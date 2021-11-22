Лавров уличил Украину и страны Балтии в усилении антисемитизма и русофобии

Россия отмечает усиливающиеся проявления национализма, антисемитизма и русофобии в ряде государств Европы, прежде всего на Украине и в странах Балтии, говорится в обращении министра иностранных дел Сергея Лаврова к участникам третьей Московской международной конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и нацизму «Защитим будущее».

«К сожалению, в целом ряде государств Европы, прежде всего на Украине и в странах Балтии, усиливаются проявления национализма, антисемитизма, русофобии. Ведется неприкрытая пропаганда человеконенавистнических идей, активизируется деятельность неонацистов, других радикалов», – передает ТАСС слова Лаврова.

В обращении, текст которого зачитал замглавы МИД Сергей Вершинин, Лавров обратил внимание, что такие вызовы требуют реакции от мирового сообщества. «В этой связи отечественная дипломатия готова к широкому сотрудничеству со всеми, в том числе с еврейскими общинами России и других государств», – подчеркнул он.

Министр отметил многонациональность российского государства, в котором «веками мирно уживались различные народы и культуры», а также готовность делиться этим опытом с зарубежными коллегами.

Ранее Лавров заявил, что проявления национализма по отношению к русскоязычным гражданам в Казахстане зачастую спровоцированы воздействием внешних сил.