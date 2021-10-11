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Главой МИД Чехии может стать инициатор демонтажа памятника Коневу
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Главой МИД Чехии в составе нового правительства может стать нынешний староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, который стал инициатором демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, сообщило сетевое издание Seznam Zpravy.
«Входящее в победившую на выборах коалицию «Вместе» движение ТОР 09 выдвинуло в качестве номинанта на пост главы МИД старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа. Другим кандидатом является мэр города Градец-Кралове и бывший дипломат Мартин Дворжак (был экспертом в Косово и Ираке, затем торгпредом в США)», – приводит сообщение РИА «Новости».
Напомним, выборы в парламент Чехии выиграла либеральная коалиция «Вместе», состоящая из трех либеральных партий, на втором месте осталось движение ANO премьера Андрея Бабиша.
В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.
ЕС предложил увеличить поставки газа Украине
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Представители Евросоюза и власти Украины обсуждают возможность увеличения поставок газа из объединения в том случае, если Киеву понадобится помощь, сообщил источник в ЕС.
Брюссель предложил Киеву обсудить «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Уже в настоящее время представители Европейской комиссии изучают ситуацию с поставками газа и заполненностью хранилищ, передает РИА «Новости».
«По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка (топлива) сейчас и в будущем с учетом существующих возможностей ревностных потоков и тех, что могут быть восстановлены», – отметил источник.
Он добавил, что вопрос о поставках газа будет важной темой для обсуждения на саммите ЕС – Украина, который пройдет 12 октября.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
На Украине признали полный крах уникального судостроительного завода
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Расположенный в украинском Николаеве Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) находится в глубоком упадке. От уникального предприятия к настоящему времени уже практически ничего не осталось, констатируют местные СМИ.
ЧСЗ был единственным в СССР заводом, на стапелях которого можно было строить крупные военные корабли. Сейчас предприятия не существует уже «ни фактически – много зданий разрушено, а оборудование вывезено на Херсонский судостроительный, ни юридически – после процедуры банкротства суд ликвидировал ПАО «Черноморский судостроительный завод», говорится в материале украинского телевидения «Громадське».
Заместитель гендиректора ЧСЗ в 1990-1996 годах Владимир Яковлев отмечает, что старых работников на завод уже не пускают, а нынешнее состояние завода сравнимо с последствиями немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны.
Главный редактор сайта «Морские бизнес-новости Украины» Александр Диордиев считает, что в упадке предприятия виноват владелец.
«ЧСЗ не повезло с владельцем – это олигарх Вадим Новинский. Все заказы, которые получает его компания Smart Maritime Group, отдаются Херсонскому судостроительному заводу. Я считаю, что банкротство ЧСЗ – это чисто технический момент, чтобы избежать возвращения завода в государственную собственность», – отметил он.
Ранее уже неоднократно отмечалось, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина разучилась строить военные корабли.
В Германии потребовали исключить Польшу из ЕС
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали решение Конституционного суда Польши о верховенстве конституции республики над законодательством ЕС и призвали исключить страну из Евросоюза.
«Пусть уходят. Польша – одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, если они хотят уйти – пожалуйста. В то же время это один из самых злостных нарушителей спокойствия. По крайней мере, в этом я вижу шанс на оздоровление ЕС», – передает РИА Новости слова пользователя HarryManback.
«Нет проблем, Польша вон, Венгрия вон. Тот, кто не хочет поддерживать основную идею ЕС, может и должен уйти», – указал другой комментатор.
«Я хочу экономически сильный, современный, светский ЕС, где уважают права человека. Польша и Венгрия здесь не особо подходят», – отметил TEW.
«Все понимают, что Польша все еще состоит в ЕС только потому, что она получает деньги. Если бы это был чистый донор, она бы уже давно вышла. То же самое касается и Венгрии», – заметил Krude.
«Самое главное – прекратите выплаты!» – призвал Hans7890.
«ЕС должен расценивать это принципиальное решение польского суда как юридически–политическое заявление о выходе в соответствии со статьей 50 (Договора о Европейском союзе) и немедленно начать соответствующий процесс», – подчеркнул еще один читатель.
«Польша может уважать верховенство права и подписанные договоры. Или выйти. ЕС – это не банкомат и не улица с односторонним движением», – добавил Mark55733.
В прошлый четверг Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
Чеснаков объяснил заявление Медведева о властях Украины в свете визита Нуланд в Москву
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Визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Ранее в преддверии визита Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Вышедшая в преддверии визита в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева особенно важна: она четко фиксирует представление российской власти, и даже шире – российской элиты, о том, как нужно вести дела в отношении Украины и с действующим украинским руководством», – сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
На этом фоне инициативы Нуланд, какими бы они ни были, Москве нужно учитывать, поскольку это предложения от лица сюзерена. «Но вряд ли ко всем из них стоит относиться как к реализуемым, поскольку на сегодняшний день украинская власть не просто недоговороспособна, и не просто выполняет поручения сюзерена – она несубъектна. Киев сейчас не отвечает даже за выполнение тех поручений, которые ему приходят из Вашингтона», – добавил аналитик.
Собеседник подчеркнул, что нынешняя украинская власть неспособна перейти к конструктивной повестке, которая вела бы к улучшению отношений между странами. «Скорее наоборот – Украина будет ужесточать риторику и вести дела к полномасштабной дипломатической и информационной войне против России, кто бы что им не приказывал из Вашингтона. Исходить нужно из того, что украинская власть в каденции Зеленского глубоко провинциальна, некомпетентна и безответственна», – констатировал эксперт.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в тексте.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
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Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты
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Если к декабрю Конгрессу не удастся согласовать очередное повышение потолка госдолга, то Соединенные Штаты могут столкнуться с финансовым кризисом, будет подорван статус ценных бумаг Минфина США, а также доллара как мировой резервной валюты, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Глава Минфина США выразила мнение, что «первостепенная задача [Конгресса] – это повысить потолок госдолга» Соединенных Штатов, поскольку «это нужно не для того, чтобы покрыть новые расходы, а для того, чтобы обеспечить финансирование прежних инициатив Конгресса». Неудача в согласовании повышения лимита госдолга грозит, по словам Йеллен, задержками в выплате социальных пособий, зарплат военным и приостановкой налоговых вычетов на детей, передает ТАСС.
«Будет подорван статус ценных бумаг Минфина – самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты», – продолжала Йеллен, подчеркнув, что «на кону стоит слишком многое». «Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой», – заявила министр финансов в эфире телеканала ABC.
В прошлую пятницу Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, что, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы американского бюджета до 3 декабря. Американская администрация призывала Конгресс немедленно поднять или отменить потолок госдолга, предупредив, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.
Очевидец аварии с Собчак рассказал о «страшной картине» ДТП
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На месте аварии с участием автомобиля Ксении Собчак в Сочи все было усеяно осколками, очевидцы кричали о помощи, рассказал свидетель происшествия Максим Макаров.
«Было темно, не было понятно, сколько пассажиров, кто там. Машина была очень сильно помята. Кричали, что нужна помощь, что идет кровь. Очевидцы, кто как мог, пытались помочь… Картина страшная: на расстоянии 50 метров все в осколках. Чуть дальше стоял черный Mercedes, еще дальше автобус», – рассказал очевидец Пятому каналу.
По словам Макарова, дорога была сухой, а движение автомобилей спокойным, дождя в этот день не было.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.
Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.
На Украине объяснили смысл статьи Медведева для Киева
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«Теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Статья Медведева явно очертила переговорную позицию Москвы накануне визита Нуланд», – считает политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его словам, «Россия четко дала понять Украине, что намерена говорить о ней только с США». «Кремль не рассматривает Киев как серьезного партнера по переговорам. Примечательно, что об этом давно говорили эксперты и политологи, а сейчас об этом открыто написал Медведев», – пояснил он.
«При этом со стороны украинских властей едва ли последует официальный ответ Медведеву, как не было ответа и на публикацию президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Думаю, украинское руководство примет к сведению позицию Москвы, но не станет официально отвечать. Но, возможно, в Киеве шумно охарактеризуют статью Медведева как «звериный оскал российского империализма», – предположил он.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
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В ЕС выступили за интенсивное развитие ядерной энергетики
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Представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен, говорится в статье, опубликованной в издании Figaro.
