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ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
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Евросоюз объявил 19 сотрудников постоянного представительства России при союзе персонами нон грата в связи с деятельностью, не сопоставимой с дипломатическим статусом, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«На основании решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу», – цитирует ТАСС заявление ЕС.
Ранее для ознакомления с этим решением постпред России Владимир Чижов вызван во внешнеполитическую службу ЕС.
Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики.
ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России
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Евросоюз сейчас не рассматривает возможность введения эмбарго на поставки газа из России, однако не исключает такой меры в будущем, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони после заседания Еврогруппы.
«Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем. Это будет зависеть от развития войны, в меньшей степени это зависит от того, на кого эта мера повлияет больше (на Россию или ЕС)», – приводит слова еврокомиссара по экономике ТАСС.
Как заявил Джентилони, Евросоюз «должен быть готов платить цену» за применение экономических мер давления на Россию.
Как сообщил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью, министры экономики и финансов стран ЕС рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге 5 апреля. «Это сейчас крайне важно, чтобы мы сохраняли наше единство, которым отличался наш ответ [России] ранее. Поэтому во вторник мы обсудим новые меры на заседании Совета ЕС по экономике и финансам», – сказал председатель Еврогруппы. «Я ожидаю, что завтра дискуссия будет носить общий характер. Министры дадут общую оценку, какие решения необходимы, они дадут указания другим институтам ЕС, и решения будут приняты позднее. Я ожидаю, что в ближайшие дни будет принят такой подход», – добавил Донохью.
Как ожидается, министры экономики и финансов стран Евросоюза рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге во вторник, однако там пройдет только «общая дискуссия» без конкретных решений.
Накануне в ЕК выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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ЕС собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз удобрений из России
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Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт угля из России, а также закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Также ЕК предложит запретить ввоз в Россию оборудования, включая электрическое и транспортное, на сумму 10 млрд евро. Кроме того, в качестве санкций будет выдвинуто предложение ограничить импорт калийной соли из России, передает РИА «Новости».
При этом, по данным источников Bloomberg, в ближайшее время не планируется вводить ограничения в отношении российских газа и нефти.
Также предполагается, что в ЕС предложат расширить экспортный контроль над оборонным сектором и другими отраслями промышленности, передает ТАСС.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз собирается ввести санкции на импорт икры и водки из России, а также цемента, древесины, каучука, химикатов и ряда других товаров.
Ограничения могут быть введены в отношении экспорта в Россию полупроводников и оборудования, в том числе предназначенного для добычи сжиженного природного газа.
Помимо этого, может быть введен запрет на все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT. Ранее телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
ЕС собрался ввести против России пятый пакет санкций
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Пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши, сообщил телеканал СNBC.
По словам двух европейских чиновников, очередной пакет санкций Евросоюза все еще находится в стадии разработки и может измениться. Страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, включать ли в санкции эмбарго на импорт энергоносителей из РФ, отмечает телеканал. Как ожидается, новые ограничительные меры будут одобрены ЕС на этой неделе, передает ТАСС.
Ранее экспорт в Россию предметов роскоши запретила Австралия. Кроме того, с 5 апреля запрет на экспорт предметов роскоши в Россию ввела также Япония. Помимо этого, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
В конце марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил страны Запада, США, Канаду и Австралию в объявлении тотальной экономической войны России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Боррель признал устойчивость рубля на фоне санкций
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Российский рубль хорошо противостоит санкциям, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE.
«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. (Президент России Владимир) Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», – передает его слова РИА «Новости».
При этом Боррель добавил, что во вторник ЕС намерен утвердить новый пакет санкций, но пока лидеры обсуждают, что делать с энергетикой.
Однако он признал, что единогласного решения на европейском уровне о запрете на импорт российского газа быть не может, поскольку Венгрия заявила, что наложит вето.
«Мы хотим помочь Украине, но не хотим вмешиваться в войну. ЕС не военный союз, но я считаю, что мы должны им помочь. Мы делаем все, что можем, но не пересекая красных линий, чтобы конфликт не распространялся», – заключил Боррель.
Ранее телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
ЕС заявил о запрете захода российским судам в европейские порты
Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС в среду обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
Берлин исключил введение эмбарго на поставки газа из России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на очередной виток обострения отношений с Москвой.
