Россия – военная империя

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Западные санкции привели к росту доходов России

Товарооборот России и Китая показывает рекордный рост Oriental Image/Reuters
Запад не смог изолировать Россию от мировой экономики: Китай, Индия и Южная Америка не поддерживают санкции, а наоборот – наращивают объемы торговли с Москвой. Да и сам Запад не монолитен в отношении Москвы – некоторые компании из ЕС и США опасаются потери российского рынка и ищут пути для возвращения. Почему доходы России растут, несмотря на санкции, и как их можно увеличить еще? Подробности...
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НАТО расшатывает Балтику

Прибалтика и Балтийское море перестанут быть безъядерной зоной ABACA/Reuters
Власти Финляндии намерены безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. В случае, если альянс примет Хельсинки в свои ряды, линия границы между Россией и НАТО вырастет более чем на тысячу километров. Какие риски для России несет этот шаг и как Москва могла бы парировать растущие угрозы? Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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Как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки

Западные вооружения, которые идут на помощь ВСУ, могут оказаться в руках террористов Keystone Press Agency/Global Look Press
Пентагон еженедельно напоминает киевским властям – надо внимательно следить за получаемым от Запада оружием, чтобы оно не попадало не в те руки. Особенное беспокойство внушают ПЗРК, которые идут на Украину тысячами. Украина еще в спокойные годы заработала репутацию «серой зоны», из которой оружие бесконтрольно расползается по всему миру. Как и в каких объемах западная летальная помощь попадает на черный рынок? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россия – военная империя

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Возрождение воинского духа традиционной империи происходит сегодня в России. Именно в этом и суть нынешней военной операции, в которой Россия, противопоставив себя целому миру, смирившемуся с тиранией, мучительно нащупывает свои вечные смыслы. Подробности...

Зачем финнам и шведам клетка НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России скандинавские страны традиционно воспринимались в качестве некоего оплота здравомыслия и способности не поддаваться коллективным истерикам Запада, но эти времена прошли. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Сейчас надо следить за словами

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Надеяться на то, что чьи-то резкие слова будут милосердно оставлены без внимания, не стоит. Это приводит к повышению уровня ненависти и недоверия в обществе – и подрывает гражданский мир. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Россию выдавливают с Балкан

Остров Змеиный стал символом позора Украины

Самый уважаемый президент Украины

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Владимир Можегов

    Россия – военная империя

    Владимир Можегов
    публицист
    		13 мая 2022, 09:00

    Мы – военная империя. Так всегда было и так всегда будет. Этот факт надо просто принять как данность, перестав его стыдиться, нивелировать, искать застенчивые эвфемизмы, заменяющие неудобные (почему-то) слова. Просто принять. И так и сказать всему миру: да, мы – Россия – военная империя. Мы – мир с воинскими, прежде всего, смыслами и добродетелями. Смыслами защиты и освоения. Воинской этикой. Духовной иерархией.

    Русь создавалась воинами, создавалась – военными победами. Создавалась боевым освоением земель. Что ж тут стыдного? Что тут скрывать? Не следует ли всем этим гордиться, всячески подчеркивать, насаждать? Ибо только так и рождаются, растут, крепнут, только так и существуют подлинные империи. Где на первом месте – не финансы и экономика, а благородство, честь, достоинство. В которых центральный герой – воин, а не олигарх в декорациях «власти народа», как в современных так называемых демократиях.

    Но почему-то до сих пор мы вспоминаем о том, что мы – воинская империя лишь 9 мая. У нас, великой воинской империи, есть лишь один день для воинской гордости, военного парада, торжественного триумфа. Да и ладно бы один. Худо то, что во все остальные дни мы вообще об этом забываем. Именно о том, что мы, прежде всего – воинская империя. Ни в коем случае не милитаристская или торговая (как США и Британия), но – воинская. То есть мир с прежде всего военным и культурным смыслом. Ибо и война в нашем понимании – понимании воинской, а не милитаристской и торговой империи, несет не завоевательный (власть над миром) или финансовый (нажива), как в США и Британии, а прежде всего культурный смысл.

    В отличие от США и Британии, в основании которых лежит власть финансовой олигархии, мы – наследники Рима, наследники Византии. А Рим – это не только центурии и когорты, Рим – это идея справедливой власти над миром. Рим имел свою высокую идею и свою миссию: распространение высокой эллинской культуры и идеи справедливости по всему миру.

