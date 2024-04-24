Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.36 комментариев
Путин поручил регулярно докладывать о восстановлении жилья после паводка
Вопрос восстановления жилья будет самым главным после завершения паводков, докладывать о том, как оно происходит, необходимо регулярно, заявил президент России Владимир Путин на совещании по видеосвязи с участием глав подтопленных регионов.
Путин подчеркнул, что по мере ухода воды власти еще вернутся к обсуждению вопросов, связанных с ликвидацией последствий паводков, когда будет уже больше понимания масштаба случившегося, и того, кому и какую адресную помощь необходимо оказать, передает ТАСС.
«В том числе самым важным потом будет вопрос восстановления жилья. Минстрой работает, и прошу регулярно на эту тему докладывать», – заключил Путин.
Ранее Путин потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.