Шойгу попросил Чехию передать России снесенный памятник Коневу

Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару, в котором попросил передать Москве снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу.

Письмо Шойгу опубликовала компартия Чехии и Моравии, передает РИА «Новости».

«Господин министр, не могу не выразить свое сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые накануне 75-ой годовщины победы над немецким нацизмом отстранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов, маршала Ивана Степановича Конева. Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма», – говорится в письме Шойгу.

Он напомнил, что наша страна заплатила огромную цену за освобождение Европы от нацизма – так, только во время пражской операции погибло и было ранено более 50 тыс. бойцов советской армии.

«Мы не можем остаться безучастными к отстранению памятника маршалу Ивану Коневу. Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить», – написал Шойгу.

Позже представитель минобороны Чехии заявил, что ведомство не может передать России памятник Коневу, так как он принадлежит муниципалитету района Прага-6.

Ранее МИД России заявил, что Москва не намерена оставлять без ответа снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Пражский град осудил снос памятника, осуществленный «подпольным» способом властями района Прага-6. Указывается, что власти злоупотребили кризисной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД