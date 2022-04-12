Высылаемым из Хорватии российским дипломатам велели покинуть страну до 25 апреля

Российские дипломаты, которых высылают власти Хорватии, должны покинуть страну до 25, заявил посол России в Загребе Андрей Нестеренко в эфире канала «Россия-24».

«Дипломатам дали срок выезда до 25 апреля. Удар, конечно, нанесен серьезный по нашим двусторонним отношениям, потому что 24 сотрудника посольства – это цифра, как вы понимаете, очень солидная», – передает его слова ТАСС.

Нестеренко добавил, что их предупреждали, что меры, которые разрабатывает хорватское руководство, не будут носить символический характер. «Так и произошло, поэтому наши коллеги в Москве сейчас думают, как на это отреагировать должным образом, подождем решений», – сказал дипломат.

Ранее посольство России в Хорватии подтвердило требование Загреба вывезти часть сотрудников.

Европа за несколько дней выслала десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Норвегия выслала трех дипломатов.

МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. #{video1}

Кроме того, Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.

Россия уже объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики и пообещала ответ на высылку дипломатов из Дании.