С французской стороны подпись под статьей поставили министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр и министр-делегат по вопросам промышленности при этом ведомстве Аньес Панье-Рюнаше. Их соавторами выступили премьер-министры, министры экономики и министры энергетики Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии, передает ТАСС.
Они выразили уверенность в том, что ядерная энергетика защитит европейских потребителей от волатильности цен на энергию, которая «наблюдается в настоящее время в ситуации с газом». «Повышение цен на энергию указывает, насколько важно нам как можно быстрее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряженность с поставками энергоносителей будет становиться в дальнейшем все более частым явлением. У нас нет иного выбора, как диверсифицировать наши источники поставок, стараясь при этом не увеличивать импорт внеевропейской энергии», – подчеркивается в публикации.
«Ядерная энергетика играет важнейшую роль в деле защиты климата. На нее в настоящее время приходится около половины европейского производства электроэнергии, не связанной с выбросом углекислого газа», – говорится в статье.
«Совершенно необходимо, чтобы ядерная энергетика была уже до конца нынешнего года включена в документ «Таксономия ЕС» [классификация юридически обязательных критериев инвестирования в перечне мер по защите климата]», – считают представители десяти стран ЕС. Ожидается, что Еврокомиссия примет этот документ в ближайшие месяцы.
«Нам необходима ядерная энергетика, чтобы одержать победу в битве за климат. Это наше лучшее оружие для ведения такого боя. Это источник чистой, надежной, независимой и конкурентоспособной энергии. Она предоставляет нам, европейцам, возможность продолжать развивать нашу промышленность», – говорится в статье. По убеждению ее авторов, интенсивное развитие ядерной энергетики «позволит создать в Европе около миллиона рабочих мест для высококвалифицированных» рабочих.
Статья опубликована за сутки до выступления президента Эммануэля Макрона, посвященного программе активизации экономической и научной деятельности «Франция-2030». Согласно просочившимся в СМИ сведениям, Макрон в выступлении уделит большое внимание развитию ядерной энергетики, в том числе малым модульным реакторам.
Напомним, в прошлую среду стоимость газа в Европе впервые в истории приблизилась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Он призвал избегать резких шараханий и несбалансированных решений.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Саакашвили приехал в Грузию в украинской сметане
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Грузинские СМИ в понедельник раскрыли детали прибытия в Грузию арестованного экс-президента, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме в Рустави после своего задержания 1 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным грузинских СМИ, Саакашвили прибыл в Поти с Украины на пароме «Вильнюс» 29 сентября. На этом пароме находился контейнер уже арестованного беженца из Абхазии Элгуджи Цомая, наполненный украинской сметаной, и именно там спрятался Саакашвили.
Контейнер загрузили на трейлер, он не прошел таможенные процедуры в Поти, так как это можно было сделать через несколько дней в Тбилиси.
Известный грузинский аналитик Мамука Арешидзе в интервью газете «Квирис палитра» («Палитра недели») сказал, что «Саакашвили таким возвращением допустил судьбоносную ошибку, так как незаконно пересек границу и дал еще один аргумент против себя».
«Кроме того, просто недостойно для бывшего президента ехать в контейнере с продуктами», – отметил эксперт.
По мнению аналитика, Саакашвили имел гарантии неприкосновенности, но пока неясно, кто ему их давал.
Саакашвили на родине осужден на три и шесть лет лишения свободы.
Напомним, 1 октября Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. После сделанного заявления Саакашвили задержали в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.
В Госдепартаменте США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили. ЕС призвал власти Грузии соблюдать сдержанность и верховенство закона после ареста Саакашвили.
Сторонники Саакашвили из оппозиционной партии «Единое национальное движение» намерены 13 октября провести в Тбилиси большую акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии.
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Избитый в метро Москвы мужчина сказал, на что потратит 2 млн рублей от Собянина
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Роман Ковалев, который был избит в московском метро после того, как заступился за девушку, рассказал, на что планирует потратить 2 млн рублей от мэра Москвы Сергея Собянина.
«Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться… Возможно, часть пойдет на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала…» – рассказал мужчина «Газете.ru».
