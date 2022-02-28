В СПЧ привели примеры травли россиян за рубежом после украинских событий

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28 февраля, понедельник | Последнее обновление — 03:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Боррель заявил о невозможности полного отключения России от SWIFT
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Нынешний вариант белорусской многовекторности уже не выглядит как равноудаленность от России, Украины и ЕС. Позиция руководства страны близка к российской как никогда.
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На этот раз хоть не так обидно: пусть уж санкционируют за то, что мы реально делаем, чем на основе фейков своих спецслужб, фантазий политиков и истерической клеветы СМИ.
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Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В СПЧ привели примеры травли россиян за рубежом после украинских событий
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Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала правозащитников в Европе отреагировать на резкий рост уровня русофобии в странах Евросоюза.
«Мы, члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, с тревогой следим за происходящим с нашими соотечественниками и согражданами за рубежом. К сожалению, обороты набирает не только антироссийская риторика, но и прямые акты унижения и насилия, которым в странах Европейского Союза и за его пределами подвергают граждан Российской Федерации, русскоязычных за одно лишь то, что они являются русскими или гражданами РФ», – говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека по поводу резкого роста русофобии в странах ЕС, которое опубликовано в Telegram-канале СПЧ.
В заявлении приведено несколько эпизодов, о которых стало известно членам Совета. Так, в одной из школ Берлина учитель вывесил фотографии русских детей на доску позора только за то, что они русские, а в одной из школ Манчестера (Британия) ученику младшего класса устроили допрос про [президента РФ Владимира] Путина и его действия на Украине.
«В соцсетях мы читаем истории реальных людей – российских студентов – которые рассказывают о том, как их выгоняют с занятий в Праге. Да, за одно то, что они – россияне. В Польше выбили окна в здании российского посольства. В Литве демонстранты избили российского дипломата прямо возле посольства Российской Федерации. В Вашингтоне неизвестные разгромили ресторан русской кухни Russia House и сорвали с него российский флаг. Вандалы покушались на мемориал павшим советским воинам в Берлине», – обратили внимание в СПЧ.
«Никто за акты насилия и унижения перед нашими соотечественниками не извинился и, похоже, не собирается. Напротив, кажется, огромное количество граждан «прогрессивного сообщества» готовы сегодня травить россиян только за то, что они граждане РФ. Этой травлей занимаются те, кто много и неустанно говорит о защите прав человека. Нам хотелось бы получить ответ от наших коллег из европейских правозащитных организаций: «Каким образом прямая травля и дискриминация по национальному признаку сочетается с правами человека?» – задались вопросом в СПЧ.
«Мы предлагаем тем, кто считает себя цивилизованными европейцами, вспомнить о толерантности, о реальных правах человека, о тех гуманитарных нормах и принципах, которые они декларируют с завидным постоянством. Мы хотим напомнить Европе, к какой катастрофе могут привести подобные ростки ксенофобии, если не дать им вовремя оценку – нечто подобное Европа уже переживала в прошлом веке. Мы обращаемся к европейским правозащитникам – если вы готовы подтверждать свой статус реальными делами, то немедленно отреагируйте на вопиющие случаи травли наших сограждан, соотечественников и особенно детей!»– призвали в СПЧ.
Напомним, в ноябре 2021 года глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на усиливающиеся проявления национализма, антисемитизма и русофобии в ряде государств Европы, прежде всего на Украине и в странах Балтии.
ВС России заметили на улицах Харькова
Колонну военной техники Вооруженных сил России заметили на улицах Харькова, техника движется в сторону центра города.
Транспорт ВС России движется по проспекту Людвига Свободы в сторону центра. Это северо-западная часть города.
Местные жители сообщили газете ВЗГЛЯД, что оттуда до центра города не более 10 километров.
Ранее сообщалось, что бои велись в северо-восточной части Харькова – со стороны села Циркуны.
«Складывается впечатление, что ВС России просто объехали сложный участок на том направлении и зашли с другой стороны», – пояснил один из читателей газеты ВЗГЛЯД.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Путин перевел российские силы сдерживания в особый режим
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Президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
«Приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особой режим несения боевого дежурства», – сказал Путин на совещании с главой МО РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщает РИА «Новости».
