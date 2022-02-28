В СПЧ назвали способ остановить дискриминацию россиян за рубежом

«Нужно говорить правду об Украине и таким образом открывать глаза тем, кто хочет разобраться в ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что россияне столкнулись с травлей за рубежом из-за ситуации на Украине.

«Жители зарубежных стран не вникают в причины происходящего на Украине. Они верят пропаганде, которая выставляет все в искаженном свете, демонизирует и представляет Россию источником зла. Иностранцы поддаются агрессивной и враждебной риторике глав своих государств, видят беспрецедентный режим санкций, которые принимаются в одностороннем порядке и идут вразрез с юридическими договоренностями», – отметил председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Все это разбудило в людях негативные инстинкты и чувства в отношении россиян, проживающих за рубежом. Примеров этому становится все больше – людей перестают обслуживать в магазинах, ресторанах, высаживают из такси. Причем никто не разбирается, русский это или представитель другой национальной группы, главное, что он из России, которая, по их мнению, является страной-агрессором», – объяснил эксперт.

«Это пример вопиющей дискриминации – сразу вспоминаются США периода расизма и Германия 30-х годов, – добавил собеседник. – Думаю, что тенденция будет идти по нарастающей в зависимости от развития ситуации на Украине. Возможны и какие-то вовсе пещерные проявления ненависти – нападения, акты вандализма в отношении дипломатических учреждений, памятников и иных объектов, связанных с собственностью России».

В этих условиях, по мнению Брода, у России должна быть внятная официальная позиция. «Нужно отдельное заявление МИДа и руководства страны о недопустимости дискриминации россиян за рубежом. Нужно усиливать поддержку со стороны неправительственного сектора, включая правозащитные организации. Кроме того, надо искать союзников за рубежом среди здравомыслящих политиков, деятелей искусства, культуры и общественных деятелей», – считает эксперт.

«Нужно говорить правду об Украине – что там происходило в течение восьми лет, почему Россия защищает своих соотечественников в Донбассе и других регионах, и таким образом открывать глаза тем, кто хочет разобраться в ситуации», – заключил Брод.

В понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что часть российских граждан, проживающих за границей, столкнулась с травлей и нападками со стороны иностранцев из-за событий на Украине.

Она добавила, что в социальных сетях «озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские.

По словам Москальковой, к ней обратился дальнобойщик, которому разбили фары машины в Германии, а правоохранительные органы не предприняли никаких мер, передает РИА «Новости».

Ранее постоянная комиссия Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала правозащитников в Европе отреагировать на резкий рост уровня русофобии в странах Евросоюза.

«Мы, члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, с тревогой следим за происходящим с нашими соотечественниками и согражданами за рубежом. К сожалению, обороты набирает не только антироссийская риторика, но и прямые акты унижения и насилия, которым в странах Европейского союза и за его пределами подвергают граждан Российской Федерации, русскоязычных за одно лишь то, что они являются русскими или гражданами РФ», – говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека по поводу резкого роста русофобии в странах ЕС, которое опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

В заявлении приведено несколько эпизодов, о которых стало известно членам Совета. Так, в одной из школ Берлина учитель вывесил фотографии русских детей на доску позора только за то, что они русские, а в одной из школ Манчестера (Британия) ученику младшего класса устроили допрос про президента РФ Владимира Путина и его действия на Украине.

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