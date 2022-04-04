СМИ: Франция намерена выслать 35 российских дипломатов

Патриарх Кирилл призвал россиян встрепенуться

Российские военные должны быть верными своей присяге до конца и «осознавать историческую важность» нынешних событий. А россиянам необходимо «встрепенуться» и понять, что наступило особое время, от которого может зависеть судьба каждого, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Большинство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. <…> И мы должны быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду и Вооруженные силы в первую очередь, но не только – весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа», – сказал патриарх после литургии в главном храме Вооруженных сил России, передает ТАСС.

Он отметил, что именно поэтому он сегодня здесь, в этом храме, совершал Божественную литургию, чтобы встретиться в первую очередь с представителями наших вооруженных сил, обратиться к ним, а через них к нашей армии и флоту, ко всем защитникам Отчества – чтобы они осознавали историческую важность переживаемого момента.

По его словам, Россия является миролюбивой страной, а ее народ – «многострадальным миролюбивым народом», который от войн пострадал так, как мало какой из европейских народов. Предстоятель Русской церкви убежден, что у россиян нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим.

«Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его так, как только русские могут защищать свою страну. <…> Я отталкиваюсь от истории нашего народа, наших вооруженных сил, ведь мы сломали хребет нацизму, который бы, несомненно, победил мир, если бы <...> не подвиг нашего народа», – заявил патриарх.

Он добавил, что не перестает чувствовать тревогу за тех людей, которые живут в местах, где происходят военные столкновения. Предстоятель РПЦ призвал сделать все, чтобы прекратилось кровопролитие и «не было опасности междоусобной брани». «При этом мы должны быть верны – я имею в виду в первую очередь военнослужащих – своей присяге и готовности «душу свою положить за други своя», – заключил патриарх.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что недавние переговоры по дистанционной связи с папой Римским Франциском и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби помогут церквам выработать общий подход к кризису на Украине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД