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Путин назвал регион с самой тяжелой ситуацией с паводками
Путин заявил, что в Оренбургской области сложилась самая сложная ситуация с паводками
Самой сложной ситуацией с паводками остается ситуация в Оренбургской области, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий стихийного бедствия.
«Сейчас наиболее сложная ситуация остается в Оренбургской области, ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, уровень воды снижается медленно», – приводит слова президента ТАСС.
Путин отметил, что согласно поступающим докладам, сил и средств для ликвидации последствий паводков привлечено достаточно, на местах работают спасатели и сотрудники других ведомств, силовые и правоохранительные органы, добровольцы. Они действуют профессионально и слаженно.
Федеральным, региональным и местным властям необходимо «продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты, реагировать на каждую жалобу и обращение граждан».
В первой половине апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг исторического максимума – 1129 см. В Оренбургской области были подтоплены почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков.