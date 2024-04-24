Путин поручил регулярно докладывать о восстановлении жилья после паводка

Путин обозначил задачи по дальнейшему развитию БАМа

Tекст: Валерия Городецкая

«В этом году мы запускаем очередной, уже третий по счету этап развития БАМа и Транссиба, повышаем пропускную способность Восточного полигона железных дорог. Такое стратегическое решение принято, необходимые нормативные документы правительством выпущены. Конечно, теперь дело за практической реализацией. Но по сути дела работа-то уже идет», – сказал глава государства на церемонии по случаю 50-летия с начала строительства БАМа, его слова приводит сайт Кремля.

При реализации проекта задействуются передовые технологии и инженерные решения, отметил Путин. Будет сформирован дополнительный спрос на продукцию отечественных машиностроительных и металлургических предприятий, на услуги строительного комплекса и других отраслей, добавил он.

БАМ планируется сделать полностью двухпутной магистралью, введя в строй более 300 инфраструктурных объектов, в том числе дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур, сообщил Путин.

По словам президента, в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 млн тонн в год. «Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в «зоне притяжения» БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России», – сказал он.

Особое внимание будет уделено связанных с БАМом населенных пунктов, подчеркнул Путин. «Столицы» БАМа – Тында и Северобайкальск – получат долгосрочное развитие на основе мастер-планов.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее развитие БАМа позволит увеличить экспортные и транзитные возможности России как важнейшего звена евразийской транспортной системы. «Уверен, мы обязательно реализуем все намеченные планы, сделаем это на благо России и нашего народа», – сказал он.

Ранее Путин отметил, что БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока.