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СМИ: Франция намерена выслать 35 российских дипломатов
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Франция приняла решение о высылке из страны 35 российских дипломатов, сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источник, близкий к министерству иностранных дел республики.
Согласно его утверждениям, меры коснутся дипломатов, чья деятельность «противоречит интересам» Франции, передает ТАСС.
Во французском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции». «Эта акция, – указали в МИД, – является частью демарша европейских стран».
МИД России уже заявил о том, что ответит на этот демарш французской стороны.
Ранее власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. До этого газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов.
Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
Патриарх Кирилл призвал россиян встрепенуться
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Российские военные должны быть верными своей присяге до конца и «осознавать историческую важность» нынешних событий. А россиянам необходимо «встрепенуться» и понять, что наступило особое время, от которого может зависеть судьба каждого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. <…> И мы должны быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду и Вооруженные силы в первую очередь, но не только – весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа», – сказал патриарх после литургии в главном храме Вооруженных сил России, передает ТАСС.
Он отметил, что именно поэтому он сегодня здесь, в этом храме, совершал Божественную литургию, чтобы встретиться в первую очередь с представителями наших вооруженных сил, обратиться к ним, а через них к нашей армии и флоту, ко всем защитникам Отчества – чтобы они осознавали историческую важность переживаемого момента.
По его словам, Россия является миролюбивой страной, а ее народ – «многострадальным миролюбивым народом», который от войн пострадал так, как мало какой из европейских народов. Предстоятель Русской церкви убежден, что у россиян нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим.
«Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его так, как только русские могут защищать свою страну. <…> Я отталкиваюсь от истории нашего народа, наших вооруженных сил, ведь мы сломали хребет нацизму, который бы, несомненно, победил мир, если бы <...> не подвиг нашего народа», – заявил патриарх.
Он добавил, что не перестает чувствовать тревогу за тех людей, которые живут в местах, где происходят военные столкновения. Предстоятель РПЦ призвал сделать все, чтобы прекратилось кровопролитие и «не было опасности междоусобной брани». «При этом мы должны быть верны – я имею в виду в первую очередь военнослужащих – своей присяге и готовности «душу свою положить за други своя», – заключил патриарх.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что недавние переговоры по дистанционной связи с папой Римским Франциском и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби помогут церквам выработать общий подход к кризису на Украине.
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Матвиенко предложила ввести новый выходной в России
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День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства, выразила мнение спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Сегодня День единения народов Беларуси и России. Четверть века назад был дан старт интеграции двух государств. Всех с праздником! Нашим общим. Искренним и настоящим», – написала она в своем Telegram-канале.
По словам Матвиенко, это большой день. «И у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства. Ведь все это – важнейшие вехи истории», – отметила она.
Матвиенко добавила, что «сейчас мы особенно ценим, что рядом с нами не просто партнер, а надежный друг, на которого всегда можно положиться».
«В этом году праздник выпал на выходные. Хотя мне кажется, подчеркну – это мое мнение – день единения наших народов достоин занять место в календаре, не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть что праздновать», – заключила она.
Тем временем в Латвии накануне в окончательном чтении принял поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, запрещающие проведение мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего Советскую армию и ее победы.
Как ранее сообщил ТАСС, соответствующие поправки к закону в четверг поддержали 69 депутатов, 15 парламентариев выступили против.
Депутат Борис Цилевич с трибуны законодательного собрания заявил, что «единственная цель этого предложения – унизить людей, предки которых погибли в борьбе с нацизмом». «Иной цели я здесь не вижу», – сказал он.
Поправки также запретили публичное изображение буквы «Z», ставшей символом поддержки армии России.
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Россия открыла дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье
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Дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье был открыт 1 апреля по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации В. В. Путину Вооруженные силы России 1 апреля 2022 года открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)», – пояснил он, передает ТАСС.
По его словам, ежедневно с 10:00 мск продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному – в Россию и по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.
