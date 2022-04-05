Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека

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5 апреля, вторник | Последнее обновление — 18:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Британия пообещала не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам других стран
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Если противник не капитулирует самостоятельно, придется вынуждать его – и, возможно, брать в процессе крупные города. Недооценивать противника опасно. Но вредно и переоценивать.
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У ЕС кончились «пряники» для жителей Сербии и Венгрии, а остались только кнуты, которые просто унижают национальное достоинство сербов и венгров. Результат налицо – поборников «передовых ценностей» и «наказания России любой ценой» очень жестко прокатили на выборах.
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«Стыдливые» – они как вирусы. Уверена, что русский иммунитет с ними справится. А все остальные – все русские люди, все наши, родненькие, все мы сейчас объединяемся, чтобы помочь стране выстоять перед лицом беспрецедентного даже по историческим масштабам давления.
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека
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Власти Словении намерены сократить число сотрудников российского посольства в Любляне, сообщается на сайте МИД республики.
«Республика Словения приняла решение привести численность сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации в соответствие с численностью сотрудников дипмиссии Республики Словения в Москве», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Как пишет издание «Говорит Москва» со ссылкой на AFP, Словению покинут 33 российских дипломата.
Ранее в МИД Эстонии вслед за Латвией объявили о высылке 14 сотрудников посольства в Таллине, семь из которых имеют дипломатический статус. Консульство в Нарве и канцелярия посольства в Тарту будут закрыты.
Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов.
Газпром остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии
Газпром прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден».
По данным оператора Astora, все работы по закачке и отбору газа в «Редене» остановились в 7.00 1 апреля. До этого хранилище пребывало в режиме отбора топлива и подачи его в газотранспортную систему Германии, сообщает EADaily.
По состоянию на 4 апреля запасы активного газа составляли 21 млн кубометров в сутки, при том, что запасы крупнейшего газового хранилища Германии могут достигать 3,9 млрд кубометров.
В двух других хранилищах, которыми управляет Astora, работы продолжаются. Так, утром 5 апреля в австрийском «Хайдахе» и немецком «Йемгуме» шли закачка и отбор газа. Запасы этих ПХГ также находятся на минимуме.
Ранее корпорация «Газпром» прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.
США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках
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Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах, сообщил представитель американского ведомства Reuters.
В публикации уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах.
Ранее в Минфине обещали продолжить обслуживание госдолга России в валюте при условии «разморозки» счетов ЦБ и правительства РФ. Напомним, 6 марта президент Владимир Путин разрешил российским организациям временно выплачивать в рублях долги перед кредиторами из недружественных стран в особом порядке. Днем позже правительство РФ утвердило список недружественных России иностранных государств и территорий.
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Блинкен: Эра процветания Запада после холодной войны завершилась
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Эпоха международных отношений, которая наступила после холодной войны, завершилась, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории. Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершилась», – передает его слова ТАСС.
Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны.
Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США.
16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
Появилось видео сдачи в плен 267 морпехов ВСУ в Мариуполе
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов из 503-го батальона, приписанного к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС Украины, сдались в плен Вооруженным силам России.
«267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен российским Вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор! Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
Информацию о сдаче в плен морпехов 503-го отдельного батальона Морской пехоты ВМС Украины «в полном, на тот момент уцелевшем, составе (более 200 человек)» в своем Telegram-канале подтвердил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Военкор рассказал, как сдались украинские морпехи в Мариуполе
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Украинские морские пехотинцы в Мариуполе сдавались целыми группами, доходящими до нескольких сотен человек, прием сдающихся проводился больше полусуток, сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
«Нам доверили выйти на линию фронта с небольшой группой спецназа МВД ДНР и под обстрелом своей и чужой артиллерии наблюдать за происходящим. Сразу скажу, что за 30 лет моей репортерской карьеры такую картину я наблюдал первый раз», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что украинские военные сдавались на протяжении 12 часов на нейтральной территории. По словам корреспондента, в один момент к принимающей стороне вышли 160 человек, что заставило его заволноваться, но все смогли «справиться отлично».
