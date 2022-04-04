СМИ: Германия решила выслать 40 российских дипломатов

Журналист: Украинские тербаты расстреляли жителей Бучи, увидев у них белые повязки

Украинские батальоны территориальной обороны расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для местного населения, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Коц рассказал в Telegram, что «во всех населенных пунктах, которые контролировала российская армия, местные на всякий случай вязали на рукава белые ленточки». Он предположил, что «в меняющейся обстановке они могли не успеть их снять». «Их и расстреливали на улицах тербаты», – заявил он.

Журналист сообщил, что «тела в Буче с белыми повязками – опознавательный знак россиян». Он заявил, что «ВСУ стреляли по людям, не разбирая, есть у них оружие или нет». «Главное, что на них – белые повязки, а значит это – враг. Украинские журналисты, откройте глаза. Это не российские войска покрошили мирных жителей Бучи. Это ваши доблестные тербаты», – говорится в сообщении.

Комментируя опубликованные в Сети видео, Коц еще раз подчеркнул: «Местные (не все, но многие) во время присутствия российских войск на всякий случай вязали себе белые тряпки или ленточки на рукавах». «Это был наш опознавательный знак – «свой, не стрелять». Для украинских военных, соответственно, этот знак означает «враг», – заявил он.

«А теперь внимание на экран, 22 секунда, на теле слева – тот самый российский опознавательный знак. Зайдя в Бучу, тербаты хватали людей, затаскивали в подвал, пытали, чтобы выведать информацию и расстреливали за «сотрудничество» с войсками РФ. И теперь они выдают убитых ими людей за жертв российской агрессии», – говорится в сообщении.

Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев, служащий сейчас в подразделении, которое было на этом направлении, рассказал в Telegram, что после выхода российских войск «с данного театра военных действий по результатам переговоров в Турции, ВСУ начало заходить в города и села и непреднамеренно (а не исключаю что и специально) открывали огонь по мужчинам с белой повязкой на руках». По его словам, «происходило это массово». «И когда они поняли, что массово убивали мирных, было принято решение выставить это свое преступление как дело рук ВС РФ», – заявил он. Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками». «Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – заявили в Минобороны России.

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