Бербок заявила, что если бы полное эмбарго остановило боевые действия, «то тогда бы мы это незамедлительно сделали», передает ТАСС со ссылкой на издание Die Welt.
Она также считает, что такое решение повысило бы цену продолжению конфликта. Тем не менее министр заверила, что власти ФРГ вместе с партнерами в Евросоюзе (ЕС) обсудят процесс по снижению зависимости от российского газа.
Ранее ЕС признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России.
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СМИ: Германия решила выслать 40 российских дипломатов
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Значительное число российских дипломатов объявлены нежелательными, дальнейшие шаги будут согласовываться с партнерами Берлина, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами», – написала министр в Twitter, передает РИА «Новости».
Телеканал N24 со ссылкой на главу МИД ФРГ сообщил, что высылке подлежат 40 российских дипломатов.
Ранее в Германии выступили с предложениями по ужесточению санкций против России.
Газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов. До этого СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию.
Также дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
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ЕК заявила о запрете поставок в Россию полупроводников и транспортного оборудования
Европейский союз намерен запретить поставки в Россию полупроводников, машин, транспортного оборудования, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Новые санкции ЕС предполагают «дальнейшие запреты на экспорт на сумму 10 млрд евро в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование», сказала она, передает ТАСС.
«Конкретные новые запреты на импорт на сумму 5,5 млрд евро», – уточнила глава ЕК.
По словам фон дер Ляйен, Евросоюз проведет целенаправленные меры по запрету российских компаний в госзакупках в ЕС и по исключению любой финансовой поддержки, «как европейской, так и национальной – для российских государственных органов».
Также Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что ЕС намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза.
В ЕС заявили о снижении уровня жизни из-за антироссийских санкций
Конфликт на Украине и санкции Запада против России могут привести к росту цен в ЕС, снижению уровня жизни и социальным последствиям для стран сообщества, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Паскаль Донохью.
«Рост цен на энергоносители и продукты питания (вызванные конфликтом на Украине и западными санкциями против России – прим. ВЗГЛЯД) приведет к снижению уровня жизни в ЕС и будет иметь социальные последствия», – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что цены на фрукты и овощи в Великобритании выросли на 30%, растительное масло подорожало на 50–70%.
Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против России санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.
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Немцев предупредили о риске остаться без шоколада и кондитерских изделий
Федеральная ассоциация немецкой кондитерской промышленности (BDSI) выразила обеспокоенность в связи с возможной остановкой производства, влекущей за собой полное исчезновение шоколада и других кондитерских изделий с полок германских магазинов, сообщило издание Der Spiegel.
Как отмечает издание, кондитерская промышленность Германии видит угрозу своему существованию в связи с перебоями в поставках газа из-за событий на Украине. «Даже в условиях пандемии коронавируса энергоресурсы, сельскохозяйственное сырье, упаковка, а также логистические услуги стали чрезвычайно дорогими», – отметили в BDSI. В ассоциации подчеркнули, что события на Украине привели к резкому ухудшению экономической ситуации «до такой степени, которая представляет угрозу существованию целой отрасли», передает ТАСС.
Как пишет издание, трудности в поставках газа могут привести к полной остановке производства в отрасли. В BDSI пояснили, что для большинства компаний в сфере кондитерской промышленности газ является важнейшим источником энергии. Кроме того, цены на сельскохозяйственное сырье, такое как пшеница, подсолнечное масло и орехи, значительно выросли. Важные ингредиенты, включая сухое молоко, сахар, яйца и пальмовое масло, также подорожали. Повышение цен, как заметили в ассоциации, отразилось на компаниях по всем направлениям, «достигнут предел нагрузки».
«Вместе с политиками и представителями торговли мы должны следить за тем, чтобы полки супермаркетов не оставались пустыми», – заявил председатель BDSI Бастиан Фассин. Он подчеркнул, что власти ФРГ должны теперь «изучить все меры, которые позволяют производителям продуктов питания продолжать производство».
«Компании германской кондитерской промышленности производят продукты питания и поэтому имеют огромное значение для снабжения населения страны, особенно в чрезвычайных ситуациях», – продолжил Фассин. Он сослался на информацию Федерального управления гражданской защиты, которое советует создать запас «энергоемких товаров с длительным сроком годности» на случай чрезвычайных ситуаций. Речь, в частности, идет о шоколаде, печенье или крендельках.