Мизинцев добавил, что украинская сторона на сегодня заявила еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, но ни одного в сторону России.
«Вооруженные силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах», – отметил генерал.
Во вторник Мизинцев заявил, что российская сторона предоставила коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан с Украины на пяти направлениях – киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском.
Ранее президент России Владимир Путин в очередном телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем продолжили обсуждение ситуации на Украине. Были рассмотрены также «вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего, из Мариуполя».
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Освобожденные из плена военнослужащие рассказали об издевательствах украинских силовиков
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Украинские националисты насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего. Другие бывшие военнопленные также рассказали об условиях содержания в украинском плену.
«В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет. И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти», – говорит военнослужащий по имени Максим, видео рассказа предоставлено Минобороны России, передает РИА «Новости».
Он добавил, что сам лежал с повязкой на глазах и слышал крики этого человека. «Вскоре они утихли. И на утро нам сказали: «Вы вообще в курсе, что вы с трупом спали?». Такое чувство, что его били палками, потому что звук был очень глухой от ударов», – вспоминает Максим.
Другой освобожденный из плена российский военнослужащий также поделился увиденным, добавив, что угрожали расстрелами, измывались над ранеными, избивали летчиков, которым говорили, что вернутся только инвалидами. «В любой момент ночью можно было услышать: «Летчики, вы спите?». Они заставляли их отвечать «Мы не спим, небо сторожим», – говорит солдат.
Еще один освобожденный из плена солдат рассказал, что одного офицера избивали два дня, на третий утащили в подвал, и там он умер от потери крови.
По его словам, украинские силовики особенно сильно пытали офицеров, артиллеристов и разведчиков, их под дулами оружия и после избиений допрашивали на камеру.
«У меня была борода. Я помню, как они про меня говорили: «Он кадыровец, он чеченец». Я так понял, у них к чеченцам особое отношение. Били ногами по лицу, по голове», – рассказал другой российский военнослужащий, освобожденный из плена.
Он добавил, что украинские солдаты угрожали ему повешением и говорили, что российских пленных «надо кастрировать».
Накануне в ЛНР заявили, что участники националистических батальонов, которые базируются в селе Новая Краснянка Луганской области, в ходе обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита.
Во вторник американская газета Washington Post написала, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит». Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают: этим Киев нарушает международное право и законы войны.
Отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%
Как следует из прогноза IFOP, во втором туре президентских выборов во Франции встретятся нынешний глава государства Эммануэль Макрон и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, причем отрыв Макрона от соперницы сократился с 11% до 5%.
Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люк Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).
Как следует из прогноза, во втором туре Макрон все еще сохраняет лидерство, но с заметно меньшим преимуществом над Ле Пен по сравнению с показателями 19 марта. Отрыв Макрона от Ле Пен сократился с 11% до 5%, передает ТАСС со ссылкой на Le Journal du Dimanche.
Опрос проводился с 31 марта по 1 апреля (за неделю до первого тура) среди 1,5 тыс. совершеннолетних французов.
Напомним, 31 марта сообщалось, что дииректор французской военной разведки Эрик Видо досрочно покидает свой пост из-за «недочетов в работе» его службы в связи с конфликтом на Украине.
Путин заявил о наращивании интеграции Москвы и Минска в ответ на действия Запада
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Президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню единения народов Белоруссии и России заявил, что страны сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением, а лучшим ответом станет наращивание интеграции.
Поздравление главы России зачитал посол в Белоруссии Борис Грызлов во время торжественного мероприятия в рамках празднования Дня единения народов Белоруссии и России, которое прошло в Минске.
«В последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях», – говорится в зачитанном поздравительном послании, передает РИА «Новости».
В послании Путин подчеркнул, что главной задачей остается обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан.
Ранее в Кремле рассказали об уникальных отношениях Путина и Лукашенко.
Французов попросили экономить электричество из-за похолодания
Французский оператор системы передачи электроэнергии RTE призвал предприятия и домохозяйства сократить энергопотребление в понедельник 4 апреля, опасаясь нехватки электроэнергии на фоне похолодания.