«В группе принимающих, вооруженный и экипированный, а отчасти действующий, как обычный спецназовец, находился министр МВД ДНР Алексей Дикий», – добавил Сладков.
Он пообещал изложить подробности позже, в том числе с комментариями от «людей, имеющих реальное отношение к теме».
Военкор пояснил, что речь идет о сдающемся 501-м батальоне ВСУ, а не о 503-м, как сообщали остальные источники. С ними же работали «рыцари плаща и кинжала, а также военная разведка».
«Все свои наблюдения, если будет принято решение моим руководством ВГТРК, я изложу в выпуске «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 10 апреля. Снимали, не суетясь, тремя камерами, будет и что показать», – заключил Сладков.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение.
Командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что из Мариуполя нельзя выпускать националистов.
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Минобороны: Националисты угрожают друг другу расстрелом из-за очереди на выход из Мариуполя
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Оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам, между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Из перехваченных активных радиопереговоров оставшихся в городе разрозненных групп националистов, в том числе иностранных наемников, достоверно установлено, что между ними развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору: боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.
Как отметил начальник Национального центра управления обороной России, киевские власти не способны контролировать действия националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Россия потребовала от США вывести ядерное оружие из Европы
США необходимо убрать ядерное оружие из Европы и ликвидировать инфраструктуру для его размещения, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления на сессии комиссии ООН по разоружению.
«В нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия на территории отдельных неядерных европейских стран сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие, ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки, продолжается и проведение так называемых совместных ядерных миссий НАТО, которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по обращению с ядерными вооружениями и их применению. Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя и ликвидировать инфраструктуру для его размещения в Европе», – приводит слова дипломата ТАСС.
В минувшее воскресенье вице-премьер Польши Ярослав Качиньский призвал США разместить в республике американское ядерное оружие. В Совфеде подчеркнули, что сам факт размещения этого самого опасного вида оружия массового уничтожения за пределами национальной территории представляет собой угрозу Европе, включая Россию.
Ходаковский: «Азов» нельзя выпускать за пределы Мариуполя
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«Если националистов выпустить за пределы города – мы с ними потом вновь столкнемся на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский. Ранее Минобороны России предложило украинским военным сложить оружие и покинуть Мариуполь.
«Выводить «Азов» из Мариуполя имеет смысл только для сохранения остатков жилого фонда и жизней мирных жителей», – утверждает Ходаковский. Он отметил, что в таком случае российская армия рискует столкнуться с этими же формированиями вновь – но уже на других территориях.
«Если их отпустить, то, как только они окажутся в безопасной для себя зоне, они сразу же вернутся к своей прежней деятельности. За время работы здесь мы нашли огромное количество всякой литературы и методичек, которые показывают, в каком духе их «воспитывали», – рассказал Ходаковский, отметив, что особенно серьезно «промыли мозги» молодым участникам «Азова».
«На мой взгляд, наша задача сегодня – всех локализовать и не просто отпустить на подконтрольные ВСУ территории, где они потом вновь будут бороться с нами, а судить в России. Их надо приговаривать к серьезным срокам за те преступления, которые они творили», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также уточнил, что на сегодняшний день наибольшее сопротивление в Мариуполе оказывают именно представители националистических формирований. По его словам, это связано с тем, что они опасаются последствий и того, что их будут судить за военные преступления.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России. «Это очень правильный и осознанный выбор. Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
С другой стороны, в понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
При этом оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам и между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.
По словам Мизинцева, киевские власти не способны контролировать действия националистов, а также обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций. При этом в минувшую субботу Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ также неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России
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Евросоюз сейчас не рассматривает возможность введения эмбарго на поставки газа из России, однако не исключает такой меры в будущем, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони после заседания Еврогруппы.
«Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем. Это будет зависеть от развития войны, в меньшей степени это зависит от того, на кого эта мера повлияет больше (на Россию или ЕС)», – приводит слова еврокомиссара по экономике ТАСС.
Как заявил Джентилони, Евросоюз «должен быть готов платить цену» за применение экономических мер давления на Россию.
