Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».3 комментария
Глава МЧС допустил неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области
Глава МЧС Куренков допустил неблагоприятный сценарий паводка в Тюменской области
На территории Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий развития паводковой ситуации, доложил глава МЧС Александр Куренков президенту России Владимиру Путину.
В Тюменской области подтоплены 12 низководных мостов и один участок автодороги, однако ситуация может ухудшиться, сообщил Куренков, передает ТАСС.
По словам главы МЧС, если объем сброса воды из казахстанских водохранилищ сохранится на текущем уровне, в регионе возможен наихудший сценарий развития обстановки.
Ранее Куренков назвал нынешний паводок самым масштабным за последние десятилетия.