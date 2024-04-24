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    28 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    40 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    14 комментариев
    24 апреля 2024, 15:14 • Новости дня

    Путин подчеркнул важность решения проблем с паводком

    Путин: Людям не важно, какие власти за что отвечают, главное – чтобы проблемы решались

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин касательно ситуации с паводками в стране отметил, что людям не важно, какой уровень власти за что отвечает, главное – чтобы проблемы решались.

    По его словам, для граждан абсолютно безразлично, какой уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что главным остается вопрос, насколько быстро и эффективно решаются проблемы людей.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину, что на территории Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий развития паводковой ситуации.

    23 апреля 2024, 20:15 • Новости дня
    Путин обозначил задачи по дальнейшему развитию БАМа
    Путин обозначил задачи по дальнейшему развитию БАМа
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году стартует третий по счету этап развития Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, ожидается, что в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог достигнет 270 млн тонн в год, заявил президент России Владимир Путин.

    «В этом году мы запускаем очередной, уже третий по счету этап развития БАМа и Транссиба, повышаем пропускную способность Восточного полигона железных дорог. Такое стратегическое решение принято, необходимые нормативные документы правительством выпущены. Конечно, теперь дело за практической реализацией. Но по сути дела работа-то уже идет», – сказал глава государства на церемонии по случаю 50-летия с начала строительства БАМа, его слова приводит сайт Кремля.

    При реализации проекта задействуются передовые технологии и инженерные решения, отметил Путин. Будет сформирован дополнительный спрос на продукцию отечественных машиностроительных и металлургических предприятий, на услуги строительного комплекса и других отраслей, добавил он.

    БАМ планируется сделать полностью двухпутной магистралью, введя в строй более 300 инфраструктурных объектов, в том числе дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур, сообщил Путин.

    По словам президента, в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 млн тонн в год. «Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в «зоне притяжения» БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России», – сказал он.

    Особое внимание будет уделено связанных с БАМом населенных пунктов, подчеркнул Путин. «Столицы» БАМа – Тында и Северобайкальск – получат долгосрочное развитие на основе мастер-планов.

    Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее развитие БАМа позволит увеличить экспортные и транзитные возможности России как важнейшего звена евразийской транспортной системы. «Уверен, мы обязательно реализуем все намеченные планы, сделаем это на благо России и нашего народа», – сказал он.

    Ранее Путин отметил, что БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока.

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    23 апреля 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: БАМ стал стратегическим транспортным коридором глобального значения
    Путин: БАМ стал стратегическим транспортным коридором глобального значения
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия, посвященного 50-летию начала строительства БАМа, отметил, что БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока.

    «БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока, нашего Севера, позволил ввести в оборот богатейшие месторождения угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа, задействовать эту мощную сырьевую базу для работы комбинатов, заводов, фабрик, для долгосрочного развития отечественной промышленности», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Он также отметил, что «на рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения».

    Ранее Путин вручил государственные награды строителям Байкало-Амурской магистрали.

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    23 апреля 2024, 23:40 • Новости дня
    Власти Оренбуржья направили 1 млрд рублей на компенсации пострадавшим от паводка

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Оренбургской области направили 1 млрд рублей на выплаты жителям, пострадавшим от паводка. Работа по обработке заявлений продолжается, сообщил губернатор Денис Паслер.

    «Уже на данный момент на выплаты оренбуржцам направили один миллиард рублей. Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

    По его словам, власти региона совместно с федеральным центром решают вопрос о выплатах компенсаций за ущерб домам в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Кроме того, планируется выделить средства из областного бюджета на компенсацию расходов на аренду жилья.

    Многие жители успели зарегистрировать свои дома в СНТ как индивидуальное жилье, что позволит им получить положенные выплаты.

    В регионе продолжаются работы по откачке паводковых вод.

    Паводок в Оренбургской области стал одним из самых масштабных за последние годы.

    12 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг исторического максимума – 1129 см. На территории региона были подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тысяч человек, в том числе более 2,1 тысяч детей.


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    23 апреля 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин рассказал о планах по развитию связанных с БАМом населенных пунктов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти уделят отдельное внимание улучшению качества жизни в населенных пунктах, которые связаны с Байкало-Амурской магистралью (БАМ), заявил президент России Владимир Путин на церемонии, посвященной 50-летию начала строительства магистрали.

    «Особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей в населенных пунктах, завязанных на БАМ. В том числе на основе проработанных мастер-планов получат долгосрочное развитие опорные точки, столицы БАМа – Тында и Северобайкальск. У нас здесь большая задолженность перед людьми», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Глава государства отметил, что дальнейшее развитие БАМа позволит нарастить экспортные и транзитные возможности России как важнейшего звена евразийской транспортной системы.