    Именно по этим вещам истосковался современный мир. Именно их ему сейчас не хватает. И именно эту тоску выжигают из него сейчас каленым железом, чтобы сделать его бессильным, беспомощным, толерантным (то есть безжизненным, не реагирующим на медленное убийство), чтобы затем окончательно отобрать всю оставшуюся еще свободу, лишить всякой оставшейся еще культуры, загнать в вечное гетто – последний загон-локдаун тоталитарной либеральной диктатуры.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Именно такова дилемма современного мира: или идеология ЛГБТ+ и культурный распад (не только всякой общности, но и всякой личности, человека прямоходящего в принципе), либо – традиционная империя, Рим с его идеей благородства, справедливости и культуры.

    Рим был небольшим государством на берегу Средиземного моря. В неизбежных и успешных войнах с Карфагеном, он, во многом неожиданно для себя, оказался мощным региональным центром, контролирующим все Средиземноморье. И отсюда взяла отсчет его судьба, началось его бытие как мировой воинской империи. Империи, обладающей великой миссией – нести миру мир, спокойствие, цивилизацию и культуру. Да – путем войны, военных походов и завоеваний. Дурно ли, хорошо ли, но иначе в нашем мире никогда не было и никогда не будет. Мир не завоевывается только проповедью, пусть и самой прекрасной. Мир завоевывается проповедью и мечом. И Евангелие не проповедует пацифизм. Иоанн Креститель не говорит приходящим к нему римским воинам бросить оружие, он говорит им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лук. 3:14). То есть – учит их воинской этике чести и благородства.

    Аристократия Рима была воинской. И русская аристократия была воинской. И Пушкин, хотя и носил цивильный мундир, бросался в кавалерийские атаки и писал оды русскому имперскому оружию. Так честь, культура и воинская слава завоевали мир.

    Была ли такому миру альтернатива? Да, этой альтернативой мог стать Карфаген. Мрачный мир власти финансовой олигархии и чудовищных культов, в которых карфагеняне приносили в жертву своих детей-первенцев, сжигая их в печах-тофетах в актах жертвоприношения-холокоста (от греч. holokauston и евр. Olah – жертва всесожжения Богу). Этот чудовищный обычай мог бы стать центральным сценарием для всего мира, если бы Карфаген победил. Но победил Рим, римская воинская доблесть. Победила воинская империя, на острие обагренного кровью меча несущая мир и справедливость.

    А Карфаген – мир торгашей-тиранов, загребающих в свои закрома золото и богатства всех завоеванных ими народов, обоняющих запах горящей жертвенной плоти и загоняющих мир в вековечное рабство – проиграл.

    Что нам больше напоминает наш сегодняшний мир? Не представляется ли он нам лишь поздним реваншем Карфагена? После того, как целенаправленно, шаг за шагом, были уничтожены понятия воинской чести, благородства, культуры, Бога; после того, как в огненном холокосте двух мировых войн были уничтожены остатки традиционных европейских империй, традиционных христианских цивилизаций, состоялся сегодняшний мировой реванш Карфагена.

    Это его денежные мешки правят сегодня Америкой, оккупируют бывшую христианскую Европу, повязав ее цепями национального долга, утвердив на границах кафкианские замки центробанков, контролирующих мировые денежные потоки. В то время как с военных баз НАТО и Британских островов американские и английские големы зорко следят за любым проявлением свободомыслия в побежденной Европе… Все народы – и особенно народы Европы – опутаны сегодня канатами невиданной еще тирании, которую в дьявольскую насмешку их сегодняшние жрецы называют «свободным миром» и «демократией».

    Так всегда и везде проявляет себя власть олигархии. И противостоять мировой власти способен только дух Рима. Вот его-то и боится новый Карфаген! Потому-то так панически глушит любое поползновение его свободного духа. Боится только одного – восстановления нового Рима, традиционной империи, обладающей высокой идеей и военной мощью, которая одна только и способна его победить.

    Но именно это – возрождение воинского духа традиционной империи – и происходит сегодня в России. Именно в этом и суть нынешней военной операции, в которой Россия, противопоставив себя целому миру, смирившемуся с тиранией, мучительно нащупывает свои вечные смыслы, мучительно встает на ноги после «тридцатитрехлетнего» сидения на печи, изблевывая из себя ядовитый дурман полонившего ее Карфагена.

    Мучительно вспоминает себя, настоящую – великую воинскую империю. Мир духовный, мир иерархический, мир культурный. Мир, в котором понятия чести, достоинства, долга, разъедаемые кислотами ЛГБТ+, еще не утратили смысл. Мир, в основе которого лежат не «экономика и финансы», а высокая миссия сохранения великой европейской культуры и несение Христовой проповеди «всей вселенной». Освобождения мира от тиранической власти «великого дракона» Карфагена.

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