Посла в Париже уведомили о высылке российских дипломатов из Франции

Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова и уведомило о высылке российских дипломатов, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, посла России уведомили о решении выслать из Франции группу российских дипломатов, передает РИА «Новости».

По словам госсекретаря при МИД Франции Клеман Бон, новые санкции ЕС против России могут быть приняты в среду. Он отметил, что Европа намерена усилить давление на Россию.

«События в Буче (Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в этом городе) ставят вопрос о дополнительных санкциях против России. Завтра, в среду, будет проведено заседание в Брюсселе, где могут решить вопрос о новых санкциях», – сказал Бон.

Ранее сообщалось, что Париж планирует выслать 35 человек с формулировкой «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

Также власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. До этого газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов.

Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.