Он также указал, что Запад предпринимает не только недружественные действия в экономике: высшие должностные лица НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.
«Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», – сказал Путин.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
В Германии объяснили решение поставить оружие Киеву
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине.
«Несколько недель я говорила в этом зале по теме поставок вооружений, что менять свою внешнюю политику на 180 градусов нужно в подходящий момент и при полной осознанности. Как бы трагично это ни было, этот момент настал», – заявила она, выступая на экстренном заседании Бундестага, сообщает РИА «Новости».
Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Ан-225 «Мрия» уничтожен в Гостомеле
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Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в аэропорту Гостомеля неподалеку от Киева.
«Уничтожен флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет», – сообщили в «Укроборонпром».
Аэродром Гостомель входит в состав авиакомплекса «Антонов». Аэродром используется как гражданской, так и экспериментальной авиацией. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала об этом объекте.
Здесь были построены и совершили первые полеты ранние «антоновские» машины, использующиеся и поныне во всем мире, в том числе Ан-124. Это аэродром с огромной ВПП (три с половиной тысячи метров), занимающий сотни гектаров. Он действует и оборудован всем необходимым для взлета и посадки тяжелых военно-транспортных самолетов.
С военной точки зрения у Гостомеля есть целый ряд преимуществ перед другими киевскими аэродромами (Жуляны и Борисполь). Прежде всего – он используется не так часто, в нем гораздо меньше обслуживающего персонала и людей в целом. Он находится на правом берегу Днепра, где расположены основные административные здания Киева.
Что касается легендарного Ан-225 «Мрия» – это советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Он являлся одним из самых больших самолетов в мире. Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран».
Напомним, утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
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МИД Китая опубликовал карикатуру на ситуацию вокруг Украины
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины.
Чжао Лицзянь заявил в Twitter: «США должны спросить у себя, кто все это затеял». Он сопроводил сообщение карикатурой, на которой изображен символизирующий США дядюшка Сэм. Дядюшка Сэм спрашивает: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?». При этом сам он «тушит» пожар вокруг таблички со словом «Украина» при помощи бензина, передает РИА «Новости».
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Напомним, посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. США считают, что Россия начала военную операцию «без повода, оправдания и необходимости».
Минобороны подвело итоги спецоперации на Украине за сутки
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Вооруженные силы России блокировали города Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геничевск, аэродром Чернобаевка под Херсоном, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном», – передает его слова ТАСС.
Армия ДНР взяла под контроль Павлополь и Пищевик. Группировка войск Донецкой народной республики продолжает наступление в направлении на Петровское и продвинулась вперед еще на 12 км. Между тем группировка сил Луганской народной республики с начала операции продвинулась на 52 км.
«К настоящему времени российскими вооруженными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 23 пункта управления и узла связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбиты: восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У», – сказал Конашенков.
Также в МО заявили, что уничтожено 223 танка и других боевых бронированных машин, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.
В ходе спецоперации задержан 471 украинский военнослужащий. Они будут отправлены к своим семьям после оформления документов. Конашенков добавил, что украинские военнослужащие массово отказываются от участия в боевых действиях.
В субботу в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался, уточнили в МО.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
«26 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины», – добавил представитель Минобороны.
Конашенков уточнил, что российские военные не наносят ударов по городам и населенным пунктам, «принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.
Лукашенко рассказал о просьбе украинской элиты остановить Зеленского
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители украинской элиты просили его, чтобы он позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому и попросил его остановиться.
По словам белорусского лидера, в разговоре с украинской стороной он перечислил им все условия Москвы, сначала Киев согласился на все пункты, но потом отказался, передает РИА Новости.
Лукашенко добавил, что все в Гомеле ждут делегацию Украины, если она не приедет – это их выбор. Между тем он призывает Киев сесть за стол переговоров, если Украина не хочет потерять государственность.
Кроме того, Украине, по словам Лукашенко, необходимо стать таким же государством, как Белоруссия – нейтральным и без ядерного оружия.