«В связи с понижением температуры в понедельник, 4 апреля 2022 года, ожидается высокое потребление электроэнергии... RTE просит предприятия уменьшить потребление в понедельник утром (в частности, с 07.00 до 10.00)», – приводит сообщение оператора РИА «Новости».
Кроме того, RTE призывает домохозяйства по возможности пользоваться бытовыми электроприборами, в частности, посудомоечными и стиральными машинами, в выходные дни, вместо понедельника, чтобы снизить нагрузку на электросети.
По данным оператора, 4 апреля энергопотребление может достичь 73 тысяч мегаватт, а производство составит лишь около 65 тысяч мегаватт.
Ранее сообщалось, что Париж и Берлин не могут принять требования России об оплате поставок газа в рублях, контракты были заключены в евро.
Во Франции призвали продолжить экономическое давление на Россию
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости продолжать экономическое давление на Россию.
«Необходимо продолжать и усиливать международное экономическое давление на Россию, чтобы побудить российские власти положить конец конфликту», – цитирует ТАСС Ле Дриана.
По его словам, Франция полностью привержена этим усилиям, в том числе вместе с европейскими партнерами в рамках французского председательства в Совете ЕС и в рамках G7.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские компании сами смогут выбирать, оставаться ли работать на территории Российской Федерации или нет.
Мединский: Киев стал реалистичнее подходить к вопросу о нейтральном статусе
Украина стала реалистичнее подходить к теме своего нейтрального и безъядерного статуса, но проект договора между Россией и Украиной еще не готов «для вынесения на встречу в верхах», заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский.
«Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах», – написал он в Telegram.
Мединский, комментируя слова члена украинской делегации Давида Арахамии, заявившего, что «Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма», отметил, что точка зрения России относительно статуса Крыма и Донбасса остается неизменной. Вместе с тем глава делегации России заявил, что нейтрального и внеблокового статуса Украины, а также создания гарантий безопасности для Киева Москва добивалась с 2014 года.
«В действительности, согласованные вопросы, а именно нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, отказ от размещения иностранных войск, баз, любых наступательных ударных вооружений, от разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных ВС (вооруженных сил – прим. ВЗГЛЯД) только с разрешения государств-гарантов, (включая Россию), а также создание системы международных гарантий безопасности для нейтральной Украины – все эти договоренности, достигнутые в Стамбуле, и есть то, чего Россия последовательно добивалась с 2014 года», – добавил он.
Мединский подчеркнул, что переговоры российской и украинской делегаций продолжатся в понедельник, а работа по тексту договора и между главами делегаций велась в дистанционном формате в пятницу и субботу.
Напомним, что 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.
«За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновленная военная доктрина и концепция миграционной политики союзного государства», – отмечается в речи Путина на сайте Кремля.
Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.
«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки», – подчеркнул Путин.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что День единения народов России и Белоруссии является важной вехой в истории, у него есть все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства.
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Фонд Кадырова доставил в Мариуполь 100 тонн продуктов
Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал жителям Мариуполя 100 тонн продуктов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Жителям Мариуполя роздано 100 тонн продуктов. Продовольственный груз, в который вошли соль, мука, сахар, консервы, гречка, рис, макаронные изделия, масло, детское питание, вода и другие продукты, передал мариупольцам дорогой БРАТ, помощник Главы ЧР Ваха Геремеев», – рассказал Кадыров в Telegram.
Ранее в Минобороны заявили, что из-за действий Международного Комитета Красного Креста колонны с гуманитарной помощью не смогли вовремя добраться до Мариуполя.
Напомним, что заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в Мариуполе остались три основных очага сопротивления – это центр города, завод «Азовсталь» и порт. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы полка им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова начали штурм завода в Мариуполе.