Как сообщил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью, министры экономики и финансов стран ЕС рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге 5 апреля. «Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ [России] ранее. Поэтому во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам», – сказал председатель Еврогруппы. «Я ожидаю, что завтра дискуссия будет носить общий характер. Министры дадут общую оценку, какие решения необходимы, они дадут указания другим институтам ЕС, и решения будут приняты позднее. Я ожидаю, что в ближайшие дни будет принят такой подход», – добавил Донохью.
Как ожидается, министры экономики и финансов стран Евросоюза рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге во вторник, однако там пройдет только «общая дискуссия» без конкретных решений.
Накануне в ЕК выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Кремль спросили о праздновании 9 Мая
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День Победы для России является самым святым праздником, и в этом году он будет отмечаться так же, как и всегда, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник у нас, в нашей стране. Он был и останется самым святым праздником для всех россиян», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о планах празднования 9 Мая в 2022 году.
Песков затруднился ответить на вопрос, пройдут ли в парадном строю 9 мая военные из ДНР и ЛНР, а также участники специальной военной операции на Украине. «Я пока не располагаю информацией о составе участников парада. Этот состав определяет Министерство обороны. Я думаю, что они своевременно дадут всю информацию», – сказал он, отвечая на вопрос, будут ли подразделения ЛНР и ДНР среди участников парада. Аналогичным образом он ответил и на вопрос о военнослужащих России, задействованных в осуществлении спецоперации на Украине. «Я не знаю, кто будет идти по Красной площади. Это определяет Министерство обороны», – сказал представитель Кремля.
Ранее в Госдуме раскритиковали запрет Латвии отмечать День Победы.
Освобожденные из плена военнослужащие рассказали об издевательствах украинских силовиков
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Украинские националисты насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего. Другие бывшие военнопленные также рассказали об условиях содержания в украинском плену.
«В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет. И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти», – говорит военнослужащий по имени Максим, видео рассказа предоставлено Минобороны России, передает РИА «Новости».
Он добавил, что сам лежал с повязкой на глазах и слышал крики этого человека. «Вскоре они утихли. И на утро нам сказали: «Вы вообще в курсе, что вы с трупом спали?». Такое чувство, что его били палками, потому что звук был очень глухой от ударов», – вспоминает Максим.
Другой освобожденный из плена российский военнослужащий также поделился увиденным, добавив, что угрожали расстрелами, измывались над ранеными, избивали летчиков, которым говорили, что вернутся только инвалидами. «В любой момент ночью можно было услышать: «Летчики, вы спите?». Они заставляли их отвечать «Мы не спим, небо сторожим», – говорит солдат.
Еще один освобожденный из плена солдат рассказал, что одного офицера избивали два дня, на третий утащили в подвал, и там он умер от потери крови.
По его словам, украинские силовики особенно сильно пытали офицеров, артиллеристов и разведчиков, их под дулами оружия и после избиений допрашивали на камеру.
«У меня была борода. Я помню, как они про меня говорили: «Он кадыровец, он чеченец». Я так понял, у них к чеченцам особое отношение. Били ногами по лицу, по голове», – рассказал другой российский военнослужащий, освобожденный из плена.
Он добавил, что украинские солдаты угрожали ему повешением и говорили, что российских пленных «надо кастрировать».
Накануне в ЛНР заявили, что участники националистических батальонов, которые базируются в селе Новая Краснянка Луганской области, в ходе обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита.
Во вторник американская газета Washington Post написала, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит». Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают: этим Киев нарушает международное право и законы войны.
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро.
По данным биржи на 10.04 курс доллара снижался до 83,56 руб. (-0,5%), курс евро падал до 91,6 руб. (-1,1%), передает ТАСС.
По данным на 10.00 курс доллара находился на уровне 83,9 руб. (-0,12%). Курс евро снижался на 1,52%, до 91,25 руб.
ВС России предложили ВСУ и наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь
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Россия 5 апреля вновь откроет гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан и иностранцев из Мариуполя, подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам предлагается сложить оружие и выйти в запорожском направлении, сообщил генерал-полковник ВС РФ Михаил Мизинцев.
«Российская Федерация исключительно в гуманных целях, а также по просьбе турецкой стороны с 06.00 5 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права», – приводит слова начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева ТАСС.