Ранее в Еврокомиссии допустили возможность введения эмбарго на поставки газа из России. В ЕК также выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией при продолжении оплаты в долларах и евро. В понедельник министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о незаменимости российского газа в краткосрочной перспективе при одновременной необходимости как можно быстрее «остановить все экономические отношения с Россией».
Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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В Германии выступили с предложениями по ужесточению санкций против России
Европейский союз в очередной раз может ужесточить санкции против России, Германия выступила с соответствующим предложением, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Мы еще раз существенно усилим санкции, Германия выступила с рядом предложений», – цитирует ТАСС Бербок.
Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов. До этого СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию.
Также дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
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ЕС намерен ограничить импорт из России цемента, икры и водки
Евросоюз планирует ввести санкции в отношении импорта цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки из России на сумму около 9 млрд евро в год, сообщило Reuters.
Также сообщается, что ЕС введет ограничения на экспорт в России компьютеров, полупроводников, а также технологий для добычи сжиженного природного газа на 10 млрд евро в год.
Кроме того, страны ЕС могут запретить осуществлять все транзакции с ВТБ и еще тремя российскими банками, которые ранее были отключены от системы SWIFT, также может быть расширен санкционный список, включающий в себя российских политиков и предпринимателей, отмечают источники агентства, передает ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит ввести запрет на импорт российского угля, а также ограничить ввоз калийных удобрений.
Также стало известно, что Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза.
В ЕК назвали сферы, которых коснется пятый пакет антироссийских санкций: ограничения в сфере торговли, транспорта, энергетики.
Телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
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ЕС собрался в среду обсудить новые санкции против России
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В среду послы стран ЕС обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России, сообщил дипломатический источник.
Как пишет Financial Times, санкции, которые предлагаются рядом стран, могут включать запрет на использование российскими судами портов ЕС, новые экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей, включая уголь, нефть или газ. FT пишет, что призывы отказаться от импорта российских энергоносителей звучат все чаще, но некоторые государства выступают против подобной меры. Кроме того, ЕС может ввести дополнительные индивидуальные санкции, передает ТАСС.
Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек утверждает, что новый, пятый по счету, пакет санкций против России может включать в себя как персональные меры, так и ограничения против финансового рынка России. «Быстро, уже на этой неделе», – приводит его слова ZDF. Санкции, как заявил Хабек, будут охватывать «весь спектр от персональных санкций до технологической продукции».
Он утверждает, что Германия «существенно продвинулась вперед» в вопросе снижения зависимости от импорта российских энергоносителей. По его словам, Берлин хочет также добиться того, чтобы «российская собственность, участвующая в использовании» инфраструктуры Германии, «не подвергалась самоуправству со стороны России».
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
Эстония решила выслать 14 российских дипломатов
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Власти Эстонии вслед за Латвией высылают 14 сотрудников посольства в Таллине, семь из которых имеют дипломатический статус, закрывают консульство в Нарве и канцелярию посольства в Тарту, заявили в МИД страны.
«Нельзя в условиях происходящего на Украине говорить о продолжении обычных отношений, особенно когда Россия серьезно нарушает международное право», – цитирует ТАСС слова вице-канцлера МИД Мярта Вольмера.
Ранее Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.
До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
Напомним, МИД Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова и уведомило о высылке российских дипломатов. Также власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. До этого газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов.
Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.
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В ЕК назвали сферы, которых коснется пятый пакет антироссийских санкций
Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, энергетики, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
«Что касается пятого пакета санкций, он не только об энергетике. Это широкий пакет санкций, покрывающий различные сектора, больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в транспортном секторе, но также санкции, касающиеся энергетики, в частности, угля», – цитирует его РИА «Новости».
При этом окончательно этот пакет санкций еще не согласован.
«Пятый пакет санкций финализируется. Не могу сообщать подробности. Но энергетика рассматривается как часть этого пакета», – уточнил Домбровскис.
Он отметил, что, «чтобы договориться по санкциям, нам нужно единогласное решение 27 стран-членов ЕС».
Ранее телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.