Россия пообещала ответ на высылку 30 дипломатов из Италии

Москва примет меры в отношении итальянских сотрудников загранучреждений в России в связи с высылкой 30 российских дипломатов из Италии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Россия даст соответствующий ответ», – цитирует РИА «Новости» Захарова.

Во вторник МИД Италии вызвал посла России Сергея Разова и уведомил его о высылке 30 российских дипломатов из страны.

«В МИД сегодня утром был вызван посол России Сергей Разов. Его уведомили о решении выслать 30 российских дипломатов», – сообщил сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, их высылают по соображениям «национальной безопасности». В свою очередь генсек ведомства МИД Этторе Секуи уведомил Разова о высылке российских дипломатов, объявив их персонами нон грата.

«Эта мера, принятая по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами, была необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей в результате необоснованной агрессии против Украины со стороны России», – заявил Ди Майо.

Ранее во вторник МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны. Москва пообещала ответить на высылку дипломатов.

Накануне МИД Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова и уведомило о высылке российских дипломатов. Также власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов. До этого газета Bild сообщила со ссылкой на источники о планах Германии выслать до ста российских дипломатов.

Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.