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В ЛНР заявили об использовании нацбатами инвалидов из дома-интерната в качестве живого щита
Участники националистических батальонов, которые базируются в селе Новая Краснянка Луганской области, в ходе обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
«Как только вошли украинские вооруженные формирования в населенный пункт (Новая Краснянка – прим. ВЗГЛЯД), от сотрудников неоднократно поступали звонки руководству района, области и так далее с целью запроса эвакуации. И им стало известно от тех нацбатальонов, чьи представители находились на территории этого интерната, что запретили вывоз людей. В прямом смысле слова, будут использованы эти инвалиды, эти пожилые люди в качестве живого щита, дабы вооруженные силы Луганской народной республики не осуществляли обстрелов в их сторону», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам Сердюковой, есть данные не только о бесчинствах участников нацбатальонов, базирующихся в этом районе, но и о том, что украинские силовики при отступлении Киева открыли огонь по интернату.
«Люди подопечные гибли даже в эти дни, они сгорали от пожаров, которые разгорались в результате попадания с украинской стороны минометов. И только благодаря наступлению Народной милиции, если я не ошибаюсь, 11 марта, немного ВСУ отошли и нацбатальоны, и уже наши военные за руку, поскольку подъехать туда на технике не было возможности, обстрелы не прекращались, из 71 подопечного вывели с территории 22 человека (остальные погибли – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила омбудсмен.
Ранее Сердюкова заявила, что представители Луганской народной республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему.
Во вторник американская газета Washington Post написала, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит». Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают – этим Киев нарушает международное право и законы войны.
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Лавров заявил о «появлении реализма» в позиции Украины по Крыму и Донбассу
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В позиции украинской делегации на переговорах в Стамбуле появилось больше реализма по Крыму и Донбассу, а также своему безъядерному статусу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«По итогам того раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины, уже понятно стало и киевским представителям то, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть», – пояснил министр, передает РИА «Новости».
Продолжая высказываться о раунде переговоров, Лавров указал, что «больше реализма о необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев из уст украинских руководителей».
По его словам, безусловно, в позиции украинской делегации проявилось гораздо больше реализма и в отношении Крыма, и Донецкой и Луганской народных республик.
Он подчеркнул, что «как эти нотки реализма будут переводиться на язык договорный, бумаги, нам еще предстоит понять».
Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина стала реалистичнее подходить к теме своего нейтрального и безъядерного статуса, но проект договора между Россией и Украиной еще не готов «для вынесения на встречу в верхах».
Напомним, что 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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В Россию из Донбасса прибыли более 13 тыс. беженцев за сутки
Свыше 13 тыс. эвакуированных из ДНР и ЛНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 тыс. граждан», – приводит РИА «Новости» сообщение.
В пятницу стало известно, что число граждан, прибывших в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР, превысило 548 тыс. человек, увеличившись за сутки на 18,7 тыс. человек.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Директор Музея Победы рассказал о Дне единения народов России и Белоруссии
Директор Музея Победы Александр Школьник назвал День единения народов России и Белоруссии днем глубокой дружбы.
«День единения народов России и Белоруссии – это день глубокой кровной дружбы. Сколько бы не было желающих внести раздор, недопонимание, червоточинку в отношения между нашими странами, уверен, что эти попытки обречены на провал. Потому что мы выработали общий моральный иммунитет против вирусов национализма и беспамятства», – передает его слова Общественная палата России в Telegram-канале.
Он напомнил о сопротивлении русских и белорусов в годы Великой Отечественной войны, когда Брестская крепость первой приняла удар нацисткой Германии.
«Вместе наши солдаты сражались подо Ржевом, Курском, Сталинградом. Вместе освобождали от нацизма страны Европы, вместе дошли до Берлина. И наши народы это помнят и чтят подвиг предков», – сказал Школьник.
Он указал на важность сохранения близких и теплых отношений между странами, а также необходимость развивать братские связи и выводить их на новый уровень.
А способствовать этому должны общественная деятельность, гуманитарное сотрудничество, совместные культурные проекты, считает эксперт.