравомыслящих политиков, деятелей искусства, культуры и общественных деятелей», – считает эксперт.

«Нужно говорить правду об Украине – что там происходило в течение восьми лет, почему Россия защищает своих соотечественников в Донбассе и других регионах, и таким образом открывать глаза тем, кто хочет разобраться в ситуации», – заключил Брод.

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