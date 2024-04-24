Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.28 комментариев
Путин подчеркнул важность решения проблем с паводком
Путин: Людям не важно, какие власти за что отвечают, главное – чтобы проблемы решались
Президент Владимир Путин касательно ситуации с паводками в стране отметил, что людям не важно, какой уровень власти за что отвечает, главное – чтобы проблемы решались.
По его словам, для граждан абсолютно безразлично, какой уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что главным остается вопрос, насколько быстро и эффективно решаются проблемы людей.
Ранее глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что на территории Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий развития паводковой ситуации.