    Ранее Путин вручил награды строителям БАМа.

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    23 апреля 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин вручил награды строителям БАМа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ), церемония проходит в Государственном Кремлевском дворце на вечере, посвященном полувековому юбилею с начала строительства магистрали.

    Золотую Звезду Героя Труда Российской Федерации от главы государства получил мастер дорожной Ургальской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала РЖД Сергей Нечаев. Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен руководитель Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество» Ефим Басин, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени вручается генеральному директору РЖД Олегу Белозерову, сообщает ТАСС.

    Также Путин вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За доблестный труд», Александра Невского, Почета и Дружбы. Так, советник министра транспорта РФ и гендиректора РЖД Геннадий Фадеев, в 1990-х и в начале 2000-х занимавший пост министра путей сообщения РФ, награжден орденом Александра Невского, а подполковник железнодорожных войск Минобороны РФ Алексей Волков – орденом «За военные заслуги». Ордена «За доблестный труд» вручены двум коллективам: акционерного общества «Бамтоннстрой – Мост» и ООО «Группа компаний 1520».

    Ранее Путин заявлял, что Байкало-Амурскую магистраль и Транссибирскую магистраль планируется расширить, в свое время Россия «прозевала» эту возможность.

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    23 апреля 2024, 22:59 • Новости дня
    Сильный ветер повредил кровли и автомобили в Татарстане

    В Татарстане ураганом снесло кровли нескольких зданий и повредило четыре автомобиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильный ветер в Буинском районе Татарстана повредил кровли нескольких зданий, включая отделение почты, и четыре автомобиля. Пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.

    «Всего в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений поступили 9 сообщений о повреждении кровли и порыва электрических проводов в частных домовладениях в Буинском районе», – говорится в сообщении МЧС, передает РИА «Новости».

    Ранее Гидрометцентр республики предупредил о том, что в Татарстане 23 апреля ожидаются ливни с грозами и градом, а также сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.

    Глава Буинского района Ранис Камартдинов сообщил, что из-за сильного ветра в Буинске поломаны деревья, повреждены заборы и автомобили. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики сидеть дома из-за непогоды, отметив, что в нескольких районах есть разрушения.

    По состоянию на 20:00 регламентных отключений электроснабжения нет.

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    23 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Глава государства поздравил ее с назначением на пост.

    «Прежде всего поздравляю вас с решением, которое совсем недавно состоялось: Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России. Это очень важная даже не должность – важная миссия, потому что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что ряд решений, предложенных Верховным судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте, он попросил Подносову уделить этому повышенное внимание. Кроме того, президент попросил разобраться с загруженностью судов в стране.

    В свою очередь председатель ВС поблагодарила президента за оказанное доверие в связи с назначением. Она подчеркнула, что занять пост после предыдущего руководителя Верховного суда Вячеслава Лебедева – большая ответственность.

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    24 апреля 2024, 10:05 • Новости дня
    Путин: Все причастные к теракту в «Крокусе» должны быть наказаны

    Tекст: Ольга Никитина

    Все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» должны быть выявлены и наказаны, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности.

    «Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления. Выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», – подчеркнул глава государства, говоря о произошедшем в «Крокусе», передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что теракты в разных частях мира организованы не только радикальными группировками, но и спецслужбами некоторых стран.

    Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551. По делу о теракте арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей. В Следственном комитете России заявили, что доказали связь устроивших атаку с украинскими националистами.

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    24 апреля 2024, 09:53 • Новости дня
    Путин: За терактами в разных странах стоят не только радикалы, но и спецслужбы

    Tекст: Ольга Никитина

    Теракты в разных частях мира организованы не только радикальными группировками, но и спецслужбами некоторых стран, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности.

    «Безусловно, одной из самых серьезных угроз ХХI века остается международный терроризм. Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, – это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды», – приводит его слова ТАСС.

    Путин обратил внимание, что методы преступников становятся все более изощренными и варварскими. «Это еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье (атака на «Крокус Сити Холл» – прим. ВЗГЛЯД)», – констатировал президент России.

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    24 апреля 2024, 07:08 • Новости дня
    В Тюменской области резко поднялся уровень воды в реке Ишим

    В Тюменской области за сутки уровень воды в реке Ишим поднялся на полтора метра

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области за сутки поднялся на 149 см и достиг 919 см, сообщает правительство региона.

    Ранее власти предупреждали о приближении волны паводка к селу Абатскому. Во вторник экстренная эвакуация была объявлена в селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района, передает ТАСС.

    В Тюменской области заблаговременно введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам. Прогнозируется высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол.