Он также призвал Киев «не сваливать все на Минск». По его словам, роль Белоруссии в спецоперации России заключается в том, чтобы не дать ударить русским войскам в спину.
Лукашенко отметил, что в конфликт Украину втянули США, которые одновременно хотели решить и «белорусский вопрос». Он добавил, что конфликт на Украине – цветочки. Но если он будет развиваться, то будут ягодки.
Президент Белоруссии подчеркнул, что на Украине нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни боеприпасов, России и не нужна такая помощь.
Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.
В пятницу, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.
Газманов показал, как объяснять молодежи ситуацию вокруг Украины
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Народный артист России Олег Газманов объяснил молодежи ситуацию вокруг Украины, отметив, что Россия взяла на себя ответственность и малым сражением предотвратила большую войну в мире и поздравил Сил специальных операций с профессиональным праздником.
«Моя дочь, начитавшись всякого в сетях, до сих пор принадлежащих западным противникам, попросила объяснить, что происходит! Попытался максимально просто изложить свой взгляд на обстановку», – написал Газманов в своем Instagram.
«Вокруг России базы с оружием массового поражения, направленным на нас. Они построены и множатся для уничтожения нашего государства и наших народов, наших семей! Время подлета ракет из Польши, Венгрии и других стран НАТО – минуты», – подчеркнул он.
Газманов добавил, что Украину хотят принять в НАТО, накачали оружием и 30 лет воспитывают в ненависти к нам. «Появилась опасность появления там ядерного оружия, которое при нацистах и неадекватном правительстве, управляемом из-за границы, может быть применено против нас. Наш президент обещал, что не даст повторить ситуацию перед Великой Отечественной войной – когда фашисты напали внезапно, вопреки соглашениям, и сразу получили стратегическое преимущество. Добрыми отношениями и законами, даже официально прописанными на бумаге, врага не остановить», – пояснил он.
По его словам, «если драка неизбежна – бей первым». «Конечно, спецоперация – это крайний случай, но другого выхода нет! Надо понимать, что сегодня именно Россия взяла на себя ответственность и малым сражением предотвратила большую войну в мире. Войну последнюю для всех. Сегодня нам влепили самые убийственные санкции и нам надо быть сильными и сплоченными. Уничтожить или свести к минимуму коррупцию. Сделать рывок в науке, экономике. Стать независимыми и сильными», – резюмировал артист.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь Дня Сил специальных операций. Глава государства отметил героическое выполнение ими воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.
Профессиональный праздник Сил специальных операций отмечается 27 февраля.
Банк России заявил о наличии ресурсов для поддержания финансовой стабильности
У Банка России есть необходимые ресурсы и инструменты для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора, заявил регулятор.
«Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО «тонкой настройки» в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок. Для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности Банк России существенно расширит Ломбардный список», – цитирует заявление ЦБ РИА Новости.
Регулятор подчеркнул, что российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации.
Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, подчеркнули в ЦБ. Также все сервисы кредитных организаций предоставляются в обычном режиме, а банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально
«Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», – сказано в сообщении.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен «парализовать активы российского Центрального банка», это «заморозит его транзакции».
Шольц рассказал об эффекте от санкций ЕС против России
Санкции Евросоюза против России уже показывают свой эффект, Германия оставляет право на новые санкции, никаких табу не будет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Только за последнюю неделю российская биржа потеряла больше 30%. Это показывает, что санкции работают. Мы сохраняем право на дальнейшие санкции без каких-либо табу», – заявил он, выступая на экстренном заседании Бундестага, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Кроме того, в четверг Бербок заявила, что санкции против России и падение рынков акций повлияют и на Германию, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе.
В Минобороны заявили о пытках пленных украинскими нацистами
Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 километра. Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений продвинулась еще на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово», – цитирует его ТАСС.
По его словам, Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. «Среди них: 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 56 радиолокационных станций», – указал Конашенков.
Он уточнил, что «только сегодня уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито 3 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» в пригородах Чернигова».
Также, по словам представителя Минобороны, с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.
