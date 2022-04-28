Осквернившим памятник Бронзовому солдату в Эстонии оказался сын местного депутата

Вассерман назвал окружение и характер «знатока» Аскерова виновниками его проступков

«Даже зная причины его неадекватного поведения, мы не можем в полной мере простить такое поведение, а только можем рассматривать эти причины как смягчающее до некоторой степени обстоятельство», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя возбуждение уголовного дела против участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма: в начале апреля Аскеров разместил в своих социальных сетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого советского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова.

«Мы с Ровшаном не общаемся уже два десятилетия. За пять лет, что мы с ним играли на брейн-ринге в одной команде, я успел убедиться, что он человек истеричный. И как значительная часть истериков, крайне нетерпим к чужим мнениям. И если оказывается, что он в чем-то неправ, он действует по принципу, который великий философ Георг Гегель когда-то сформулировал так: «Если факты вдруг противоречат моей теории, то тем хуже для фактов», – говорит Вассерман.

При этом Вассерман отметил, что окружение Аскерова «позволяет ему говорить лишнее». Такая безнаказанность, по мнению парламентария, и порождает «огромное количество ошибок и преступлений».

«Мне очень жаль, что он так себя повел. Боюсь, что при таком складе характера это было весьма вероятно. К сожалению, я, наверное, и сам в какой-то мере виноват в том, что он дошел до таких крайностей, поскольку я тоже многое ему прощал. Жаль, но, к сожалению, даже зная причины его неадекватного поведения, мы не можем в полной мере простить такое поведение, а только можем рассматривать эти причины как смягчающее до некоторой степени обстоятельство», – считает собеседник.

Он полагает, что Аксеров заслуживает снисхождения, поскольку все совершил в состоянии аффекта, а люди-истерики пребывают в нем постоянно.

Ранее Аскеров в своих социальных сетях заявил о том, что покинул телеклуб «Что? Где? Когда?» и намерен искать новую «игрушку».