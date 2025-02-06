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    Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    @ Global Look Press

    6 февраля 2025, 08:48 Мнение

    Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    Марко Рубио отправился в первое свое внешнеполитическое турне в должности госсекретаря администрации Трампа. Символичного здесь много.

    Во-первых, перед началом турне Рубио объявил, что однополярность, в ситуации которой планета находилась по окончании холодной войны, есть аномалия, которой необходимо положить конец. То есть Соединенные Штаты больше не собираются со всеми нянчиться, за всех платить и играть роль мирового жандарма. США отныне интересуют главным образом США – и континент Америка как таковой.

    Во-вторых, демонстративно выбрана программа тура. И она по-своему феноменальна. Не какая-нибудь там Британия, Германия, Франция или хотя бы Канада, но – Панама, Сальвадор, Коста-Рика, Гватемала и Доминиканская Республика. То есть сугубо внутренне американский круг. И это первый подобный случай более чем за 100 лет!

    Откровенно повернувшись к Европе задом, Рубио отправляется решать сугубо американские проблемы. Прежде всего, конечно, в Панаму: судьба Панамского канала и щупальца Пекина, протянутые на континент, – вот приоритеты Трампа; а затем страны, способные принять толпы мигрантов, которых Трамп намерен выгнать из Америки.  

    Трамп последовательно и неуклонно делает именно то, что обещал: демонстративно назначает латиноамериканца Рубио главным человеком по американской геополитике. Затем этот человек демонстративно объявляет новые приоритеты: «Наша внешняя политика долгое время была сосредоточена на других регионах, игнорируя наш собственный. В результате мы позволили проблемам усугубляться…», как написал Рубио в своей статье в Wall Street Journal, предварившей его первый внешнеполитический тур. 

    И первый же день визита принес плоды: президент Панамы Хосе Мулино пообещал Рубио, что Панама не будет продлевать действие Меморандума о взаимодействии с Китаем в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

    Торжествующий Рубио написал в своем аккаунте соцсети X*, что терпеть усиление китайского присутствия в регионе Америка более не намерена, и Панама это поняла.

    Но нас, конечно, интересует не внутренний двор Америки, каким, согласно доктрине Монро, США считают Американский континент. Нас интересует другое – что все эти революционные перемены американской политики сулят миру и в первую очередь нам?

    Заметим, что Трамп с Маском не просто возвращают Америку к себе, но одновременно и попутно ведут методичный погром глобалистских структур внутри и вовне страны. США вышли из Всемирной организации здравоохранения. Обрубили финансирование всех глобалистских НКО, висевших на американском правительстве. Наконец, Маск разгромил мощную церэушную контору USAID, ответственную за десятки «оранжевых революций» по всему миру, буквально взяв здание штурмом, захватив серверы и разогнав сотрудников. И, кажется, это только начало. Поговаривают, что на очереди американское казначейство, ответственное за правительственные гранты.

    Итак, Трамп действительно сворачивает глобалистскую парадигму американской политики, собираясь воздвигнуть на ее месте нечто совсем иное. Трамп действительно намерен построить новую американскую мечту XXI века – мощную торговую империю, какой некогда была империя Британская. И так же точно контролировать половину мира через контроль транспортных торговых потоков (вот для чего Трампу нужны Канада, Гренландия и Панама).

    Одновременно Трамп ослабляет американский контроль над Европой, а для этого Европу необходимо передать в надежные руки.

    Вот почему Маск пытается снести режим Стармера в Лондоне и поддерживает европейских правых. Трампу и Маску нужна новая Европа, которая могла бы стоять на своих ногах. А это – Европа консерваторов и националистов. Последние не будут проедать американские деньги, как никчемная бюрократия Европарламента, но – развивать собственные экономики и работать на свою страну так же, как это делают Трамп и Маск.

    Но для того чтобы европейские правые могли развернуться, надо не просто привести их к власти, надо освободить Европу от опеки евробюрократии и Лондона. Как видим, и здесь действия Трампа и Маска предельно последовательны, рациональны и направлены на достижение общей сверхзадачи.

    Какова же эта сверхзадача? Прежде всего, конечно, великая Америка. Но великая Америка Трампа может быть построена только на развалинах прежнего однополярного мира, который трамписты называют «аномалией». Трамп и Маск видят этот новый мир как мир больших самодостаточных империй, которые будут нести ответственность за свои регионы. Если, конечно, такие империи окажутся способными подняться.

    Есть ли в мире такие государства, хотя бы в перспективе? Да, есть Китай, который и так уже твердо стоит на своих ногах. Трамп намерен разговаривать с ним жестко, но он точно не настроен с ним воевать, он настроен торговать.

    Если Маску удастся свалить кабинет Страмера, приведя к власти в Лондоне «английского Трампа», и разогнать Европарламент, то шанс обрести самодостаточность получит и Европа. У европейских консерваторов появится возможность построить на месте сегодняшнего безнационального леволиберального балагана, залитого толпами мигрантов, ту объединенную «Европу отечеств», о которой мечтали де Голль и Аденауэр.

    Ну и конечно, шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете. Ведь треугольник – самая устойчивая фигура.

    Будем надеяться, что переговоры Путина и Трампа будут носить именно такой всеобъемлющий характер. То есть решать не сиюминутные задачи замирения Украины, но решать проблему европейской безопасности в целом и готовить плацдарм для нового «мира отечеств» на десятилетия вперед.

    Окно возможностей открылось, и этим надо суметь воспользоваться.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
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