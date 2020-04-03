Пражский град осудил «подпольный» снос памятника маршалу Коневу

Пражский град осуждает снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу, осуществленный «подпольным» способом властями района Прага-6, которые злоупотребили кризисной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек.

«Осуждаем отстранение памятника маршалу Коневу, которое, к тому же, проведено подпольным способом, как в тоталитарные времена. Злоупотребление кризисной ситуацией, вызванной коронавирусом, для ликвидации памятника, достойно презрения. Президент республики (Милош Земан) глубоко уважает освободителей нашей страны, которые здесь воевали и погибали», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в пятницу Овчачек заявил, что «покрывает позором» страну «в тяжелые время», то есть в период борьбы с коронавирусом.

Напомним, в пятницу в Праге демонтировали бронзовую статую Конева. Посольство России выразило МИД Чехии решительный протест, а председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что попросит СК РФ дать правовую оценку сносу памятника.

Ранее Земан в выступлении по TV Nova подтвердил свое намерение принять участие в торжествах 9 мая в Москве и упомянул о чешских «борцах» с военными памятниками. Он также заявлял, что уважает «жертвы рядовых русских солдат», и считает, что роль Красной армии во время Второй мировой войны «совершенно неоспорима».

Ожидается, что чешский президент выскажется об инциденте с памятником в своем выступлении по сетевому ТВ-каналу Blesk в ближайшее воскресенье.

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