Как отметил генерал-полковник, в отдельных контролируемых украинскими вооруженными формированиями районах Мариуполя сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. «Вооруженные силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06.00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории», – сказал Мизинцев. Он подчеркнул, что всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.
Для этого, пояснил генерал, необходимо с 09.00 мск установить непрерывную связь между российской и украинской стороной. Через полчаса после этого ВС РФ, воинские формирования Донецкой народной республики, подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, националисты и иностранные наемники должны объявить «режим полной тишины» и гарантировать его неукоснительное соблюдение. «Это в 09.30 мск на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов. С российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всей линии соприкосновения. Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи», – отметил начальник Национального центра управления обороной РФ.
С 10.00 до 13.00, пояснил генерал-полковник, должен произойти выход всех украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов.
«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из города. Но понимая, что большинство вооруженных неонацистских формирований в Мариуполе уже давно не подчиняется официальному Киеву, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие», – заявил Мизинцев.
Накануне Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранных граждан из Мариуполя. В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Вымогателей денег у жены российского военнопленного задержали в Нижнем Тагиле
Правоохранители задержали в Нижнем Тагиле троих мужчин, которые требовали у жены российского военнопленного 400 тыс. рублей в обмен на его жизнь.
В середине марта 28-летний Марк Порунов, 25-летний Максим Брызгалов и 22-летний Игорь Минеев увидели в Сети ролик с российским пленным из Дзержинска, связались с его супругой и под видом украинцев потребовали от нее 10 млн рублей, чтобы военный остался жив, передает «Ридус».
После переговоров вымогатели снизили сумму «выкупа» до 400 тыс. Супруга пленного обратилась в полицию: спустя две недели мужчин задержали. Возбуждено дело по статье «Вымогательство».
Напомним, ранее в Сети опубликовали ролик, на котором российским военным в ходе допроса простреливают ноги – в наказание за отказ отвечать на вопросы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных должны понести ответственность.
Украинский политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что преступления в отношении пленных россиян полностью на совести президента Украины Владимира Зеленского.
Советник Байдена рассказал о новых военных планах России на Украине
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Россия изменила цели войны в Украине и готовится к новому этапу, который продлится несколько месяцев, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Россия сосредоточит наступление на востоке и юге Украины, пишут СМИ.
По всей видимости, Россия изменила цели и планы вторжения в Украину и готовится к новому этапу войны, считает администрация США. «Россия перебазирует свои силы, чтобы сосредоточить свои наступательные операции на востоке и в некоторых районах юга Украины», – цитирует Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) советника президента США Джейка Салливана.
По его словам, Москва планирует перебросить на восток и юг соседней страны десятки тысяч солдат и развернуть там дополнительные батальонные тактические группы, сосредоточив внимание на Донецкой и Луганской областях. Россия сконцентрирует усилия на захвате более широких территорий Донбасса, чтобы замаскировать предыдущие военные неудачи, указал Салливан. Кроме того, по его словам, войска России продолжат блокировать Николаев и атаковать Харьков.
«Россия пыталась подчинить себе всю Украину, но потерпела неудачу. Теперь она попытается подчинить себе часть страны», – указал он далее, добавив, что данный этап может длиться «несколько месяцев или дольше».
США работают над санкциями против России и поставками оружия Киеву
Одновременно Салливан сообщил, что США вместе с европейскими союзниками работают над введением новых мер в отношении России. «На этой неделе можно ожидать дальнейших объявлений о санкциях», – указал он, добавив, что речь идет о «вариантах», касающихся российской энергетической отрасли.
Кроме того, представитель американской администрации отметил, что Вашингтон вместе с союзниками принимает усилия по предоставлению Украине дальнейших вооружений, включая «зенитные комплексы большой дальности, артиллерийские системы и системы береговой охраны». При этом «масштабы и глубина усилий по приобретению и передаче различных передовых вооружений экстраординарны, это беспрецедентно», подчеркнул Салливан.
Ранее Салливан, комментируя ситуацию с украинским городом Буча, заявил, что власти США активно работают с европейскими союзниками над ужесточением санкций против России.
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