Ковалев отметил, что решение властей столицы о выплате стало шокирующим для него.
Напомним, Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 млн рублей. Ранее сам потерпевший Роман Ковалев в соцсетях просил финансовой помощи после происшествия.
Конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.
Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.
Соцсети бурно отреагировали на смертельное ДТП с машиной Собчак
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Журналисты, телеведущие и блогеры прокомментировали в соцсетях смертельное ДТП с участием автомобиля Ксении Собчак в Сочи.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что вся «буйная активность» началась только после того, как Собчак «стали разносить» в СМИ. «Это «апэшечка» сутки удерживала Собчак от комментариев трагедии и попыток связаться с пострадавшими?» – задался вопросом Соловьев.
«Собчак «травят по указке Кремля». Травят, но все же, как сообщает нам Ксения, не по указке Кремля. Оказывается, по указке АП. Шайка гнусных комментаторов. Но травит. Вот оно что. То есть когда задается вопрос «а может стоило остаться на месте ДТП», это такая травля. Полное отсутствие у Ксении эмпатии и сострадания. Люди – корм», – написал депутат Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев в Telegram.
Журналист Юлия Витязева отметила, что Собчак опять поставила себя выше остальных, поскольку пообещала найти врачей для пострадавших и помочь связями только спустя сутки после ДТП.
«Она может найти врачей (а кто все эти сутки спасал пострадавших?). У нее связи и возможности (сможет договориться, чтоб погибшая ожила?). Мы поможем, у нас возможности (а чего сразу не подключила свой ресурс, сосредоточившись лишь на том, чтоб никуда ничего не просочилось?). Вот в этом и кроется основная мораль этой истории: в тот роковой вечер ее возможности и желания разошлись», – написала она в Telegram.
Тем временем в Telegram-канале «Неистовый мольберт» отметили, что Собчак сравнивает себя с Ефремовым, хотя сравнение «никудышное».
«Какое дело «апэшечке» до скандальной бабенки, которая в политику не лезет, а когда лезла, получила звонкие ноль целых хрен десятых процента голосов избирателей? Там еще что-то было про совесть... очень ярко выглядит из уст человека, который поставил для себя задачу успеть на рейс выше, чем помощь пострадавшим во время ДТП», – говорится в сообщении.
Журналист Илиас Меркури прокомментировал заявления Собчак после ДТП, напомнив о «масштабе бедствия феномена «Собчак». Он заметил, что на президентских выборах за Собчак проголосовал 1 238 031 гражданин России.
«Реально, что вы хотите от этой женщины? Чтобы ее миллионные подписчики в соцсетях мигом отписались? Чтобы с телеканалов отодвинули? Собчак – отражение ее поклонников. А у нее их много. Собчак – живой собирательный образ всего гнилого, что можно обнаружить в современном обществе», – подытожил журналист.
В свою очередь блогер Илья Варламов подчеркнул, что после ДТП в СМИ и Telegram-каналах опубликовали записи с камер наблюдения из аэропорта Сочи, справки с места ДТП и другие закрытые документы.
«Служба безопасности аэропорта Сочи уже продала записи с камер наблюдения, а сочинские гаишники продали сканы протоколов. Это к слову о реальной безопасности. После расследования Навального о своем отравлении, все очень удивлялись: как это так, закрытые данные продаются и покупаются! Вроде даже как выводы сделали и даже посадили пару продажных ментов, кто сливал информацию. Но вот жизнь продолжается, а данные как продавали, так и продают», – написал он в Telegram.
Публицист Максим Кононенко указал в Telegram, что «вместо того, чтобы сейчас обвинять Собчак в том, что она уехала с места происшествия, к которому не имела ни малейшего отношения, лучше бы попробовали помочь семье погибших». «Ну как с Ефремовым. Только если Ефремов был виноват – то Собчак вообще ни при чем. Получается некрасиво», – написал он.
Он напомнил, что в осуждение Собчак, которая уехала с места ДТП, СМИ приводят свидетельства людей, которые действительно не видели ее, «проезжая мимо».