    Ранее сообщалось, что в Ишимском районе Тюменской области из-за паводка эвакуировано более 1 тыс. человек.

    Многие из эвакуированных находятся у своих родных, близких, знакомых, друзей. Другая часть находится в развернутых пунктах временного пребывания.

    Из-за разлива реки оказались отрезанными от «большой земли» деревни Синицына, Симаново, Орловка, поселки Детский дом 29, Дом отдыха.

    Тем, кто решил остаться в своих домах, власти оказывают помощь и поддержку.

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    24 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Анонсировано большое совещание Путина по ликвидации последствий паводков

    Песков анонсировал большое совещание Путина по ликвидации последствий паводков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду у президента Владимира Путина запланировано большое совещание по ликвидации последствий паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в середине дня, речь пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    На совещании будут все профильные руководители правительства и главы регионов.

    Там по видеосвязи выступят главы тех муниципальных районов и образований, где принимаются усилия для минимизации и ликвидации последствий наводнений.

    Также у главы государства на среду запланировано «много непубличных встреч».

    Кроме того, представитель Кремля анонсировал выступление Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг.

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    24 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское превысил критическую отметку

    Губернатор Моор: Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское превысил критическую отметку

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Абатское Тюменской области уровень воды в реке Ишим достиг 980 см, превысив критическую отметку на 20 см, есть угроза прорыва дамб или перелива, сообщил губернатор региона Александр Моор.

    По словам Моора, под угрозой подтопления находится село Коркино Упоровского района, уровень реки Тобол составляет 799 см, за последние шесть часов он вырос на 12 см, следует из сообщения в Telegram-канале губернатора.

    Прогнозируется, что уровень воды в реках Ишим и Тобол продолжит расти. Моор не исключил вероятность прорыва дамб или перелива через них.

    Ранее сообщалось, что четыре населенных пункта оказались отрезаны большой водой в Абатском районе Тюменской области.

    Моор назвал ситуацию с паводком в регионе напряженной.

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    24 апреля 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин допустил изменение размеров компенсаций пострадавшим от природных ЧС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Размеры компенсаций пострадавшим от природных ЧС могут быть скорректированы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.

    Он также призвал не допустить спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в регионах, пострадавших от паводков, передает ТАСС.

    «Важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что для ликвидации последствий паводков привлечено достаточное количество сил. Путин указал, что всю поддержку необходимо оказывать гражданам.

    Ранее генпрокурор Игорь Краснов пообещал привлечь к ответственности виновных в масштабном ущербе от паводков.

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    24 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    Путин назвал регион с самой тяжелой ситуацией с паводками

    Путин заявил, что в Оренбургской области сложилась самая сложная ситуация с паводками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Самой сложной ситуацией с паводками остается ситуация в Оренбургской области, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий стихийного бедствия.

    «Сейчас наиболее сложная ситуация остается в Оренбургской области, ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, уровень воды снижается медленно», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин отметил, что согласно поступающим докладам, сил и средств для ликвидации последствий паводков привлечено достаточно, на местах работают спасатели и сотрудники других ведомств, силовые и правоохранительные органы, добровольцы. Они действуют профессионально и слаженно.

    Федеральным, региональным и местным властям необходимо «продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты, реагировать на каждую жалобу и обращение граждан».

    В первой половине апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг исторического максимума – 1129 см. В Оренбургской области были подтоплены почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков.

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    24 апреля 2024, 15:19 • Новости дня
    Путин о выплатах пострадавшим от паводка: Что так мало-то?

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обратил внимание на большую разницу между тем, сколько было подано заявлений на выплаты от пострадавших от паводка в Оренбургской области, с тем, сколько из них получили выплаты.

    «Что так мало-то?» – спросил Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводков, указав на то, что во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении.

    Глава государства потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков граждан, чтобы людям было понятно, на какую помощь они имеют право, передает ТАСС.

    На совещании, которое проходило в режиме видеоконференции, губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что в связи с введением режима ЧС власти получают заявки от всех граждан, а не только от жителей подтопленных территорий.

    «Я не очень понял, что значит «подают все»? Кто все?» – спросил президент и уточнил, получают ли власти заявки от людей, не попавших в зону паводка. Паслер ответил, что получают.

    «Тогда непонятно, зачем вы принимаете эти заявления», – ответил Путин.

    «Ну давайте, разберитесь с этим как следует. Человек подал заявление, его приняли, значит, он ждет соответствующей реакции. Надо эту работу наладить, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право. Повнимательнее, пожалуйста», – добавил президент.

    Путин заявил также, что размеры компенсаций пострадавшим от природных ЧС могут быть скорректированы.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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