«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», – рассказал Конашенков.
По его словам, «что касается украинских военнопленных, – мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил
, что принял решение о специальной военной операции
по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Дудаевцы заявили о готовности воевать на стороне Украины
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Чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины до конца.
На это заявление отреагировали в российском сегменте соцсетей. «Если до этого боролись с терроризмом на дальних подступах и перемалывали бандподполье в Сирии, то теперь этим фронтом стала Украина», – отметил автор отраслевого Telegram-канала Рыбарь.
Между тем сирийско-украинский бизнесмен Тарик аль-Джасим объявил о создании собственного подразделения в Одессе для ведения боевых действий на стороне Украины.
Уроженец Алеппо собирается командовать «мобилизованными сирийцами, находящимися в Сирии, и поставленными по линии турецких спецслужб боевиками из «Сирийской национальной армии».
Так называемый международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева, воевавший в Донбассе на стороне украинских силовиков, был основан в марте 2014 года уроженцем Ачхой-Мартановского района Чечни Исой Мунаевым. Во время первой чеченской кампании 1994–1996 годов он командовал одним из незаконных вооруженных формирований, а после прихода к власти в Чечне Аслана Масхадова был комендантом Грозного.
Назван в честь первого президента Чеченской республики Ичкерия (запрещена в России) Джохара Дудаева, ликвидированного авиаударом российских сил.
Также к батальону примкнули Адам Осмаев, обвинявшийся в покушении на президента России Владимира Путина, и его жена Амина Окуева, которая во времена евромайдана была медсестрой «афганской сотни», а затем бойцом и пресс-секретарем террористического формирования. Окуева была убита в 2017 году.
1 февраля 2015 года в ходе боев за Дебальцево был убит и командир отряда Иса Мунаев. Новым командиром батальона стал Адам Осмаев.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
SWIFT сообщило о подготовке к исполнению решения о санкциях против России
Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT сообщило, что ведет подготовку к исполнению решения о санкциях против России «по правовому распоряжению».
В SWIFT сообщили, что «взаимодействуют с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Мародерства украинских банд в городах выдают за действия российских военных
В украинских городах, рядом с которыми проводится спецоперация российских войск, но куда еще не успели зайти российские войска, началось мародерство. Случаи зафиксированы на севере и на юге Украины.
Местные жители сообщают, что люди в военной форме без заметных знаков отличия грабят магазины. А украинские медиа приписывают мародерства российским солдатам.
На видео люди в амуниции, которой нет в российской армии, обносят продуктовый магазин.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что «раздача оружия без каких-либо проверок», которую устроили на Украине, «говорит о том, что государство практически утратило собственный суверенитет». Уже появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.
Кроме того, в видеообращении мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал украинцев запасаться «коктейлями Молотова».
Украинские силовики превращают женщин с детьми в мишени для российских военных
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Украинским женщинам и детям рассказывают, как применять оружие из-за угла по наступающим войскам, не предупреждая, что военные могут нанести удар по огневой точке.
«Не надо это делать. Мирные граждане Украины, вы не являетесь участниками боевых действий. Никто вас трогать не будет. Но стоит вам взять в руки оружие, вы становитесь комбатантами. С расстояния в 300-400 метров никто не разглядит, подросток это, женщина или ребенок. Увидят огневую точку – нанесут удар», – отметил автор Telegram-канала «Рыбарь».
В пятницу стало известно, что мирное население Киева власти Украины берут в заложники – среди жилых домов стоят установки залпового огня, а автоматы начали выдавать всем желающим. А безоружных украинцев власти просто призывают кидаться под военную технику.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что силам территориальной обороны в столице уже раздали 18 тыс. автоматов для защиты города. Но уже появились сообщения о том, что «стволы» начали использовать совсем для других целей – для грабежа и мародерства. Медиаэксперт и политик Анатолий Шарий разместил видео, на котором видны несколько трупов у раскрытого внедорожника. «Киев. Спасибо, Зеленский, за раздачу оружия населению», – гласит подпись.
Кроме того, украинские власти приняли решение освободить заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.
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