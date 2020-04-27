СК уточнил детали дела по факту сноса памятника Коневу в Праге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге по существующей на момент совершения преступления статье, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По сообщениям ряда СМИ, СК квалифицировал произошедшее по новой статье УК, которая предусматривает ответственность за уничтожение либо повреждение воинских памятников, вступившей в силу в апреле 2020 года, якобы применив обратную силу уголовного закона, отметила Петренко.

«Однако мнение о квалификации произошедшего является ошибочным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника по статье Уголовного кодекса 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России», – передает РИА «Новости» ее слова.

Петренко напомнила, что данная статья действует с 2014 года, поэтому в этом случае речи о применении обратной силы уголовного закона, как и о незаконности принятого решения, быть не может.

Напомним, в Праге «подпольным» способом власти снесли памятник маршалу Ивану Коневу. Позже министр обороны Сергей Шойгу написал письмо главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару, в котором попросил передать памятник Москве. Однако минобороны Чехии «не смогло пойти навстречу» Шойгу.