«По закону Ксения не виновата. Но с моральной точки зрения – она повела себя как мразь. Оставление людей в опасности, не прийти на помощь, не дождаться скорой и полиции, не помочь своими связями, а трусливо убежать. Это подло. А человек пытается всех учить жизни», – заявила главред издания Daily Storm Анастасия Кашеварова в Telegram. Она подчеркнула, что «если бы Собчак честно сказала, что испугалась и смалодушничала», «но нет, у нее не хватило мозгов и совести остаться, а также не врать».
«Вот и все. И не надо тут про нимбы. Идиотизм. Человек повел себя погано – факт. Защищать поганое поведение – нельзя», – добавила она.
В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась. Собчак пообещала помочь семье погибшего и пострадавшим в ДТП в Сочи.
Источник в окружении телеведущей сообщил газете ВЗГЛЯД, что Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала. Водитель попавшего в ДТП в Сочи автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, признал свою вину.
Россия призвала Запад отреагировать на заявление об объединении Косова и Албании
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Москва считает абсолютно неприемлемым заявление премьера Албании Эди Рамы об объединении страны с Косово и рассчитывает на адекватную реакцию западных «опекунов» проекта косовской «государственности» на заявления Тираны, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении Албании и Косова. Продвижение планов создания «Великой Албании» грубо противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе», – приводит текст заявления Захаровой ТАСС.
«Рассчитываем на адекватную реакцию западных опекунов проекта косовской «государственности» на эту откровенную провокацию. Крайне удивляет, что они пропускают такие подрывные призывы, тогда как обрушиваются с нападками на Белград в связи с его оправданной и не противоречащей международному праву гуманитарной концепцией «сербского мира», – подчеркивается в комментарии.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров призвал ЕС выполнять обязательства по «Брюссельскому» соглашению о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Кроме того, в воскресенье Лавров призвал США использовать свое влияние на Приштину для обеспечения переговорного процесса с Белградом.
Напомним, в конце сентября Белград и Приштина достигли договоренности о деэскалации в Северном Косове. Стороны договорились, что силы НАТО KFOR заменят на линии разграничения в Косово приштинский спецназ. 2 октября военнослужащие Польши и Италии в составе контингента НАТО прибыли к КПП «Ярине» на севере Косово.
Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась, когда сотни косовских силовиков, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в пять евро. Россия призвала НАТО и ЕС убедить Приштину отозвать войска с севера Косово.
Президент Сербии Александр Вучич предъявил НАТО ультиматум, пригрозив ответить на нападение на сербское население Косово. Премьер Сербии Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН призвала ЕС заставить Косово исполнять Брюссельские соглашения.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств в ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Косово вновь превращается в горячую точку.
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В Кремле отреагировали на заявления о «краже» Россией формулы вакцины от COVID
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Британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Газета «Сан» – очень известная, глубоко ненаучная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», – передает его слова ТАСС.
Между тем сенатор, заслуженный врач Владимир Круглый отметил, что институт имени Гамалеи имеет более 60 лет опыта разработки собственных вакцин и не нуждается в чужих «секретах», передает РИА «Новости».
«Это полный бред. У института Гамалеи более 60 лет опыта создания вакцин на основе аденовирусов. Еще не известно, кто у кого что украл», – заявил он.
По словам Круглого, институту «воровать чужие секреты нет смысла».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
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Медведев счел переговоры с нынешними властями Украины бессмысленными
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в статье Медведева, опубликованной в газете «Коммерсант».
«Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – отмечает он.
По мнению зампреда Совбеза, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный.
«А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi», – говорится в статье.
«Таким «партнерам» в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны», – полагает Медведев.
«Нынешний президент этой измученной страны (Украины) – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию», – отметил Медведев. По мнению зампреда Совбеза, Зеленский «по сути отказался от своей идентичности, начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины».
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела в московский аэропорт Домодедово, в рамках визита в Москву запланировано обсуждение стабильных отношений двух государств.
По словам Нуланд, темой переговоров в Москве станут «стабильные и предсказуемые отношения», передает РИА «Новости».
В понедельник Нуланд прилетела в Россию.
Ранее дипломатический источник сообщил, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Другой источник сообщил, что 13 октября у Нуланд запланирована встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.